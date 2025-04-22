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غسالة سعة 21 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون فضي + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

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غسالة سعة 21 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون فضي + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

غسالة سعة 21 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون فضي + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

PTWS2112X.A9KS
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الميزات الرئيسية

  • AIDD™ (Artificial Intelligence Direct Drive)
  • غسالة ومجفف في واحد
  • غسيل تربو
  • شفط قوي
  • Kompressor™ - ضغط الغبار وسهولة التفريغ
  • حزمة Dual PowerPack™ مزدوجة لوقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
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Products in this Bundle: 2
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A9K-SOLO

مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor
غسالة تحميل أمامي إل جي - WS2112XMT

WS2112XMT

غسالة سعة 21 كجم مع مجفف سعة 12 كجم ، غسالة بتعبئة أمامية بتقنية AI DD ™ ، لون فضي

Vivace-Intro

Row with four LG icons for: The mark of AI DD. The mark of TurboWash. The mark of Steam.

شفط قوي لتنظيف عميق3

شفط قوي لتنظيف عميق

يساعد الجمع بين Smart Inverter Motor™ وAxial Turbo Cyclone الذي يفصل بين الغبار والقاذورات على توفير شفط قوي طويل الأمد.

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المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

&lrm;260 x 1120 x 270 &lrm;

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806096999721

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

لا

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎260 x 1120 x 270 ‎

الوزن (كجم)

2.9

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تكنولوجيا الكومبريسور

نعم

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

لا

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

لا

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

قوة الشفط القصوى (واط)

220

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

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كل المواصفات

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