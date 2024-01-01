We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
將舊的濾心慢慢向右旋轉。
當濾心鬆開時，您會感覺到它伴隨咔嗒一聲脫離原位。
第 2 步
移除舊濾心。
將新的濾心從包裝中拿出，然後移除紅色蓋子。
對齊濾心耳部以便從濾水器頭部插入。
第 3 步
將濾心順時針旋轉 1/4 圈。您會感覺到旋轉被卡住，且鎖定標誌應和指示線對齊。
更換完淨水濾心後，請放出9.5公升的水（沖洗大約5分鐘），以去除裝置中殘留的空氣和污染物。請勿一次性持續放出全部9.5公升水。
按下並鬆開出水口的按壓板，進行開啟30秒再關閉60秒的循環操作。
更換濾心後，按住 FILTER 按鈕3秒鐘，以關閉指示燈。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
適用產品
冰箱
-
適用型號
GR-505, GR-606, GR-707, GR-808, GR-909, GR-P572, GR-P573, GR-L524, GR-P62, GR-P67TS, GR-P690, GR-P780
-
尺寸(長x寬x高 cm)
9 x 8 x 14
-
重量(kg)
0.36