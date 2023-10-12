About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أبيض ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid ، Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة قطع ، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ

المواصفات

مراجعات

الدعم

غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أبيض ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid ، Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة قطع ، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ

WS1710WHT

غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أبيض ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid ، Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة قطع ، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ

(2)
WS1710WHT

الملخص

طباعة

الأبعاد

WS1710WHT
السعة
غسالة 17كجم, مجففة 10كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
770x990x700
التكنولوجيا الرئيسية
غسالة ومجفف في واحد
ميزة إضافية
Eco Hybrid

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

17

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700 × 990 × 770

كل المواصفات

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

10

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

17

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700 × 990 × 770

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا