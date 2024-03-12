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غسالة سعة 19 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون أبيض

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة سعة 19 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون أبيض

WS1912WHT

غسالة سعة 19 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون أبيض

front view

Vivace-Intro

Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

عناية ذكية مع حماية أكثر للقماش بنسبة ?

رعاية ذكية مع حماية إضافية للنسيج بنسبة 14.5%

يُعزِّز ™Inverter Direct Drive‎ الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي أداء التنظيف ويطيل عمر ملابسك.

*تم الاختبار بواسطة Intertek في مارس 2019. دورة قطن بوزن 2 كجم من الملابس الداخلية مقارنة بدورة القطن التقليدية لدى إل جي (F4V9RWP2W مقابل FC1450S2W). قد تختلف النتائج بناءً على الملابس والبيئة.
*AI DD متاح في 3 دورات. (قطن ، نسيج مختلط ، العناية السهلة)

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

بخار

 

تجاعيد أقل تعني نظافة أكثر

تقضي تقنية Steam+™‎ من إل جي على نسبة %99.9 من المواد المثيرة للحساسية، مثل جزيئات الغبار التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو مشكلات تنفسية مع تجاعيد أقل بنسبة %30.

 

2-Steam-Plus-Mobile

*دورة العناية بالحساسية معتمدة من BAF (الجمعية البريطانية للحساسية) تقلل من جزيئات الغبار المنزلي بنسبة %99.9.

سعة أكبر

سعة أكبر في الحجم نفسه

بات بالإمكان الآن زيادة كمية الغسيل في كل حمولة مع حلّة الغسالة التي تم تحسين مساحتها من إل جي.
إضافة قطعة

إضافة قطعة

إذا فاتك وضع الملابس أثناء الغسل، فما عليك سوى الضغط على Add Garment (إضافة ملابس) وأضف أي ملابس بداية من الجوارب الصغيرة حتى السترات الكبيرة. أيًا كانت دورة الغسل التي حددتها، يمكن فتح الباب* على الفور (في غضون حوالي 3 ثوانٍ)** أثناء الغسل.

*وفقًا لكمية الملابس، ونوع القماش، قد لا يتم تحرير قفل الباب. إذا كانت درجة حرارة الماء أعلى من 40 درجة مئوية، فلن يتم تحرير قفل الباب تحقيقًا للسلامة.
**مدة التحرير أقل من 3 ثوانٍ.

اهتزاز أقل، وضوضاء أقل
محرك الدفع المباشر ذو العاكس

اهتزاز أقل، وضوضاء أقل

يتميز موتور Inverter Direct Drive الذي يُشغِّل غسالاتنا بالموثوقية مع الهدوء
ويأتي مزوّدًا بضمان قياسي لمدة 10 سنوات.

*الضمان سنة واحدة على القطع واجور العمل، وتسع سنوات فترة الضمان الإضافية تسري على القطعة المحددة فقط.

™Smart Diagnosis

يستكشف ™Smart Diagnosis بسرعة أي مشكلة صغيرة قبل أن تتفاقم ويصلحها.
جهاز ذكي
ThinQ™‎

جهاز ذكي

باستخدام تقنية ™ThinQ‎، تصبح الغسالة أكثر ذكاءً بدايةً من تشغيل الغسل عن بُعد وحتى تنزيل دورة إضافية. تفاعل بسهولة معها وتمكّن من الوصول إلى أحدث الابتكارات باستخدام اتصال Wi-Fi.

*Google و Google Home هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
*Amazon و Alexa و Echo وجميع الشعارات وعلامات الحركة ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com أو Inc أو الشركات التابعة لها.
*تمت إعادة تسمية LG SmartThinQ لتصبح LG ThinQ.
*قد تختلف الميزات الذكية والمنتج المساعد الصوتي حسب البلد والطراز. تحقق من بائع التجزئة المحلي أو LG لمعرفة مدى توفر الخدمة.

SASO label
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
Table Caption
الميزات WS1610XM WSV1107XMT WS1710XMT
WS1610XM
غسالة 16 كيلو الرئيسية مع مجفف 10 كجم + غسالة صغيرة بحجم 3.5 كجم (غسالة) فضي اللون. >(واي فاي) ، بخار حقيقي ، مجفف توربو
WSV1107XMT
غسالة سعة 10.5 كجم مع مجفف سعة 7 كجم، غسالة ذات تحميل أمامي مع AI DD™‎، لون VCM
WS1710XMT
غسالة سعة 17 كجم مع مجفف سعة 10 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون فضي غير قابل للصدأ ، غسالة ومجفف في واحد ، Eco Hybrid Turbo Wash ، True Steam ،6 Motion DD اضافة ملابس، Inverter Direct Drive ، تشخيص ذكي ، ™ThinQ
السعة 16 كجم 10.5 كجم 17 كجم
الأبعاد 700×770×990 600×850×620 700×770×990
™ThinQ نعم نعم نعم
™‎TurboWash360 لا لا لا
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المواصفات الرئيسية

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    19

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    700 x 990 x 770

  • Steam

    نعم

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

  • Wi-Fi

    نعم

  • إضافة قطعة

    نعم

  • تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

    نعم

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • ColdWash

    لا

  • إنهاء التأخير

    نعم

  • مستوى المنظف

    لا

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • تنظيف فوهة ezDispense

    لا

  • الغسل الأولي

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد

    نعم

  • شطف+

    لا

  • الشطف + العصر

    لا

  • مستوى مليّن الملابس

    لا

  • عصر

    5 مستويات

  • Steam

    نعم

  • درجة الحرارة

    بارد/30/40/60/95مئوية

  • تنظيف الحوض

    لا

  • TurboWash

    نعم

  • غسل

    نعم

  • العناية بتجعّد الملابس

    لا

الباركود

  • الباركود

    8806084633583

السعة

  • الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

    12

  • الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

    19

التحكم والشاشة

  • موقت التأجيل

    1-19 ساعة

  • نوع الشاشة

    تحكم + لمس + أزرار وشاشة ال اي دي

  • إشارة قفل الباب

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

    750 x 1080 x 800

  • عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

    770

  • عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

    1396

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

    700 x 990 x 770

  • الوزن يتضمن التغليف (كجم)

    107.0

  • الوزن (كجم)

    96.0

الميزات

  • المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

    نعم

  • إضافة قطعة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • إعادة بدء تلقائية

    لا

  • نظام Centum

    لا

  • رافع الحلة

    رافع بلاستيكي

  • إضاءة الحلة

    نعم

  • التجفيف المزدوج

    لا

  • الأسطوانة الداخلية المزخرفة

    نعم

  • إشارة نهاية الدورة

    نعم

  • ezDispense

    لا

  • تقنية TurboWash

    نعم

  • نظام كشف الرغوة

    نعم

  • محرك الدفع المباشر ذو العاكس

    نعم

  • قواعد التسوية

    نعم

  • LoadSense

    نعم

  • حوض من الصلب الذي لا يصدأ

    نعم

  • Steam

    نعم

  • Steam+‎

    لا

  • TurboWash360˚

    لا

  • النوع

    غسالة تحميل أمامي

  • مستشعر الاهتزاز

    لا

  • تغذية المياه (ساخنة / باردة)

    بارد فقط

  • مستوى الماء

    تلقائي

المواد واللمسة النهائية

  • لون الهيكل

    أبيض

  • نوع الباب

    غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

  • متوافق مع LG TWINWash

    لا

البرامج

  • عناية بملابس الأطفال بالبخار

    لا

  • عناية ضد الحساسية (الغسالة)

    نعم

  • غسل أوتوماتيكي

    لا

  • عناية بملابس الأطفال

    نعم

  • ملابس الأطفال

    لا

  • غسيل بارد

    لا

  • العناية بالألوان

    نعم

  • القطن

    نعم

  • القطن+

    لا

  • غسل الملابس الداكنة

    لا

  • الملابس الحساسة

    لا

  • دورة التحميل

    نعم

  • صرف + عصر

    لا

  • اللحف

    نعم

  • العناية السهلة

    لا

  • Eco 40-60

    لا

  • العناية الرقيقة

    لا

  • غسيل معقم

    نعم

  • مكثف 60

    لا

  • أقمشة مختلطة

    لا

  • الأماكن المفتوحة

    لا

  • سريع 30

    لا

  • غسل سريع

    لا

  • إعادة الإنعاش

    لا

  • شطف+تنشيف

    نعم

  • غسيل هادئ

    نعم

  • العناية بالبشرة

    لا

  • سريع 14

    لا

  • غسل + تجفيف سريع

    لا

  • ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)

    نعم

  • عناية بالبقع

    نعم

  • إنتعاش البخار

    لا

  • تنظيف الحوض

    نعم

  • 39غسيل فائق السرعة

    لا

  • 49غسيل فائق السرعة

    لا

  • 59غسيل فائق السرعة

    لا

  • الغسل + التجفيف

    لا

  • الصوف (غسيل يدوي / صوف)

    نعم

التقنية الذكية

  • تنزيل الدورة

    نعم

  • مراقبة الطاقة

    نعم

  • بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

    نعم

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

    نعم

  • الاقتران الذكي

    نعم

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