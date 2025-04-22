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غسالة سعة 15 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون جوهر الابيض ، Steam + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

مميزات

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المواصفات

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غسالة سعة 15 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون جوهر الابيض ، Steam + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

غسالة سعة 15 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون جوهر الابيض ، Steam + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner

WFN1510WHT.A9LL
  • WFN1510WHT.A9LL
  • WFN1510WHT
  • A9LSLIM
WFN1510WHT.A9LL
WFN1510WHT
A9LSLIM

الميزات الرئيسية

  • غسالات بسعة كبيرة جدًا (XL)، تصميم نحيف وحوض فسيح لاستيعاب كمية أكبر دون أخذ مساحة إضافية
  • عناية ذكية بالأقمشة باستخدام تقنية ®AI DD
  • اغسل 3 كجم من الملابس في 39 دقيقة فقط باستخدام TurboWash™ 360ᵒ
  • 1.97 كجم فقط. منتج خفيف الوزن وقوي
  • حامل موفر للمساحة
  • نصائح وأدوات عند تنظيف الشقوق
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A9LSLIM

A9LSLIM

مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9 Air Vacuum Cleaner
front view

WFN1510WHT

غسالة سعة 15 كجم ، غسالة ذات تحميل أمامي ، لون جوهر الابيض ، Steam ،

احصل على سعة XL

 

دون أن تشغل مساحة كبيرة.*

مصممة لتناسب غسيلك وحياتك.

*تمت مقارنة أبعاد الطراز الجديد من LG WXLS-1014 (العرض 650 × الارتفاع 950 × العمق 660) مع الطراز السابق LG WXL10-14 (العرض 650 × الارتفاع 940 × العمق 770).

** تم استخدام الفيديو لأغراض التوضيح فقط. عارضة أزياء من الخارج تظهر في الفيديو. يُرجى الرجوع إلى معرض الصور للاطلاع على الطراز المحلي.

صورة مرئية رئيسية لـ Codezero A9 Air Intro

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المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

&lrm;251 x 1026 x 242 &lrm;

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806096421024

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

نعم

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

40

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

20

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

15

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎251 x 1026 x 242 ‎

الوزن (كجم)

1.97

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تكنولوجيا الكومبريسور

لا

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

لا

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.25

قوة الشفط القصوى (واط)

150

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

WFN1510WHT
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
15
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
‎650x645x950 ‎
نوع الباب
غطاء زجاجي أسود ملون
غسيل AI
نعم

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

15

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

&lrm;650x645x950 &lrm;

Steam

نعم

العناية بتجعّد الملابس

لا

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

خيارات إضافية

Wi-Fi

نعم

إضافة قطعة

نعم

تشغيل/إيقاف تشغيل الجرس‏

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ColdWash

لا

إنهاء التأخير

نعم

مستوى المنظف

لا

إضاءة الحلة

لا

تنظيف فوهة ezDispense

لا

الغسل الأولي

نعم

بدء التشغيل عن بُعد

نعم

شطف+

لا

الشطف + العصر

لا

مستوى مليّن الملابس

لا

عصر

5 مستويات

Steam

نعم

درجة الحرارة

بارد/20/30/40/60/95 مئوية

تنظيف الحوض

نعم

TurboWash

نعم

غسل

نعم

العناية بتجعّد الملابس

لا

الباركود

الباركود

8806096038178

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

15

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

بكره دواره + أزرار تحكم باللمس مع إضاءة إل إي دي

إشارة قفل الباب

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد الصندوق (العرض*العمق*الارتفاع بالمم)

‎710x670x1020 ‎

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

950

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1145

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎650x645x950 ‎

الوزن يتضمن التغليف (كجم)

77.0

الوزن (كجم)

71.0

الميزات

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

إضافة قطعة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

نعم

نظام Centum

لا

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

لا

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

نظام كشف الرغوة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

Steam+‎

لا

TurboWash360˚

نعم

النوع

غسالة تحميل أمامي

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

لون أبيض ناصع

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

الخيارات/الملحقات

متوافق مع LG TWINWash

لا

البرامج

عناية بملابس الأطفال بالبخار

لا

غسيل AI

نعم

عناية ضد الحساسية (الغسالة)

نعم

غسل أوتوماتيكي

لا

عناية بملابس الأطفال

نعم

ملابس الأطفال

لا

انتعاش المفارش

لا

ملاءات السرير

نعم

غسيل بارد

نعم

العناية بالألوان

نعم

القطن

نعم

القطن+

لا

غسل الملابس الداكنة

لا

الملابس الحساسة

نعم

شطف مزدوج

نعم

دورة التحميل

نعم

داون جاكيت

نعم

قمصان

نعم

تجفيف فقط

لا

اللحف

نعم

العناية السهلة

نعم

Eco 40-60

نعم

العناية الرقيقة

لا

غسيل معقم

نعم

مكثف 60

لا

جينز

نعم

أقمشة مختلطة

نعم

قميص واحد

نعم

الأماكن المفتوحة

لا

غسيل العناية من الحيوانات الأليفة

نعم

كويك 14 (سرعة 14)

لا

سريع 30

لا

غسل سريع

نعم

غسل سريع + تنشيف

لا

أيام ممطرة

نعم

إعادة الإنعاش

لا

شطف فقط

نعم

شطف+تنشيف

نعم

الزي المدرسي

نعم

غسيل هادئ

نعم

ملابس مفردة

نعم

العناية بالبشرة

لا

الأكمام والياقات

لا

حمولة صغيرة

نعم

الشطف الذكي

نعم

دوران فقط

نعم

ملابس رياضية (ملابس الأنشطة الرياضية)

لا

عناية بالبقع

نعم

إنتعاش البخار

لا

المناشف

نعم

تنظيف الحوض

نعم

39غسيل فائق السرعة

نعم

49غسيل فائق السرعة

لا

59غسيل فائق السرعة

لا

الغسل + التجفيف

لا

غسيل فقط

نعم

الصوف (غسيل يدوي / صوف)

نعم

التقنية الذكية

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

وظيفة Tub Clean Coach لتنظيف الحوض

نعم

الاقتران الذكي

نعم

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