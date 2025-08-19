Skip to ContentSkip to Accessibility Help
تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف + مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

WK1310BST.A9K
Bundle Image
Front view
front view
Bundle Image
Front view
front view

الميزات الرئيسية

  • غسالة وحده واحدة (غسالة 13 كجم مع مجفف 10 كجم)
  • تحكم مركزي الكل في واحد
  • محرك مباشر بالذكاء الاصطناعي
  • شفط قوي
  • Kompressor™ - ضغط الغبار وسهولة التفريغ
  • حزمة Dual PowerPack™ مزدوجة لوقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
front view

A9K-SOLO

مكنسة يدوية لاسلكية LG CordZero™ A9Kompressor

برج الغسيل من إل جي WK1310BST

WK1310BST

تحميل أمامي | لوحة تحكم بالمنتصف | 13 كجم غسيل | 10 كجم تجفيف

توجد منتجات LG WashTower™ في المساحة الداخلية.

*صور المنتج في الصورة أو الفيديو هي لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

شفط قوي لتنظيف عميق3

شفط قوي لتنظيف عميق

يساعد الجمع بين Smart Inverter Motor™ وAxial Turbo Cyclone الذي يفصل بين الغبار والقاذورات على توفير شفط قوي طويل الأمد.

طباعة

المواصفات الرئيسية

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

&lrm;260 x 1120 x 270 &lrm;

كل المواصفات

الباركود

الباركود

8806096999721

الملحقات الأساسية

فرشاة التنظيف

لا

أداة الجمع

نعم

أداة الشقوق

نعم

البطارية

البطاريات المرفقة (الكمية)

1 (فردية)

نوع البطارية

ليثيوم أيون

وقت الشحن لكل بطارية (بالدقائق)

240

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي بدون فوهات)

60

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (الوضع العادي مع فوهة محرك الطاقة)

40

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة)

30

أقصى وقت تشغيل (دقيقة / بطارية) (وضع الطاقة + فوهة)

20

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو بدون فوهات)

7

أقصى وقت تشغيل للبطارية (بالدقائق) (وضع التربو مع فوهة Power Drive)

6

الأبعاد والأوزان (أنظف)

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق بالمم)

‎260 x 1120 x 270 ‎

الوزن (كجم)

2.9

الميزات (أكثر نظافة)

مؤشر حالة البطارية

نعم

تحويل إلى محمول في اليد

نعم

حزمة الطاقة المزدوجة

لا

تكنولوجيا الكومبريسور

نعم

محرك محوّل ذكي

نعم

النوع

عصا لاسلكية + محمولة باليد (2 في 1)

الفوهات

فوهة الفراش

لا

فوهة الممسحة

لا

فوهة الحيوانات الأليفة

لا

فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

لا

الفوهة العامة (متعددة الأسطح)

لا

أدوات وملحقات أخرى

فلتر عادم إضافي

لا

أداة إزالة الأوساخ الصلبة

لا

أداة الفراش

لا

وسادات الممسحة (الكمية)

0

أداة متعددة الزوايا

لا

حشو خزان المياه (كوب القياس) لفوهة الممسحة

لا

أداء (أنظف)

سعة صندوق الأتربة (L)

0.44

قوة الشفط القصوى (واط)

220

وضع الطاقة

عادي / قوي / تربو

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

