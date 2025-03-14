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وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360 + مكنسة CordZero A9 الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

مميزات

المعرض

المواصفات

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وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360 + مكنسة CordZero A9 الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

PTWK2116W.A9T

وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360 + مكنسة CordZero A9 الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.

()
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First model front view
Second model front view

الميزات الرئيسية

  • الكل في وحدة واحدة (غسالة ومجفف)
  • التحكم المركزي
  • AI DD
  • البرج الشامل™
  • مصباح LED للأشعة فوق البنفسجية ونظام الترشيح
  • بطارية مزدوجة
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Products in this Bundle: 2
A9T-ULTRA

A9T-ULTRA

مكنسة CordZero A9 الكهربائية اليدوية اللاسلكية المدعمة لمدة 10 سنوات.
front view

WK2116WHT1

وحدة واحدة تحميل أمامي | مع لوحة تحكم بالمنتصف | ™TurboWash 360

حل متكامل وذكي لغسل الملابس

LG WashTower™‎ هو أول جهاز متكامل من نوعه للغسل والتجفيف يوفر لكِ كل احتياجاتك في الحياة من السرعة، والسهولة، والذكاء، والأناقة أيضًا.
وضع WashTower باللونين الأبيض والأسود جنبًا إلى جنب في مساحة عصرية.

حل التنظيف الشامل للعناية المنزلية السلسة

تقديم المكنسة الكهربائية الوحيدة التي ستحتاجها في أي وقت. توفر مكنسة CordZero™ A9 ™Kompressor المزودة ببرج شامل™ دور جهاز التنظيف الذكي والقوي الذي يوفر تنظيفًا سهلًا. يتم إفراغ السلة تلقائيًا عند وضع المكنسة اليدوية مرة أخرى في قاعدة الإرساء، مما يوفر الوقت ومتاعب الغبار المنتشر في كل مكان.

*شكل المنتج الموضح بالصور والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

a9t-ultra9t-ultraaa9t-ultra
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)
250 x 870 x 260
تحويل إلى محمول في اليد
نعم
وضع الطاقة
عادي / قوي / تربو
نوع البطارية
ليثيوم أيون

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

250 x 870 x 260

كل المواصفات

أداء (أنظف)

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

2 (مزدوجة)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الملحقات الأساسية

أداة الشقوق

نعم

فرشاة التنظيف

نعم

أداة الجمع

نعم

الفوهات

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

نعم

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

نعم

فوهة الفراش

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

نعم

فوهة الممسحة

نعم

أدوات وملحقات أخرى

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

أداة متعددة الزوايا

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

4

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

نعم

فلتر عادم إضافي

لا

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

250 x 870 x 260

الوزن (كجم)

2.6

الباركود

الباركود

8806087074826

الميزات (أكثر نظافة)

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

محرك محوّل ذكي

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

مؤشر حالة البطارية

نعم

الملخص

طباعة

Dimension (mm)

wk2116wht1

المواصفات الرئيسية

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700x1890x770

ezDispense

لا

TurboWash360˚

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

Steam

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806096183519

السعة

الحد الأقصى لسعة التجفيف (كجم)

16

الحد الأقصى لسعة الغسل (كجم)

21

التحكم والشاشة

موقت التأجيل

3-19 ساعة

نوع الشاشة

أزرار تعمل باللمس بالكامل وشاشة LED

مؤشر قفل الباب (الغسالة)

نعم

مؤشر الشكل

18:88

الأبعاد والأوزان

عمق المنتج من الغطاء الخلفي إلى الباب (العمق بالمم)

770

عمق المنتج أثناء فتح الباب بزاوية 90 درجة (العمق بالمم)

1400

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

700x1890x770

الوزن (كجم)

154.0

الميزات (المجفف)

النوع

مجفف مكثف (بدون تهوية)

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

لا

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

لا

مستشعر التجفيف الذكي

لا

مكثف تلقائي التنظيف

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

إضاءة الحلة

نعم

التجفيف المزدوج

نعم

مضخة حرارة عاكس مزدوج

نعم

مرشح نسالة مزدوج

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

لا

مؤشر فراغ المياه

لا

إشارة نهاية الدورة

نعم

نوع مصدر الحرارة

مضخة حرارية كهربائية

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

لا

LoadSense

نعم

باب قابل للعكس

لا

مستشعر التجفيف

نعم

الميزات (الغسالة)

النوع

غسالة تحميل أمامي

المحرك ذو الدفع المباشر السداسي الحركة

نعم

محرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

نعم

إعادة بدء تلقائية

لا

رافع الحلة

رافع نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ

إضاءة الحلة

نعم

الأسطوانة الداخلية المزخرفة

نعم

إشارة نهاية الدورة

نعم

ezDispense

لا

نظام كشف الرغوة

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

قواعد التسوية

نعم

LoadSense

نعم

حوض من الصلب الذي لا يصدأ

نعم

Steam

نعم

TurboWash360˚

نعم

مستشعر الاهتزاز

نعم

تغذية المياه (ساخنة / باردة)

بارد فقط

مستوى الماء

تلقائي

المواد واللمسة النهائية

الالوان (مجفف)

أبيض

لون الجسم (غسالة)

أبيض

نوع الباب

غطاء زجاجي أسود ملون

برامج (المجفف)

AI Dry

لا

العناية بالحساسية (مجفف)

لا

انتعاش الفراش

نعم

احجام كبيرة

لا

هواء بارد

لا

القطن

نعم

قطن +

لا

الملابس الرقيقة

لا

دورة التحميل

نعم

انتعاش الجاكت

نعم

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

جينز

لا

مزيج (نسيج مختلط)

لا

سريع 30

لا

تجفيف سريع

نعم

رف التجفيف

لا

انتعاش

لا

العناية بالبشرة

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بأسطوانة البخار

لا

نظافة البخار

لا

انتعاش بالبخار

لا

مناشف

لا

هواء دافئ

لا

الصوف

نعم

البرامج (غسالة)

القطن

نعم

غسبل بالذكاء الاصطناعي

لا

العناية بالحساسية (غسالة)

لا

غسيل بارد

لا

العناية بالألوان

لا

قطن +

لا

غسيل غامق

لا

الملابس الرقيقة

لا

دورة التحميل

نعم

تصريف + عصر

لا

اللحف

نعم

رعاية سهلة

لا

اقتصادي 40-60

لا

العناية اللطيفة

لا

تعقيم

لا

مكثف 60

لا

مزيج (نسيج مختلط)

لا

تجفيف خارجي

لا

سريع 30

لا

غسيل سريع

نعم

انتعاش

لا

شطف + عصر

نعم

غسل صامت

لا

العناية بالبشرة

لا

سريع 14

لا

ملابس رياضية

لا

العناية بالبقع

لا

انتعاش بالبخار

لا

تنظيف الحوض

نعم

TurboWash 39

لا

TurboWash 49

لا

TurboWash 59

لا

صوف (يد / صوف)

نعم

التقنية الذكية

Cloud Cycle

نعم

تنزيل الدورة

نعم

مراقبة الطاقة

نعم

بدء التشغيل عن بُعد ومراقبة الدورة

نعم

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

Tub Clean Coach (الغسالة)

نعم

الاقتران الذكي

نعم

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