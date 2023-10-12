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غسالة ملابس ذات تعبئة علوية بسعة 11 كيلوجرام، لون أبيض، حركة العاكس الذكية، تشخيص ذكي

المواصفات

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غسالة ملابس ذات تعبئة علوية بسعة 11 كيلوجرام، لون أبيض، حركة العاكس الذكية، تشخيص ذكي

WTSV11BW

غسالة ملابس ذات تعبئة علوية بسعة 11 كيلوجرام، لون أبيض، حركة العاكس الذكية، تشخيص ذكي

(1)

الملخص

طباعة
السعة
11 كجم
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق,mm)
632 x 670 x 1020
التكنولوجيا الرئيسية
Turbodrum With Inverter Technology
ميزة إضافية
Smart Inverter Motor

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

11

كل المواصفات

الطاقة

تقدير الطاقة (غسل)

220 فولط، 50/60 هرتز

الأبعاد والأوزان

الوزن (كجم)

44.5

الميزات

إعادة بدء تلقائية

نعم

ثقب + 3

نعم

حوض من شبه الستانلس ستيل

نعم

محرك العاكس الذكي

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

تقنية الحوض السريع

نعم

مستوى الماء

10

المواد واللمسة النهائية

لون الهيكل

أبيض أزرق

نوع الغطاء

زجاج معالج

البرامج

لحاف

نعم

تنظيف إضافي

نعم

غسيل عادي

نعم

غسيل مبدئي + غسيل عادي

نعم

غسيل سريع

نعم

تنظيف الحوض

نعم

صوف

نعم

خيارات إضافية

التجفيف الهوائي

نعم

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

غسل بارد

نعم

غسل ساخن

نعم

نقع

نعم

تأخير الوقت

3~18 ساعة

تنظيف الحوض

نعم

مستوى الماء

10

السعة

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

11

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

نعم

نوع الشاشة

LED

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