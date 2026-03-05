

【2026年3月5日】四年一度的 2026 WBC 世界棒球經典賽即將點燃戰火，相關轉播平台的收視率也預期再創新高。回顧2024世界12強棒球賽，除有線電視的總收視人口飆升至1,700萬人次1外，串流平台的觀看流量更突破1億2大關，不僅顯示台灣人對棒球的瘋狂，更展現台灣球迷驚人的凝聚力與參與度，隨著串流技術成熟，「看球」形式也更加多元，不再侷限於固定設備或場域。

為了讓球迷不錯過每一顆球，全球智慧生活解決方案公司 LG 針對各類觀賽場景推薦三大觀賽神器：LG OLED evo G5 智慧顯示器、StanbyME 2 閨蜜機第二代與 CineBeam 小銀河 4K 微型投影機，讓球迷在 WBC 賽期裡，無論是宅家應援、邊做家事邊追賽，或是戶外揪團開趴，都能隨時掌握戰況，感受最即時的熱血氣氛。

關鍵一球不殘影！

LG OLED evo G5 支援最高 165Hz 更新率 完美還原真實色彩 在家也如臨現場！

棒球場上瞬息萬變，從投手出手到擊球出去的那一刻，都考驗畫面的動態清晰度。針對一般觀眾以「轉播」方式觀賽的情境，LG OLED evo G5 可透過動態補償功能優化快速移動物體的畫面表現，減少殘影與模糊，讓速球進壘、強勁平飛球到深遠全壘打的軌跡更俐落，關鍵一球也能看得清楚、在家同樣有如臨現場的臨場感。

此外，OLED evo G5 亦具備最高 165Hz 3更新率的高規格顯示能力，提供更流暢的互動畫面體驗；同時還搭載第2代 alpha 11 AI 影音處理晶片，能自動強化影像對比與細節；並結合智慧增亮引擎 Ultimate，峰值亮度最高可提升300%4，讓夜場更深邃、球員神情更立體。

想把應援氣氛再升級？還可透過 WOWCAST 無線傳輸輕鬆將 LG 智慧顯示器與 LG Soundbar S95TR 連結，享受9.1.5 聲道環繞立體音效，全方位還原現場的熱血氛圍，讓客廳也能搖身一變為球場應援席，打造身歷其境的視聽饗宴。

百吋畫面不受空間限制！

LG CineBeam 小銀河輕巧便攜 可自動對焦校正 室內、戶外皆是應援主場

除場上球員的精彩表現外，場邊或螢幕前球迷們一起吶喊更是棒球的魅力所在。LG CineBeam Q 小銀河 Plus 搭載 4K UHD 解析度，亮度較前代提升20%5，最大可投出120吋的大畫面，無論是下班後邀請好友在家中享受大畫面的震撼感，或是周末走到戶外，在露台或空地與更多球迷共同應援，投影畫面都能保持清晰銳利，完美展現球場的廣闊視野與震撼臨場感。獨創的360度支架設計，搭配自動對焦與自動校正功能，無論在室內桌面或戶外草地上都可自由擺放，快速穩定畫面視角不跑位，打造隨開即看的觀賽體驗，隨處開啟球賽的「第二現場」。

針對小宅家庭，LG CineBeam S 小銀河 Ultra 則以超短焦設計打破空間限制，最短僅需39.3公分即可投出百吋大畫面，並同樣具備真 4K 畫質、自動對焦與梯形修正功能，讓小空間也能感受大畫面賽事帶來的震撼與感動。

精彩時刻不間斷！

LG StanbyME 2 可推可拆可背 化身移動戰情室 直立橫放隨心掌控

棒球賽事往往一打就是數小時，家事卻還是要做，對不願錯過任何一球的球迷來說，具備多元變化形態的 LG StanbyME 2 閨蜜機第二代就是最佳解方！LG StanbyME 2 閨蜜機第二代不僅「可移動、可平放、可肩背」，讓觀賽不再被固定位置限制，還配備可自由升降、調整橫直畫面的螢幕，球迷在橫向觀看即時賽況之餘，也能隨時縱向滑動社群直播聊天室討論戰訊，廚房備料時看比分、客廳滑手機時追攻防，甚至外出露營也能背在肩上，和朋友一同觀賞戰況，精彩時刻不必守在沙發上！

此外，LG StanbyME 2 閨蜜機第二代搭載 QHD 高畫質面板與自家開發的 alpha 8 AI 影音處理晶片，並支援雙杜比及 9.1.2 虛擬環繞音效，將移動式的觀賽體驗全面進化，隨處都可享受高品質的轉播，讓移動觀賽也能保有畫質與臨場感。

即日起至3月18日，凡於 LG 官方線上商城購買指定智慧顯示器、投影機與家庭劇院聲霸商品6，並輸入折扣碼「WBCLG」，結帳時即享95折優惠，新會員還可再疊加95折，讓球迷輕鬆升級觀賽體驗，掌握每個精彩瞬間。

1 此數據包含重複人次，來自 Nielsen 於2024年11月10日至11月24日的統計。

2 根據中華電信的數據統計。

3 165Hz 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入。最高可以執行 Dolby Vision 輸入的 144Hz。

4 經 LG 內部測試，在 10%時段下，峰值亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍，亮度會因型號與尺寸而異。

5 根據內部測試，其與上一代 CineBeam Q 型號（HU710PB）相比，亮度從 500 升級至 600 ANSI 流明。

6 包含 OLED evo G5 智慧顯示器（55-65吋）、OLED evo C5 智慧顯示器（42-77吋）、OLED evo C5Z 智慧顯示器、QNED evo 86 智慧顯示器（55-75吋）、QNED82 智慧顯示器（43-75吋）、StanbyME 2 閨蜜機第二代、S95TR 家庭劇院聲霸、S80TR 家庭劇院聲霸、S70TR 家庭劇院聲霸、XT7S 小蜜友、CineBeam S 小銀河 Ultra、CineBeam Q 小銀河 Plus、【雙焦旗艦組】 CineBeam 小銀河 4K 微型投影機，LG 保有修改、變更或暫停本活動之權利。

LG CineBeam S 小銀河 Ultra 最短僅需39.3公分即可投出百吋大畫面

LG StanbyME 2 閨蜜機第二代「可移動、可平放、可肩背」，讓觀賽不再被固定位置限制