We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2026 WBC 火熱開打！LG 推薦三大「觀賽神器」
多元情境全面制霸！LG 強力助攻球迷 決戰時刻不錯過
【2026年3月5日】四年一度的 2026 WBC 世界棒球經典賽即將點燃戰火，相關轉播平台的收視率也預期再創新高。回顧2024世界12強棒球賽，除有線電視的總收視人口飆升至1,700萬人次1外，串流平台的觀看流量更突破1億2大關，不僅顯示台灣人對棒球的瘋狂，更展現台灣球迷驚人的凝聚力與參與度，隨著串流技術成熟，「看球」形式也更加多元，不再侷限於固定設備或場域。
為了讓球迷不錯過每一顆球，全球智慧生活解決方案公司 LG 針對各類觀賽場景推薦三大觀賽神器：LG OLED evo G5 智慧顯示器、StanbyME 2 閨蜜機第二代與 CineBeam 小銀河 4K 微型投影機，讓球迷在 WBC 賽期裡，無論是宅家應援、邊做家事邊追賽，或是戶外揪團開趴，都能隨時掌握戰況，感受最即時的熱血氣氛。
關鍵一球不殘影！
LG OLED evo G5 支援最高 165Hz 更新率 完美還原真實色彩 在家也如臨現場！
棒球場上瞬息萬變，從投手出手到擊球出去的那一刻，都考驗畫面的動態清晰度。針對一般觀眾以「轉播」方式觀賽的情境，LG OLED evo G5 可透過動態補償功能優化快速移動物體的畫面表現，減少殘影與模糊，讓速球進壘、強勁平飛球到深遠全壘打的軌跡更俐落，關鍵一球也能看得清楚、在家同樣有如臨現場的臨場感。
此外，OLED evo G5 亦具備最高 165Hz 3更新率的高規格顯示能力，提供更流暢的互動畫面體驗；同時還搭載第2代 alpha 11 AI 影音處理晶片，能自動強化影像對比與細節；並結合智慧增亮引擎 Ultimate，峰值亮度最高可提升300%4，讓夜場更深邃、球員神情更立體。
想把應援氣氛再升級？還可透過 WOWCAST 無線傳輸輕鬆將 LG 智慧顯示器與 LG Soundbar S95TR 連結，享受9.1.5 聲道環繞立體音效，全方位還原現場的熱血氛圍，讓客廳也能搖身一變為球場應援席，打造身歷其境的視聽饗宴。
百吋畫面不受空間限制！
LG CineBeam 小銀河輕巧便攜 可自動對焦校正 室內、戶外皆是應援主場
除場上球員的精彩表現外，場邊或螢幕前球迷們一起吶喊更是棒球的魅力所在。LG CineBeam Q 小銀河 Plus 搭載 4K UHD 解析度，亮度較前代提升20%5，最大可投出120吋的大畫面，無論是下班後邀請好友在家中享受大畫面的震撼感，或是周末走到戶外，在露台或空地與更多球迷共同應援，投影畫面都能保持清晰銳利，完美展現球場的廣闊視野與震撼臨場感。獨創的360度支架設計，搭配自動對焦與自動校正功能，無論在室內桌面或戶外草地上都可自由擺放，快速穩定畫面視角不跑位，打造隨開即看的觀賽體驗，隨處開啟球賽的「第二現場」。
針對小宅家庭，LG CineBeam S 小銀河 Ultra 則以超短焦設計打破空間限制，最短僅需39.3公分即可投出百吋大畫面，並同樣具備真 4K 畫質、自動對焦與梯形修正功能，讓小空間也能感受大畫面賽事帶來的震撼與感動。
精彩時刻不間斷！
LG StanbyME 2 可推可拆可背 化身移動戰情室 直立橫放隨心掌控
棒球賽事往往一打就是數小時，家事卻還是要做，對不願錯過任何一球的球迷來說，具備多元變化形態的 LG StanbyME 2 閨蜜機第二代就是最佳解方！LG StanbyME 2 閨蜜機第二代不僅「可移動、可平放、可肩背」，讓觀賽不再被固定位置限制，還配備可自由升降、調整橫直畫面的螢幕，球迷在橫向觀看即時賽況之餘，也能隨時縱向滑動社群直播聊天室討論戰訊，廚房備料時看比分、客廳滑手機時追攻防，甚至外出露營也能背在肩上，和朋友一同觀賞戰況，精彩時刻不必守在沙發上！
此外，LG StanbyME 2 閨蜜機第二代搭載 QHD 高畫質面板與自家開發的 alpha 8 AI 影音處理晶片，並支援雙杜比及 9.1.2 虛擬環繞音效，將移動式的觀賽體驗全面進化，隨處都可享受高品質的轉播，讓移動觀賽也能保有畫質與臨場感。
即日起至3月18日，凡於 LG 官方線上商城購買指定智慧顯示器、投影機與家庭劇院聲霸商品6，並輸入折扣碼「WBCLG」，結帳時即享95折優惠，新會員還可再疊加95折，讓球迷輕鬆升級觀賽體驗，掌握每個精彩瞬間。
1 此數據包含重複人次，來自 Nielsen 於2024年11月10日至11月24日的統計。
2 根據中華電信的數據統計。
3 165Hz 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入。最高可以執行 Dolby Vision 輸入的 144Hz。
4 經 LG 內部測試，在 10%時段下，峰值亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍，亮度會因型號與尺寸而異。
5 根據內部測試，其與上一代 CineBeam Q 型號（HU710PB）相比，亮度從 500 升級至 600 ANSI 流明。
6 包含 OLED evo G5 智慧顯示器（55-65吋）、OLED evo C5 智慧顯示器（42-77吋）、OLED evo C5Z 智慧顯示器、QNED evo 86 智慧顯示器（55-75吋）、QNED82 智慧顯示器（43-75吋）、StanbyME 2 閨蜜機第二代、S95TR 家庭劇院聲霸、S80TR 家庭劇院聲霸、S70TR 家庭劇院聲霸、XT7S 小蜜友、CineBeam S 小銀河 Ultra、CineBeam Q 小銀河 Plus、【雙焦旗艦組】 CineBeam 小銀河 4K 微型投影機，LG 保有修改、變更或暫停本活動之權利。
LG CineBeam S 小銀河 Ultra 最短僅需39.3公分即可投出百吋大畫面
LG StanbyME 2 閨蜜機第二代「可移動、可平放、可肩背」，讓觀賽不再被固定位置限制
- 上一步空氣清淨機使用體驗問卷調查 得獎名單24/02/2026
- 下一步[重要聲明] LG 台灣嚴防不法人士假借名義詐騙提醒10/03/2026
/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/wbc-lg-recommends-three-major-viewing-experience-20260305isCopied
paste