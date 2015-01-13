熟齡低頭風潮起 LG開辦智慧生活講座 Wine Smart摺疊外型、實體按鍵貼心設計 廣獲熱烈回響

【2015年01月13日，台北】隨著智慧型手機產品的普及，使用者的年齡層範圍也逐漸擴大，銀髮族也紛紛開始學習使用智慧型手機，增加與家人間的情感聯繫。LG 深入了解熟齡使用者對智慧產品的需求，秉持著「Learning from you」的精神，LG 推出結合實體大按鍵及觸控螢幕的最新智慧摺疊手機 Wine Smart，為更多消費者帶來便利生活的樂趣。LG Wine Smart 讓消費者可以按照自己的習慣調整使用模式；此外，自訂快捷鍵設計及 Easy Home 字體加大模式更讓操作更便利、使用更輕鬆。同時，為了鼓勵更多熟齡消費者加入智慧生活的行列，LG 主動與地方社區接觸，合作舉辦智慧生活講座，期望透過近距離的專人教學，以實際行動帶領消費者一同感受智慧科技帶來的美好與便利。

LG 深入了解熟齡使用者對智慧產品的需求，推出結合實體大按鍵及觸控螢幕的最新智慧摺疊手機 Wine Smart，為更多消費者帶來便利生活的樂趣。

LG 主動與地方社區接觸，合作舉辦智慧生活講座，期望透過近距離的專人教學，以實際行動帶領消費者一同感受智慧科技帶來的美好與便利。

LG Wine Smart貼心功能好上手 實用設計易操作

LG 觀察到熟齡族群對功能性手機的實體鍵盤有安全感，對於市面上一般的智慧型手機，包括多而複雜的圖示設計、無鍵盤的觸控功能感到不適應。LG 推出智慧摺疊手機 Wine Smart，針對熟齡消費者需求，具備觸控螢幕及實體按鍵兩大特色，搭配摺疊的精緻設計，讓消費者對智慧型手機能夠快速上手；LG Wine Smart 有效簡化使用步驟，針對經常使用的應用程式與即時通訊軟體等，可用自訂快捷鍵輕鬆開啟；同時還可自由選擇操作模式，Easy Home 模式讓螢幕字體及圖示更大更精簡，閱讀更輕鬆！此外，LG 獨家創新的自拍感應手勢，在熟齡使用者中更獲得廣大回響，有趣的握拳手勢增添了自拍樂趣，讓消費者愛不釋手！

熟齡智慧風潮起 LG智慧生活講座提供智慧生活新視野

為推廣智慧生活的便利，LG 自去年 12月起深入鄰里，展開一系列智慧生活講座，透過小班制的教學，讓消費者充分體驗智慧型手機的樂趣。在已完成的四場課程中，消費者的反應非常熱烈，許多爺爺奶奶們為了能盡快跟兒孫分享生活點滴，對課程內容絲毫不敢馬虎，不僅拿起紙筆認真的做筆記，更把握時間勤奮練習手機操作。其中，LG 的自拍感應手勢吸引了不少第一次使用自拍功能的熟齡使用者，許多人對於能夠在螢幕中看到自己的影像感到十分新奇，不斷舉起手掌在鏡頭前擺出練習的動作，試圖捕捉到自己最佳的表情。LG Wine Smart 的魅力，讓教室中的每個學生們都笑開懷。

為延續這股風潮，讓更多人有機會體驗豐富的智慧生活，LG 將於大台北地區接力舉辦多場手機教學，並持續開放地方社區以鄰里為單位報名參加。LG 持續將科技帶來的美好生活傳遞給每一位消費者，更以實際的行動滿足消費者的需求，致力實踐智慧生活享受的美好目標。

LG 自去年 12月起深入鄰里，展開一系列智慧生活講座，透過小班制的教學，讓消費者充分體驗智慧型手機的樂趣。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站

http://www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與資訊產業領導品牌的LG行動通訊公司，LG結合尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG 致力發展匯集科技與行動運算產品，並以其時尚的設計與智慧科技持續在行動通訊的領導地位。有鑑於LG擁有龐大的LTE專利和技術實力，身為4G LTE (Long Term Evolution)技術的領導者，LG不斷努力開發革命性的LTE技術，透過各種最高品質的LTE裝置，滿足消費者不同定位的需求。