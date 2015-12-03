「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」- 2015 敢夢計畫成果豐碩 全台270位大學生攜手 為733位孩童種下「敢夢」種子 冠軍團隊遠東科大帶領台南歡雅國小孩童 走出偏鄉搭高鐵登101 體驗一日都會夢想生活

【2015年12月02日，台北】台灣 LG 電子秉持著「Life's Good」品牌精神，連續三年推動「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動。今年更決定擴大到年輕族群，攜手全台大專院校舉辦 LG 2015「敢夢計劃」，除了企業挹注的金錢與物資，更首創結合青年力量走入偏鄉，引發熱烈回響。最終選出 10組大學生團隊，LG 共贊助 270名大學生前往全台各地偏鄉小學，各自發揮所學，為 733位孩童種下「敢夢」種子。在聖誕佳節到來之前，LG 攜手「敢夢計劃」冠軍 - 遠東科大夢想家團隊，帶領台南歡雅國小學童走出偏鄉，搭乘高鐵並登上台北101，體驗台北一日都會生活，為小朋友們開啟新的視野與感動。

LG 攜手全台大專院校舉辦 LG 2015「敢夢計劃」，除了企業挹注的金錢與物資，更首創結合青年力量走入偏鄉，引發熱烈回響。

LG 攜手「敢夢計劃」冠軍 - 遠東科大夢想家團隊，帶領台南歡雅國小學童走出偏鄉，搭乘高鐵並登上台北101，體驗台北一日都會生活，為小朋友們開啟新的視野與感動。

聖誕圓夢台北初體驗 夢想升空眺望心中台北城

「我從來沒有去過台北，好想知道台北101 是不是跟我想像的一樣？」M型化社會讓城鄉的貧富差異逐漸擴大，都市小孩每天再平常不過的生活，卻是偏鄉學童藏在心中的小小期待。台南市鹽水區歡雅國小因為當地有便利商店進駐，而未達偏鄉區域定義之標準，無偏遠之名而有偏遠之實，弱勢生更占全校學生的 45%。遠東科技大學夢想家團隊在 2015年暑假，透過生動的水火箭、牛頓力學等科學課程與耐心細心的陪伴，拓展了歡雅國小學童的視野，讓小朋友度過一個難忘的夏天。

LG 為了讓偏鄉學童能一圓心中的夢想，同時鼓勵偏鄉孩童能放大視野勇敢追夢，在歲末年終之際，決定將每年的「送希望到偏鄉」活動，做為實現偏鄉小朋友夢想的聖誕派對。在今年 10月舉辦的感動大票選活動，由遠東科技大學夢想家團隊獲得 2497 的高票，LG 也實現對偏鄉學童的承諾，讓來自台南市鹽水區歡雅國小的小朋友，從台南初次搭乘高鐵到台北最熱鬧的信義區，體驗溫馨聖誕佳節，同時登上 101 大樓參觀，親眼看看自己心中的台北城，到底是什麼模樣。

台灣 LG 電子董事長李址炯表示：「LG 在台灣市場經營多年，關懷社會愛心不落人後，對於偏鄉弱勢孩童尤其重視。自 2013年起響應喜憨兒基金會的『送希望到偏鄉』活動，我們就不斷地思考，怎樣能將對偏鄉孩童的關懷更加擴大；今年我們擴大攜手熱情活力的大學生，打造 LG 2015「敢夢計劃」，更直接將希望與愛傳入偏鄉孩童的心中。這樣的敢夢公益計畫，今年在 LG 韓國總部也獲得很多正面的迴響，未來我們更希望持續以「Life's Good with hope 希望。傳愛」系列公益活動，照顧更多的偏鄉孩童及弱勢族群。」

LG 聖誕圓夢派對現場不但讓偏鄉孩童享用豐盛聖誕大餐，體驗到濃濃的聖誕氣氛，也再次讓孩童們與大哥哥大姐姐溫馨歡聚。遠東科大夢想家團隊與歡雅國小的小朋友們一起上台重現暑期營隊舞蹈 - 時下最流行的「妖怪手錶」，同時為了感謝大哥哥大姊姊們的付出，小朋友們與 LG 共同致贈獎狀予遠東科大夢想家團隊的學生，表達最誠摯的感謝。愛是一種付出與回饋，透過大學生與偏鄉孩童的互動，更真實的傳達「Life's Good with hope 希望。傳愛｣的核心精神。除此之外，為了讓小朋友能記錄這段開心的台北之旅，留下最珍貴的回憶，LG 也特別教小朋友使用 G4 智慧手機，為自己拍下永恆的專屬紀念，並將他們親自拍攝出來的影像，使用 Pocket Photo 口袋相印機當場列印保存，作為今年冬天最溫暖的紀念禮物。

2015年 LG 共計贊助 270名大學生，共同為 733位偏鄉孩童開啟夢想藍圖，為偏鄉種下希望的種子，為他們提供敢夢的勇氣，帶領偏鄉地區學童未來持續前進的動力。

為了讓小朋友能記錄這段開心的台北之旅，留下最珍貴的回憶，LG 也特別教小朋友使用 G4 智慧手機，為自己拍下永恆的專屬紀念。

LG 攜手大學生打造 2015 敢夢計畫擔任孩童夢想的領航員

台灣 LG 電子在台灣市場邁入第十四年，除了持續實踐對偏鄉弱勢孩童關懷的承諾外，秉持著「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」的公益精神，今年正式啟動 LG 2015「敢夢計劃」。敢夢計畫目的希望能透過大學生的創意與熱情，擔任偏鄉孩童夢想的啟蒙者，帶領孩童看見不同的人生視野。LG 2015「敢夢計劃」自今年四月一開跑便引起廣大迴響，收到來自全台各大專院校的熱情報名；最終選出的 10組敢夢團隊於暑假期間前進偏鄉，給予偏鄉學童最直接的教導與陪伴。而偏鄉學童們在與大學生的互動過程中，更獲得前所未有的學習體驗，從一開始不敢開場說英文，到營隊結束時，每個人都可以朗朗上口英文歌曲。十月感動大票選活動，10組敢夢團隊將偏鄉服務過程點滴，透過 G Flex 2 手機所記錄的影片完整呈現在「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」官方網站上 (http://www.lghope.com/)，引發網友熱烈討論，吸引共計七千名網友參與投票，最後則由遠東科大夢想家團隊脫穎而出。2015年 LG 共計贊助 270名大學生，共同為 733位偏鄉孩童開啟夢想藍圖，為偏鄉種下希望的種子，為他們提供敢夢的勇氣，帶領偏鄉地區學童未來持續前進的動力。

台灣 LG 電子在台灣市場邁入第十四年，除了持續實踐對偏鄉弱勢孩童關懷的承諾外，秉持著「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」的公益精神，今年正式啟動 LG 2015「敢夢計劃」。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。