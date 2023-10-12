غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أبيض ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid ، Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة قطع ، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ