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غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون أبيض ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid ، Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة قطع ، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
17
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 990 × 770
كل المواصفات
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
17
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
700 × 990 × 770
-
لون الهيكل
-
أبيض
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