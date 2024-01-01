將濾心順時針旋轉 1/4 圈。您會感覺到旋轉被卡住，且鎖定標誌應和指示線對齊。

更換完淨水濾心後，請放出9.5公升的水（沖洗大約5分鐘），以去除裝置中殘留的空氣和污染物。請勿一次性持續放出全部9.5公升水。

按下並鬆開出水口的按壓板，進行開啟30秒再關閉60秒的循環操作。

更換濾心後，按住 FILTER 按鈕3秒鐘，以關閉指示燈。