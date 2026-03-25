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智慧空調邁入全自動時代！LG DUALCOOL AI 空調新品上市
冷房全面升級一次到位
新聞摘要：
● LG電子推出全面搭載 AI 情感智慧的 DUALCOOLTM WiFi 雙迴轉變頻空調－極淨2.0、極適2.0、極效2.0系列，全系列 AI 升級，冷房規格完整，滿足居家多元空間需求。
● 在台灣高溫、高濕且對空氣品質要求漸高的情況下，LG 針對消費者的電費焦慮、冷風直吹及機內清潔等痛點，提出解決方案。
● 新系列空調以 AI 氣流搭配雙出風口導流，一鍵即可輕鬆開啟，無須再反覆操作遙控器尋找舒適角度，告別冷風直吹及瑣碎的調整；溫濕智控科技，擺脫梅雨季的濕黏體感；AI 凍潔淨化可自動深層清洗機器內部，保持機內乾淨無異味，並透過智慧電量管理將耗電量可視化，自主掌握用電量，管理自己的電費帳單。
● 搭配政府汰舊換新、貨物稅補助及 LG 限時「AI 智慧煥新慶」活動、原廠冷氣清潔保養服務等，購機回饋最高破萬元。
【2026年3月25日】隨著智慧生活邁向自動化，全球空調需求已進化至能透過 AI 主動感知並隨環境即時調整。根據 TechSci Research 報告，2030年全球智慧空調市場規模可望達425.2億美元，年複合成長率為13.6%1。在台灣高溫、潮濕且空氣條件常變動的居住環境中，消費者對空調的期待不再只是傳統降溫功能，而是包含體感舒適、空氣管理、能源效率與清潔維護等各方面需求。全球智慧生活解決方案公司 LG 電子（LG）將 AI 情感智慧（Affectionate Intelligence）概念導入冷暖空調產品線，推出極淨2.0、極適2.0與極效 2.0系列，不僅涵蓋多元冷暖房需求，更透過 AI 主動感知技術，自動調節氣流、調控室內空氣條件及能源使用效率，為使用者打造更貼近日常的智慧居家體驗。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「隨著科技深度融入生活，空調在居家環境中扮演的角色也越趨重要。LG 始終以『以人為本』為核心推動產品創新，透過 AI 技術，讓空調能依不同生活情境主動調整，維持舒適體感與空氣品質，進而提升整體生活。我們期望空調能成為消費者可信賴的智慧夥伴之一，享受更完善的智慧生活。」
DUALCOOLTM WiFi 雙迴轉變頻空調｜極淨2.0系列：https://lgtaiwan.com/dYPq5
DUALCOOLTM WiFi 雙迴轉變頻空調｜極適2.0系列：https://lgtaiwan.com/wy6he
DUALCOOLTM WiFi 雙迴轉變頻空調｜極效2.0系列：https://lgtaiwan.com/rSszj
LG AI 氣流實現「精準送風」體驗 開啟呼吸品質的「淨」化論
LG 新上市的極淨2.0、極適2.0、極效2.0系列 AI 空調以「主動感知」為核心，從體感舒適、空氣管理到能源運作皆全面升級，回應台灣濕熱氣候與高用電需求下的居家使用情境，帶來更符合現代生活的室內環境管理體驗。
「涼」身打造舒適體感：智慧調節風向與溫度
對多數使用者而言，空調的重點不在於單純的溫度高低，而是能依照不同情境調節氣流與維持舒適度。例如運動後回到家，往往希望空間能迅速降溫；夜晚睡覺時則希望避免冷風直吹的不適，這些情境差異反映了空調如果無法隨著環境變化調整運轉，就容易無法滿足實際使用需求。
● 回家快速降溫，舒適即時到位：透過 ThinQ® APP 完成空間與人員的位置設定後，一鍵啟動 AI 氣流2即可自動配置適合的氣流模式。當偵測到空間溫度上升時，空調會自動加強運轉以提升冷房速度；達到理想溫度後，則自動調整風速與風向，減少手動設定的麻煩。
● 夜間安心入睡，冷風不再直吹：獨特雙出風口設計，支援9段氣流溫度與5階段風速設定。無論是夜間休息、長時間待在房內，或家中有對冷風較敏感的成員，都能透過正面出風的間接氣流，有效降低冷風直吹造成的乾燥與不適，使氣流配置更符合人性與需求。
● 全室均勻循環，角落也保持涼感：雙葉導流設計可讓氣流更快速送達室內深處與邊角，最遠達22公尺，提升23%的冷房與6%的暖房效率3，有效改善不同格局空間的風流覆蓋。
「淨」化空氣循環：從濕熱源頭管理室內空氣
台灣夏季濕熱，長時間使用空調如缺乏適當的清潔，室內可能越吹越有異味。LG 升級上市的2.0系列空調整合溫濕度控制、機內清潔與空氣淨化功能，減少日常維護負擔，從源頭確保室內空氣品質：
● 濕度穩定平衡，長時間使用仍保持清爽：內建濕度感測器能即時監控環境濕度並自動調整運轉模式，在除濕模式下維持適當濕度的同時，還能控制室溫，打造符合居住需求的溫濕度平衡狀態4。
● 機內自動潔淨，維護提醒降低清潔負擔：LG AI 凍潔淨化技術可自動偵測髒汙狀況，並透過 ThinQ® APP 發送清潔建議5。一鍵開啟後，系統會啟動清潔程序，主動洗淨機內髒汙、維持內部乾燥，降低霉味、異味與越吹越髒的隱憂，不用再煩惱什麼時候該清洗冷氣，繁瑣雜事就交給 LG 來幫你。
● 空氣主動淨化，維持室內清新度：配備 LG 獨家 Plasmaster++技術，可釋放800萬離子捕捉空氣中的細菌與異味分子6。經德國萊茵 TUV 與 Intertek 認證，除菌率達99.9%，助於維持室內空氣潔淨品質。
「省」時控能耗：智慧掌握每一度電力
夏季用電量上升時，冷氣耗電往往占據較高比例，讓越來越多使用者更重視空調的用電管理。真正需要考量的，通常是要開多久、開多強，才能避免電費帳單超出預期。LG 2.0系列空調以可視化用電管理為基礎，協助使用者在享受涼爽舒適的同時，也能清楚掌握用電量。
● 用電即時掌握，避免電費超出預期：使用者可透過 ThinQ® APP 設定每月電費預算，讓用電量與費用資訊能被清楚呈現。提供即時用電監控，協助掌握每日耗電變化，徹底告別電費帳單焦慮。
● 效能分段調整，運轉模式自由選擇：透過壓縮機運轉控制技術，使用者可自由根據空間人數與活動狀態選擇40%、60%或80%的三段運轉效能，以符合不同情境需求，減少不必要能耗。
把握萬元回饋入手機會！LG「AI 智慧煥新慶」即刻升級 AI 舒適生活
為協助消費者更輕鬆升級智慧居家生活，配合政府節能政策，購買指定機型可申請汰舊換新一級能效補助及貨物稅減免，合計最高5,000元7。同時，LG 再加碼推出「AI 智慧煥新慶」活動，購買指定型號空調，最高享2,500元即享券8，官網下單還有價值3,000元的原廠冷氣保養服務，整體回饋價值超過萬元9。從節能補助到加碼優惠，再到後續原廠保養，LG 以更完整的升級方案，協助消費者在換機時同步兼顧效能、服務與預算安排。
【規格表】
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WiFi 雙迴轉變頻空調
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系列
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極淨2.0冷暖系列
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極適2.0冷暖系列
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極效2.0冷暖系列
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圖片
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冷房能力（Kw）
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2.2~7.2
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2.2~7.2
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2.2~4.1
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舒適
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AI氣流
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舒適風+
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雙葉導流
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單葉
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智慧舒眠+
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O
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O
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溫濕智控科技
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O
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節能
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智慧電量管理
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O
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開窗偵測
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三段省電模式
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淨化
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防沼塗層
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自體乾燥+
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抗敏濾網
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奈米離子
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AI 凍潔淨化
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O
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O
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凍潔淨化
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全淨化
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便利
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WiFi
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O
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聲控(Google)
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O
1 資料來自 TechSci Research 2025年市場調查報告書。
2 使用 AI 氣流時，風速和風向會根據情況自動調整，如手動切換風向時，AI 氣流模式會關閉。
3 在測試條件下，該型號相對於 SK 舊型號，在冷氣模式下冷房速度增加達23%，在暖氣模式下暖房速度增加達6%。測試結果可能因實際使用情況而有所不同。
4 此功能只能設定所需溫度（濕度由產品自動控制）。
5 極效2.0系列僅有冷風乾燥且無自動偵測髒汙及推播清潔通知功能。
6 經 Intertek 測試，Plasmaster™Ionizer++可以抑制在30m³的測試空間內高達99.9%的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN。測試並未測量消滅空調中細菌的效率，而抑菌效果可能因實際使用狀況而有所不同。
7 一級能效補助及貨物稅減免依照政府公告為主。
8 詳情請依 AI 智慧煥新慶官網為主：https://www.lg.com/tw/promotions/air-conditioner/。
9 詳情請依官網下單活動為主：https://www.lg.com/tw/obs/promotion4/。
LG AI 凍潔淨化技術可自動偵測髒汙狀況，主動洗淨機內髒汙、維持內部乾燥
LG 極淨、極適與極效系列空調搭載雙葉導流設計，可提升冷暖房效率
LG 新上市空調系列內建濕度感測器，能即時監控環境濕度並自動調整運轉模式
LG 新上市空調系列 AI 氣流一鍵即可輕鬆開啟，給你舒適便利的全新體驗
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