LG 在台推出全新 Android 2.0 智慧手表

【2017年04月20日，台北訊】台灣 LG 電子今日宣布正式於台灣推出全球首款預載 Android Wear 2.0™ 的智慧型手錶，LG Watch Sport 和 LG Watch Style 將於 5月正式在台上市，LG Watch Sport 建議售價 NT$11,900元，推出酷動黑及深動藍兩色，將於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信開賣，LG Watch Style 建議售價 NT$8,900元，推出晶耀銀、前衛黑及薔薇金三色，將於台灣大哥大和遠傳電信開賣。

LG Watch Sport 和 LG Watch Style 全新穿戴式裝置，融合了 Qualcomm®Snapdragon™ (高通驍龍) Wear 2100 處理器，同時也是首款搭載 Google 最新穿戴式作業系統 Android Wear 2.0 的智慧錶。兩款智慧錶皆內建 Google Assistant (目前僅支援英文)，而 LG Watch Sport 更支援 NFC 技術。此外，兩款智慧錶的使用者介面也獲得大大提升，能透過手錶傳遞訊息，加上 Google Fit 健身功能，功能都非常強大。

LG Watch Sport 建議售價 NT$11,900元，推出酷動黑及深動藍兩色，將於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信開賣。

LG Watch Sport 具備 4G LTE 和一系列獨立功能，完全免除手機的沉重負擔，內建 GPS 系統，不靠手機就能運行應用程式，非常切合運動員和跑者用戶的需求。

LG Watch Sport 是一款真正獨立的全功能智慧手錶，專為享受動態生活的用戶設計。

LG Watch Style 建議售價 NT$8,900元，推出晶耀銀、前衛黑及薔薇金三色，將於台灣大哥大和遠傳電信開賣。

LG Watch Style 是一款輕盈小巧且風格時尚的的智慧錶，符合都市人追求的時尚外觀與智慧腕表的實用性，外型設計引人注目。

LG Watch Style 搭配可快速更換的錶帶，可隨用戶心情天天改變，工作約會或是任何服飾都能輕鬆搭配。

首次搭載 Android Wear 2.0 的智慧錶

Android Wear 2.0 可藉著 Google Fit，讓用戶在運動時追蹤身體動態、進行重量訓練並設定個人健身教練。透過表上的 Google Play 商店，即可直接下載程式。

LG Watch Sport 和 LG Watch Style 採用圓形螢幕，配備旋轉錶冠，可提供輕便導航。用戶只要以單指旋轉錶冠即可閱讀訊息，或自由切換通知欄與程式列表。客製化的多重錶面可容納八種不同功能，輕輕一滑，訊息立現。Android Wear 2.0 也進一步增強智慧錶的訊息功能，現在用戶能直接手寫文字或滑出鍵盤回應訊息。

LG Watch Sport：獨立賦予力量

LG Watch Sport 是一款真正獨立的全功能智慧手錶，專為享受動態生活的用戶設計。最新 LG Watch Sport 是首款採用 Snapdragon Wear 2100 處理器的智慧錶，具備 4G LTE 和一系列獨立功能，完全免除手機的沉重負擔。LG Watch Sport 內建 GPS 系統，不靠手機就能運行應用程式，非常切合運動員和跑者用戶的需求。

LG Watch Sport 智慧錶採用 1.38吋圓形 P-OLED 顯示器、316L 級不鏽鋼、康寧第三代大猩猩玻璃以及耐用的熱塑性錶帶，還具備最高防水防塵等級 - IP68 等級的防護。並配有 PPG 心律感測器，不論運動或休息，時刻精確追蹤用戶心律狀態。

LG Watch Style：輕巧時尚

LG Watch Style 是一款輕盈小巧且風格時尚的的智慧錶，符合都市人追求的時尚外觀與智慧腕表的實用性，外型設計引人注目，顏色醒目優雅，有晶耀銀、前衛黑及薔薇金三色可供選擇。搭配可快速更換的錶帶，可隨用戶心情天天改變，外出搭配更方便。極度輕薄的機殼厚度僅有 10.8mm，任何服飾都難不倒它；IP67 等級的防水防塵，讓用戶在雨中也能放心漫步。

LG 電子通訊公司總裁兼執行長 Juno Cho 表示：「LG 與 Google 在 Watch Sport 和 Watch Style 兩款產品中投入大量的創新技術，兩款智慧錶都提供創新的個人化與整合功能，自由且便利，將滿足不同消費者的需求。」

GoogleAndroid 工程營運長大衛辛革頓 (David Singleton) 則說：「開發 Android Wear 2.0，就是想讓智慧錶的使用體驗更快更好，包含能快速流暢顯示數據及訊息的錶面和幫助用戶追蹤身體狀況，並隨著音樂律動感受全新健身體驗。我們很高興能與 LG 電子攜手合作，共同開發全新的旗艦智慧錶，與 Android Wear 2.0 新功能合作，打造深度整合的軟硬體的嶄新體驗。」

【LG Watch Sport & LG Watch Style 規格表】

*規格或特性因市場而異。

**測自螢幕至後蓋，包含心律感測器。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。