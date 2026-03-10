近來出現有不法人士假借「公益活動」、「愛心捐款」、「廠商中心」等名義，冒充台灣 LG 電子或偽稱與台灣 LG 電子合作，誘導民眾加入非官方LINE帳號、註冊非官方網站、提供個人資料，甚至要求進行金錢交易。為保障您的權益，台灣 LG 電子特此進行澄清和聲明：台灣 LG 電子並未授權任何網站、社群帳號、平台、公司、商號、團體、機構或個人，以台灣 LG 電子名義進行公益號召、捐款邀請或其他相關活動。

台灣 LG 電子之唯一官方網站為「https://www.lg.com/tw/」，唯一官方 LINE 帳號為已通過認證之「@lgtw」，所有官方活動資訊皆以官方網站公告為準。

請您務必提高警覺，留意未經授權的仿冒網站、社群帳號及廣告訊息，並 請勿提供任何您的個人資料、帳號密碼、驗證碼、聯絡方式給可疑網站或其他可疑第三方，請勿加入或回覆任何非官方、未認證之帳號或網站，亦請避免任何形式的預付費用或匯款。