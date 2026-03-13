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LG 全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機「洗」捲小宅界！
解放時間與空間！AI 洗衣 X 熱泵乾衣 節能護衣的洗烘一體首選
【2026年3月13日】根據內政部不動產交易概況統計，全台住宅平均買賣面積十年間縮減約2坪，反映住宅市場朝向小坪數化發展。在寸土寸金的小宅生活中，「洗衣、乾衣」往往需要占用相當多空間。不僅洗衣機會占用室內坪數，烘衣機分開擺放也會進一步壓縮居家空間；而晾曬衣物則常使陽台採光與機能受限。傳統洗乾方式也常在過程中增加不必要的能源損耗，讓民眾在有限空間中難以同時兼顧便利、效率與生活品質。
全球智慧生活解決方案公司 LG 長期深耕洗護衣科技市場，其 WashTower™ AI 智控洗乾衣機以整合式設計與高科技洗滌技術深受市場肯定，展現 LG在此領域的研發與創新實力。基於對不同家庭洗乾衣需求的深入觀察，LG 推出全新 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機，採用 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達，將 AI Wash™ 智慧洗滌與 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術集於一機，兼具節能、護衣與空間效率。新品也導入全新易拉潔極細密濾網、自動冷凝器清潔等貼心設計，從洗前判斷、洗中護衣到洗後保養的每一環節都能輕鬆完成，提供消費者更省心、省力、省電、省空間的洗護衣解決方案。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「對 LG 而言，家電不應只是被動執行指令的工具，而是能理解生活、主動協助的智慧系統。我們將 AI 情感智慧融入頂尖技術，讓家電具備主動感知與精準判斷能力，成為值得信賴的智慧夥伴，將時間主導權交還給使用者，逐步朝向質感新生活與『零勞務家庭』 的願景邁進。」
● 22公斤 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機（尊爵黑）：https://lgtaiwan.com/wDLyY
洗護更精準！AI Wash™ 自動調整洗衣動作 X HeatPump™ 熱泵烘乾 節能更護衣
洗衣看似簡單，但每件衣服髒汙程度與材質各異，要選擇哪個洗衣行程、如何烘乾才能徹底清潔又不傷衣料，都大有學問。
● 不同材質怎麼洗？AI Wash™ 自動判斷、精準洗護：毛衣需要溫和清洗、沾染汙漬的牛仔褲則需要強力洗淨。AI Wash™ 透過內建感測器，能智慧偵測衣物重量、柔軟度與髒汙程度，自動調整洗衣動作[1]與洗程，提供最適合每種衣料的洗滌方式，不僅能洗淨、呵護各式衣物，也可達到省水與節能的效果。
● 傳統烘衣耗電又傷衣？HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣兼顧節能及護衣：LG WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機搭載雙迴轉變頻壓縮機，透過 HeatPump™ 低溫熱泵乾衣技術，以更溫和的方式去除水分，較傳統高溫烘衣降低衣物縮水、變形的風險，整體還可節省高達55%[2]的能源。不僅能享受蓬鬆的乾衣效果，也能延長衣物壽命，同時還可在省電節能與護衣之間取得最佳平衡。
家事更輕鬆！自動洗劑投入解放雙手 TurboWash™ 360 勁速洗半小時搞定
為了將洗脫烘流程化繁為簡，LG 加入多項貼心設計，針對日常家務中常被忽略的細小痛點提出更直覺的解決方案，讓效率提升的同時，也兼顧精緻的洗護品質：
● 洗劑劑量難抓又怕殘留？自動洗劑投入更精準：許多人以為「洗劑加越多=洗得越乾淨」，但市售洗劑多為濃縮配方，過量反而容易殘留於衣物與筒槽，甚至引發皮膚過敏等問題。LG 的 ezDispense 自動洗劑投入系統能依衣物量自動分配適量的洗衣精與柔軟精，一次裝填即可多次使用，並於需補充時透過 LG ThinQ® APP 提醒[3]。使用者不需每次衡量劑量或反覆開瓶倒取，既能降低洗劑殘留的風險，也能維持衣物與機體的潔淨，讓洗衣流程更省心省力。
● 洗衣耗時打亂作息？TurboWash™ 360 勁速洗半小時搞定：透過5道強力噴射水流[4]，最快30分鐘[5]即可完成洗淨，即使在出門前、睡前或短暫空檔，也能快速完成洗衣需求而不耽誤休息時間。若需連續洗脫烘行程，最快僅需150分鐘[6]即可一次完成洗衣加乾衣，讓生活步調不被家務綁住。
保養更便利！全新易拉潔濾網搭配冷凝器自動清潔 煩人棉絮輕鬆除
在乾衣過程中，衣物纖維因拋轉與摩擦自然脫落，若長期堆積於機內，容易導致乾衣效能下降。LG WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機全新導入兩大便利清潔設計，不僅可有效延長滾筒壽命，也降低衣物越烘越髒的清潔隱憂。
● 濾網難拆卡棉絮？易拉潔濾網一拉即可清：採用極細密濾網結構，可有效攔截纖維與毛屑。滑動式設計只需輕輕一拉，即可清除棉絮，輕鬆維持機內潔淨與乾衣效率。
● 乾衣效率遞減？冷凝器自動清潔維持效能：於洗衣與洗清以及烘乾後自動沖洗冷凝器，將乾衣時可能殘留的少許棉絮或微塵去除，解決傳統洗脫烘產品長期使用後造成的效能下滑或異味問題，確保乾衣效率長期穩定。
此外，LG 也觀察到部分民眾會將內衣褲、襪子與外出衣物一同混洗，可能造成衣物間細菌的交叉附著。對於有毛小孩、嬰幼兒，或需同時處理多種類型衣物的家庭，LG 建議可將 WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機與 MiniWash™ 迷你洗衣機堆疊搭配使用，大件床單、少量貼身衣物或成人外衣與嬰幼兒衣物皆能分開並同時清洗，進一步提升潔淨安心感。
針對過敏族群或換季時節的深度清潔需求， WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機亦內建過敏防護行程，透過 LG Steam™ 蒸氣洗深入織物纖維、有效去除汙垢，可減少99.9%塵蟎與特定過敏原[7]，讓日常穿著更加放心舒適。
LG WashCombo™ AI 熱泵滾筒洗衣機結合 AI Wash™ 智慧洗滌與 HeatPump™ 熱泵乾衣兩大核心技術， 讓洗脫烘流程更輕鬆直覺、高效節能，再加上多項貼心功能整合，為小空間家庭打造更符合現代生活需求的洗護衣解決方案。
【規格表】
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產品圖
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類別
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蒸洗脫烘
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型號
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WD-S22FHDB
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顏色
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尊爵黑
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特色
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一機到底
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建議售價
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92,900元
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尺寸(寬x高x深)(mm)
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700x990x840
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容量
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洗衣容量 (kg)
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22 kg
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乾衣容量 (kg)
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15 kg
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控制和顯示螢幕
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控制面板
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LCD 智慧液晶旋鈕+觸控面板
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節能科技
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勁速洗
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●
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省水標章
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金級省水
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耗電瓦數(W)
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洗衣1,000/乾衣 600
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進階規格
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馬達類型
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AI DD™ 智慧直驅變頻馬達
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壓縮機類型
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雙迴轉變頻壓縮機
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筒槽材質
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不鏽鋼
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攪拌翼材質
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不鏽鋼
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馬達/壓縮機保固
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10年保固
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洗滌性能
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AI智慧洗滌
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●
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洗衣動作
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6 Motion™ 智慧模擬手洗
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蒸氣洗/溫水洗滌
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●
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行程選擇
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29項+ 雲端行程
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預洗行程
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●
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筒槽保養行程
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●
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智慧洗劑投入
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●
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排水濾網
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●
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乾衣性能
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乾衣類型
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熱泵除濕式乾衣
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乾衣濾網
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易拉潔極細密濾網
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冷凝器清潔
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自動清潔/自主保養
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智慧便利機能
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WiFi遠端遙控
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●
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預約時間
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●
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筒內燈
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●
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搭配迷你洗衣機
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建議型號
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WT-SD250HB
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洗衣容量 (kg)
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2.5
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尺寸(寬x高x深)(mm)
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700x1,355x840
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開蓋深度(mm)
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1,410
[1] 依據2022年8月 Intertek 實驗報告，放入3公斤混合柔軟織物進行實驗，實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。.
[2] 依據2025年4月 Intertek 實驗報告，在3公斤 IEC 60456 標準負載下，選擇乾衣行程，相較於加熱式洗衣乾衣機（F0P2CRV2E），熱泵除濕式洗衣乾衣機（FH25EAE）可降低高達55%的能耗。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。
[3] 需要使用 WiFi 和 LG ThinQ® 應用程式。功能可能會進行更新。LG ThinQ® 應用程式所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
[4] 五道水柱可能於不同時間運作。
[5] 依據2021年8月 Intertek 實驗報告，以標準行程並開啟 TurboWash選項進行實驗所得平均結果。實驗結果可能因衣物種類、重量、髒污程度和環境情況不同而異。
[6] 依據2025年3月 Intertek 實驗報告，以3公斤負載進行標準洗衣 + 烘乾行程測試。行程完成時間可能因行程種類、負載類型或重量而異。
[7] 經英國過敏協會（BAF）認證。
LG WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機全新易拉潔濾網一拉即可清棉絮
LG 智慧洗劑投入技術能依衣物量自動分配適量的洗衣精與柔軟精
LG TurboWash 360 勁速洗具備5道強力噴射水流，最快半小時即可完成洗淨
針對寵物或有嬰幼兒的家庭，建議可堆疊 LG MiniWash 迷你洗衣機搭配使用
- 上一步[重要聲明] LG 台灣嚴防不法人士假借名義詐騙提醒10/03/2026
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