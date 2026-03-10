We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
[重要聲明] LG 台灣嚴防不法人士假借名義詐騙提醒
近來出現有不法人士假借「公益活動」、「愛心捐款」、「廠商中心」等名義，冒充台灣 LG 電子或偽稱與台灣 LG 電子合作，誘導民眾加入非官方LINE帳號、註冊非官方網站、提供個人資料，甚至要求進行金錢交易。為保障您的權益，台灣 LG 電子特此進行澄清和聲明：台灣 LG 電子並未授權任何網站、社群帳號、平台、公司、商號、團體、機構或個人，以台灣 LG 電子名義進行公益號召、捐款邀請或其他相關活動。
台灣 LG 電子之唯一官方網站為「https://www.lg.com/tw/」，唯一官方 LINE 帳號為已通過認證之「@lgtw」，所有官方活動資訊皆以官方網站公告為準。
請您務必提高警覺，留意未經授權的仿冒網站、社群帳號及廣告訊息，並請勿提供任何您的個人資料、帳號密碼、驗證碼、聯絡方式給可疑網站或其他可疑第三方，請勿加入或回覆任何非官方、未認證之帳號或網站，亦請避免任何形式的預付費用或匯款。
台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如您已向可疑第三方提供個人資料、收到可疑廣告訊息或接獲可疑電話，請立即撥打165反詐騙諮詢中心通報查證並尋求協助。如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線0800-898-899，手機請撥02-21621196（星期一至六09:00~18:00），或透過線上客服或電子信箱：www.lg.com/tw/support/email聯繫。
