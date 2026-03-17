【2026年3月17日，台北訊】隨著高畫質影音內容需求持續攀升，能精準呈現細節的高階螢幕已成為影像創作者與設計工作者的必備工具。然而，市場上同時擁有 5K/ 6K 高解析度與傳輸速度快的螢幕選擇有限；網路上也有不少關於許多高階螢幕僅支援單一封閉系統的討論，除亮度、音量調節都必須依賴特定品牌電腦操控外，連接埠配置也多有不足，再加上預算門檻偏高，使 Windows 用戶或有跨系統作業需求的創作者面臨諸多限制。

為解決創作者的痛點，LG 電子推出「全球首款同時具備6K 與Thunderbolt™ 5高畫質編輯螢幕」，專為影片剪輯、平面設計及高規格後製工作者量身打造。此款新品不僅兼顧高畫質與高速傳輸，更同時支援 macOS 與 Windows 兩種作業系統，並以簡潔俐落的外型榮獲2025 年 CES 創新獎、iF 設計獎肯定，成為創作者實現靈感的重要夥伴。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG 觀察到現今影像創作常因軟硬體相容性受限，讓創作者不得不在效率和預算間做出取捨。透過 LG UltraFine™ evo 6K 高畫質編輯螢幕，我們希望可以打破這種限制，為創作者帶來更自由且靈活的創作環境。」

· LG 32吋 UltraFine™ evo 6K Nano IPS 高畫質編輯螢幕：https://lgtaiwan.com/cLK8X

LG UltraFine™ evo 6K 高畫質編輯螢幕 全面釋放創作靈感！

完美支援 Mac 與 Windows 打造順暢跨裝置創作體驗

LG UltraFine™ evo 6K 是全球首款結合6K 解析度與 Thunderbolt™ 5的高畫質編輯螢幕，不僅具備細膩的畫面表現，也以「更快、更廣、更精準」的方式打造全方位創作環境。無論是影像後製、視覺設計或多格式專案處理，都能在零妥協的狀態下高效完成，精準呈現作品的原始概念。

● 6K超高解析度，極致細節一覽無遺：6K 解析度與224 PPI 像素密度，提供較4K UHD 高出156% 1的像素呈現，讓創作者可在原始解析度下完整檢視4K 內容，並保留充裕操作空間，大幅提升多格式編輯與複雜專案的處理效率。高像素密度與真實10-bit 色彩深度，也能更忠實呈現光影與材質細節，使作品視覺更接近真實。

● Thunderbolt™ 5快速傳輸，創作節奏不中斷：搭載全新 Thunderbolt™ 5傳輸技術，速度較 Thunderbolt™ 4 提升2倍2、最高可達80Gbps，能在高畫質輸出與多設備串接時維持穩定效能；96W 電源供應支援快速充電，滿足專業創作者長時間、高強度的工作需求。

● 專業色彩、廣色域支援，呈現真實光影：具備 DCI‑P3 98% 與 Adobe RGB 99.5% 廣色域，能覆蓋從數位到印刷的色彩標準，確保作品在不同媒介間維持一致的呈現。再加上2000:1 高對比度與 IPS Black 面板，暗部層次自然豐富，展現更具深度的視覺效果。

● 多元連接設計，完美相容於 Mac 與 Windows：對於需在 macOS 與 Windows 間切換的專業工作者而言，連接埠完整度與跨系統相容性格外重要。LG UltraFine™ evo 6K 高畫質編輯螢幕配備 DisplayPort 2.1、HDMI 2.1 與 USB Type-C 等多元接口，有效解決跨平台、多裝置使用時常見的相容性痛點。內建 KVM 切換器也能以一組鍵盤與滑鼠操作多台設備，提升工作效率。

● 直覺整合，為 Mac 打造的無縫體驗：不少專業創作者以 Mac 作為主要創作設備，基於對創作市場的洞察，LG UltraFine™ evo 6K 高畫質編輯螢幕提供一系列與 Mac 深度整合的功能，如 LG Switch的M-Control3可直接透過 Mac 鍵盤調整螢幕亮度與音量；而 Studio Mode4也提供三種專為 Mac 調校的色彩預設，確保跨裝置呈現一致且精準的色彩。

● 極簡美學與人體工學設計：榮獲2025年 Red Dot 與 iF 設計雙重大獎，四邊採用極窄邊框設計，強化視覺的沉浸感；並搭配可調整斜度、高度與旋轉的支架，讓創作者在長時間進行影像編輯或設計時，依然能維持舒適的工作姿勢。

視覺設計師與專業創作者強力推薦！嘖嘖超早鳥預購開跑

為讓消費者在入手前能搶先真實體驗本次新品的細節與特色，LG 日前於 boven 雜誌圖書館舉辦 LG UltraFine™ evo 6K 產品體驗會，邀請到物以類聚視覺整合（Grandvity Design）創辦人子麵、YouTube 創作者3C 鴨嘴獸表哥現場分享使用心得。

子麵提到，設計師桌上通常都會配置兩個螢幕，一邊進行編輯，另一邊則用來即時預覽成品。透過 LG UltraFine™ evo 6K 的 Studio Mode，他可以統一兩個螢幕間的色彩設定檔，讓跨系統與跨螢幕的操作變得更輕鬆與直覺；3C 鴨嘴獸表哥則表示：「我本身是 LG 螢幕愛好者，這台不僅邊框設計俐落，L 型支架也讓螢幕整體更簡約質感」。此外，兩位更一致讚賞 LG UltraFine™ evo 6K 豐富的連接埠配置及 Thunderbolt™ 5技術，無論是外接裝置、傳輸大檔或幫設備充電都可一次滿足，不僅解決桌面線路雜亂的問題，也讓工作空間和效率變得更加整潔與高效。

即日起至3月20日，LG UltraFine™ evo 6K 於 boven 雜誌圖書館 B1進行展示5，開放民眾自由體驗。目前於群眾集資平台「嘖嘖」獨家推出「超早鳥預購活動」，下單現折20,000元，超早鳥優惠價39,900元6，限量發售，售完為止。

· 嘖嘖超早鳥預購限量開跑：https://www.zeczec.com/projects/lg-ultrafine-evo-6k

1 6K 解析度（6144 × 3456）總計有21,233,664像素，約為2,123萬像素，與 8,294,400 像素的4K UHD 解析度（3840 × 2160）相比，細膩程度提升了 156%。

2 Thunderbolt™ 5技術支援最高 120 Gbps（單向）顯示頻寬，效能較 Thunderbolt™ 4提升2倍。

3 開啟或關閉 M-Control 功能需使用 LG Switch 軟體。

4 Studio Mode 需透過 LG Switch 軟體啟用。功能可用性及更新時程依各國家/地區而異，請參考當地 LG 官網資訊。

5 即日起至3月20日，每日10:00~21:00民眾皆可於 boven 雜誌圖書館 B1自由體驗。

6 優惠方案內容與價格以嘖嘖平台上的標示為準。

LG UltraFine evo 6K 螢幕搭載6K 解析度與224 PPI 像素密度，使作品視覺更接近真實

LG UltraFine evo 6K 螢幕搭載 Thunderbolt 5傳輸技術，速度較 Thunderbolt 4 提升2倍

LG UltraFine evo 6K 螢幕具備 DCI P3 98%與 Adobe RGB 99.5%廣色域，能確保維持一致色彩呈現

物以類聚視覺整合創辦人子麵提到 LG UltraFine evo 6K 的 Studio Mode 能確保跨螢幕時色彩保持一致

3C 鴨嘴獸表哥特別分享 LG UltraFine evo 6K 邊框設計俐落，L 型支架增添質感

即日起至3月20日，LG UltraFine evo 6K 於 boven 雜誌圖書館 B1開放民眾自由體驗