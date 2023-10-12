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الملخص
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
11
كل المواصفات
-
تقدير الطاقة (غسل)
-
220 فولط، 50/60 هرتز
-
الوزن (كجم)
-
44.5
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
ثقب + 3
-
نعم
-
حوض من شبه الستانلس ستيل
-
نعم
-
محرك العاكس الذكي
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
تقنية الحوض السريع
-
نعم
-
مستوى الماء
-
10
-
لون الهيكل
-
أبيض أزرق
-
نوع الغطاء
-
زجاج معالج
-
لحاف
-
نعم
-
تنظيف إضافي
-
نعم
-
غسيل عادي
-
نعم
-
غسيل مبدئي + غسيل عادي
-
نعم
-
غسيل سريع
-
نعم
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
صوف
-
نعم
-
التجفيف الهوائي
-
نعم
-
التأمين ضد عبث الأطفال
-
نعم
-
غسل بارد
-
نعم
-
غسل ساخن
-
نعم
-
نقع
-
نعم
-
تأخير الوقت
-
3~18 ساعة
-
تنظيف الحوض
-
نعم
-
مستوى الماء
-
10
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
11
-
موقت التأجيل
-
نعم
-
نوع الشاشة
-
LED
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