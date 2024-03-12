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غسالة سعة 19 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون أبيض
*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)
*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.
*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
**مدة التحرير أقل من 3 ثوانٍ.
*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.
*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
19
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700 x 990 x 770
-
Steam
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
كل المواصفات
خيارات إضافية
-
Wi-Fi
نعم
-
إضافة قطعة
نعم
-
تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
ColdWash
لا
-
إنهاء التأخير
نعم
-
مستوى المنظف
لا
-
إضاءة الحلة
نعم
-
تنظيف فوهة ezDispense
لا
-
الغسل الأولي
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد
نعم
-
شطف+
لا
-
الشطف + العصر
لا
-
مستوى مليّن الملابس
لا
-
عصر
5 مستويات
-
Steam
نعم
-
درجة الحرارة
بارد/30/40/60/95مئوية
-
تنظيف الحوض
لا
-
TurboWash
نعم
-
غسل
نعم
-
العناية بتجعّد الملابس
لا
الباركود
-
الباركود
8806084633583
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
12
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
19
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
1-19 ساعة
-
نوع الشاشة
تحكم + لمس + أزرار وشاشة ال اي دي
-
إشارة قفل الباب
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)
750 x 1080 x 800
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
770
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
1396
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
700 x 990 x 770
-
الوزن يتضمن التغليف (كجم)
107.0
-
الوزن (كجم)
96.0
الميزات
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
نعم
-
إضافة قطعة
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
لا
-
نظام Centum
لا
-
رافع الحلة
رافع بلاستيكي
-
إضاءة الحلة
نعم
-
التجفيف المزدوج
لا
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
نعم
-
ezDispense
لا
-
تقنية TurboWash
نعم
-
نظام كشف الرغوة
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
-
قواعد التسوية
نعم
-
LoadSense
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
نعم
-
Steam
نعم
-
Steam+
لا
-
TurboWash360˚
لا
-
النوع
غسالة تحميل أمامي
-
مستشعر الاهتزاز
لا
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
بارد فقط
-
مستوى الماء
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
لون الهيكل
أبيض
-
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
الخيارات/الملحقات
-
متوافق مع LG TWINWash
لا
البرامج
-
عناية بملابس الأطفال بالبخار
لا
-
عناية ضد الحساسية (الغسالة)
نعم
-
غسل أوتوماتيكي
لا
-
عناية بملابس الأطفال
نعم
-
ملابس الأطفال
لا
-
غسيل بارد
لا
-
العناية بالألوان
نعم
-
القطن
نعم
-
القطن+
لا
-
غسل الملابس الداكنة
لا
-
الملابس الحساسة
لا
-
دورة التحميل
نعم
-
صرف + عصر
لا
-
اللحف
نعم
-
العناية السهلة
لا
-
Eco 40-60
لا
-
العناية الرقيقة
لا
-
غسيل معقم
نعم
-
مكثف 60
لا
-
أقمشة مختلطة
لا
-
الأماكن المفتوحة
لا
-
سريع 30
لا
-
غسل سريع
لا
-
إعادة الإنعاش
لا
-
شطف+تنشيف
نعم
-
غسيل هادئ
نعم
-
العناية بالبشرة
لا
-
سريع 14
لا
-
غسل + تجفيف سريع
لا
-
ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)
نعم
-
عناية بالبقع
نعم
-
إنتعاش البخار
لا
-
تنظيف الحوض
نعم
-
39غسيل فائق السرعة
لا
-
49غسيل فائق السرعة
لا
-
59غسيل فائق السرعة
لا
-
الغسل + التجفيف
لا
-
الصوف (غسيل يدوي / صوف)
نعم
التقنية الذكية
-
تنزيل الدورة
نعم
-
مراقبة الطاقة
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض
نعم
-
الاقتران الذكي
نعم
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