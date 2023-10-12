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™TWINWash

العناية بصحة العائلة

يتيح لكِ غسل الملابس بشكل منفصل الاعتناء بصحة عائلتك.

تأتي TWINWash™‎ مزودة بغسالتين علوية وسفلية منفصلتين لغسل مختلف الأحمال في آن واحد.

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تخلصي من الأتربة التي تلتصق بالمناشف

لماذا يؤدي غسل الملابس والمناشف معًا إلى وجود المزيد من الأتربة على المناشف؟

حماية ملابس الأطفال الرقيقة

كنت أغسل ملابس الأطفال وملابس الكبار بشكل منفصل لأستخدم مسحوق تنظيف ملابس الأطفال، لكنني الآن أصبحت مثقلة فالأمر يتطلب القيام بعدة دورات من الغسيل.

فصل الأوساخ عن الملابس الداخلية

كيف يمكننا غسل الملابس الداخلية والقمصان الموحلة في نفس الوقت دون المساس بالنظافة الصحية؟

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العناية بالألوان

لا داعي للقلق بشأن بهتان الألوان والتصبغ غير المقصود عند غسل الملابس ذات الألوان المتنوعة. فباستخدام TWINWash™‎، يمكنكِ غسل الملابس البيضاء والملابس الملونة بشكل منفصل في نفس الوقت.

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حافظي على الألوان واللون الأبيض

إن غسل الملابس البيضاء والملونة باستخدام غسّالات تقليدية أمر غير مريح تمامًا ويستغرق الكثير من الوقت - كما أنني مرتبطة بمنظف واحد في كل مرة.

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العناية بالأقمشة

تتمتع TWINWash™‎ بأوضاع غسل مختلفة لاستيعاب خصائص الغسيل، مما يتيح للمستخدمين غسل حمولتين في نفس الوقت مع تقليل الضرر الذي يلحق بملابسك.

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العناية بالطاقة

لا داعي للانتظار حتى يتراكم الغسيل. وليست هناك حاجة للقلق بشأن استهلاك الطاقة. ما عليكِ سوى غسل حمل الغسيل الصغير بالغسّالة الصغيرة.

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استمتعي بالحياة مع TWINWASH™‎ من إل جي

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البحث عن تطابق

طابقي غسّالتك مع TWINWash™‎ الصغيرة من إل جي.

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الغسل بشكل منفصل

اغسلي الملابس الملونة والبيضاء بشكل منفصل مع غسّالة TWINWash™‎ من إل جي.

الغسل بشكل منفصل
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اتركي العمل لغسّالة ™TWINWash

يمكنك غسل حمولتين وعصرهما في نفس الوقت مع غسّالة ™TWINWash‎ من إل جي.

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