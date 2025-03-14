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تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor
*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
-
الكهربائية اللاسلكية بعصا يدوية المزوّدة بتكنولوجيا Kompressor
-
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف
الملخص
Dimension (mm)
المواصفات الرئيسية
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
كل المواصفات
الباركود
-
الباركود
-
8806087075373
الميزات (أكثر نظافة)
-
النوع
-
عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)
-
محرك محوّل ذكي
-
نعم
-
حزمة الطاقة المزدوجة
-
نعم
-
تحويل إلى محمول في اليد
-
نعم
-
مؤشر حالة البطارية
-
نعم
أداء (أنظف)
-
وضع الطاقة
-
عادي / قوي / تربو
-
سعة صندوق الأتربة (L)
-
0.44
البطارية
-
البطاريات المرفقة (الكمية)
-
2 (مزدوجة)
-
نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
-
وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)
-
240
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)
-
60
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)
-
30
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)
-
7
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)
-
40
-
أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)
-
20
-
أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)
-
6
الملحقات الأساسية
-
أداة الجمع
-
نعم
-
أداة الشقوق
-
نعم
-
فرشاة التنظيف
-
نعم
الفوهات
-
الفوهة العامة (متعددة الأسطح)
-
نعم
-
فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة
-
نعم
-
فوهة الفراش
-
لا
-
فوهة الحيوانات الأليفة
-
نعم
-
فوهة الممسحة
-
لا
أدوات وملحقات أخرى
-
أداة إزالة الأوساخ الصلبة
-
لا
-
أداة الفراش
-
لا
-
أداة متعددة الزوايا
-
لا
-
وسادات الممسحة (الكمية)
-
0
-
حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة
-
لا
-
فلتر عادم إضافي
-
لا
الأبعاد والأوزان (أنظف)
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
260 x 1120 x 270
-
الوزن (كجم)
-
2.6
الملخص
المواصفات الرئيسية
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
13
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 1650 x 660
-
ezDispense
-
لا
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
كل المواصفات
الباركود
-
الباركود
-
8806091975898
السعة
-
الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)
-
10
-
الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)
-
13
التحكم والشاشة
-
موقت التأجيل
-
3-19 ساعة
-
نوع الشاشة
-
شاشة LED تعمل باللمس تمامًا
-
مؤشر قفل الباب (الغسالة)
-
نعم
-
مؤشر الشكل
-
18:88
الأبعاد والأوزان
-
عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)
-
1180
-
عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)
-
1180
-
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
-
600 x 1650 x 660
-
الوزن (كجم)
-
128.0
الطاقة
-
تقدير الطاقة (غسل)
-
5 نجوم
الميزات (المجفف)
-
النوع
-
مجفف مكثف (بدون تهوية)
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
مستشعر التجفيف الذكي
-
لا
-
مكثف تلقائي التنظيف
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
لا
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
التجفيف المزدوج
-
نعم
-
مضخة حرارة عاكس مزدوج
-
نعم
-
مرشح نسالة مزدوج
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
مؤشر فراغ المياه
-
لا
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
نوع مصدر الحرارة
-
مضخة حرارية كهربائية
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
لا
-
LoadSense
-
لا
-
باب قابل للعكس
-
لا
-
مستشعر التجفيف
-
نعم
-
TrueSteam
-
لا
الميزات (الغسالة)
-
النوع
-
غسالة تحميل أمامي
-
المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي
-
نعم
-
إعادة بدء تلقائية
-
نعم
-
رافع الحلة
-
رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ
-
إضاءة الحلة
-
نعم
-
الأسطوانة الداخلية المزخرفة
-
نعم
-
إشارة نهاية الدورة
-
نعم
-
ezDispense
-
لا
-
نظام كشف الرغوة
-
لا
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
قواعد التسوية
-
نعم
-
LoadSense
-
نعم
-
حوض من الصلب الذي لا يصدأ
-
نعم
-
Steam
-
نعم
-
TurboWash360˚
-
نعم
-
مستشعر الاهتزاز
-
نعم
-
تغذية المياه (ساخنة / باردة)
-
بارد فقط
-
مستوى الماء
-
تلقائي
المواد واللمسة النهائية
-
الالوان (مجفف)
-
بلاتينيوم بلاك
-
لون الجسم (غسالة)
-
بلاتينيوم بلاك
-
نوع الباب
-
غطاء زجاجي أسود ملون
برامج (المجفف)
-
AI Dry
-
لا
-
العناية بالحساسية (مجفف)
-
نعم
-
انتعاش الفراش
-
لا
-
احجام كبيرة
-
لا
-
هواء بارد
-
لا
-
القطن
-
نعم
-
قطن +
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
انتعاش الجاكت
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
جينز
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
نعم
-
سريع 30
-
لا
-
تجفيف سريع
-
نعم
-
رف التجفيف
-
لا
-
انتعاش
-
نعم
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بأسطوانة البخار
-
لا
-
نظافة البخار
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
مناشف
-
لا
-
هواء دافئ
-
لا
-
الصوف
-
لا
البرامج (غسالة)
-
القطن
-
نعم
-
غسبل بالذكاء الاصطناعي
-
لا
-
العناية بالحساسية (غسالة)
-
لا
-
غسيل بارد
-
لا
-
العناية بالألوان
-
لا
-
قطن +
-
لا
-
غسيل غامق
-
لا
-
الملابس الرقيقة
-
نعم
-
دورة التحميل
-
نعم
-
تصريف + عصر
-
لا
-
اللحف
-
نعم
-
رعاية سهلة
-
لا
-
اقتصادي 40-60
-
لا
-
العناية اللطيفة
-
لا
-
تعقيم
-
لا
-
مكثف 60
-
لا
-
مزيج (نسيج مختلط)
-
نعم
-
تجفيف خارجي
-
لا
-
سريع 30
-
لا
-
غسيل سريع
-
نعم
-
انتعاش
-
لا
-
شطف + عصر
-
لا
-
غسل صامت
-
لا
-
العناية بالبشرة
-
لا
-
سريع 14
-
لا
-
ملابس رياضية
-
لا
-
العناية بالبقع
-
لا
-
انتعاش بالبخار
-
لا
-
تنظيف الحوض
-
لا
-
TurboWash 39
-
لا
-
TurboWash 49
-
لا
-
TurboWash 59
-
لا
-
صوف (يد / صوف)
-
لا
التقنية الذكية
-
Cloud Cycle
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
مراقبة الطاقة
-
نعم
-
بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة
-
نعم
-
تشخيص ذكي للأعطال
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
Tub Clean Coach (الغسالة)
-
نعم
-
الاقتران الذكي
-
نعم
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