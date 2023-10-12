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غسالة بباب أمامي سعة 7 كجم، بلون أبيض،

مميزات

المعرض

المواصفات

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غسالة بباب أمامي سعة 7 كجم، بلون أبيض،

WF0710WHN

غسالة بباب أمامي سعة 7 كجم، بلون أبيض،

WF0810WHN
inverter
motion
smart diagnosis
اهتزاز أقل، ضوضاء أقل1

اهتزاز أقل، ضوضاء أقل

محرك الدفع المباشر العاكس الذي يمد غسالاتنا بالطاقة جدير بالثقة ويتسم بالهدوء إلى حد بعيد. نحن نعلم أنه واحد من أفضل محركات الغسالات الموجودة بالسوق، ولهذا السبب نوفر ضمان قياسي لمدة 10 سنوات على المحرك. لا يوجد أي شيء قياسي يتعلق بهذا الأمر في الوقت الحالي، أليس كذلك؟
خاصية الغسيل المثالي للأقمشة مع تقنية الحركات الست1

خاصية الغسيل المثالي للأقمشة مع تقنية الحركات الست

حدد برنامج الغسيل وستحرك تقنية التشغيل المباشر بست حركات حلة الغسيل في اتجاهات متعددة للعناية المناسبة بالملابس في حين تنظفها باقتدار.
WF0810WHN_More-Motion_03122018_D_V
Smart Diagnosis1

™Smart Diagnosis

يعد التشخيص الذكي من LG طريقة سريعة وسهلة لاستكشاف المشكلات وإصلاحها دون الحاجة إلى الاتصال بفني. ما عليك سوى الاتصال بخط المساعدة لخدمة عملاء LG ووضع الهاتف على الجهاز. يتصل الجهاز بعد ذلك بجهاز كمبيوتر يقوم بتشخيص المشكلة في غضون ثوانٍ ويوفر حلاً فوريًا.

™Smart Diagnosis

تساعد تقنية ™Smart Diagnosis على اكتشاف الأعطال وإصلاحها بسرعة مهما كانت.

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى
اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

الملخص

طباعة

الأبعاد

dimension
السعة
7كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
600x440x850
التكنولوجيا الرئيسية
DD(Direct Drive)
ميزة إضافية
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المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

7

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 440 × 850

كل المواصفات

خيارات إضافية

إضافة قطعة

نعم

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

7

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

7

التحكم والشاشة

نوع الشاشة

لمس LED

الأبعاد والأوزان

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

600 × 440 × 850

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

النوع

غسالة تحميل أمامي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض

نوع الباب

أبيض

التقنية الذكية

التشخيص الذكي

نعم

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WF0810WHN

WF0710WHN

غسالة بباب أمامي سعة 7 كجم، بلون أبيض،

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