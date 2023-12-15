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音響與耳機知識中心
讓家中客廳變成劇院Soundbar 聲霸挑選方法完整介紹
渴望擁有家庭劇院的音效嗎？Soundbar 聲霸改善了傳統音響需要占用大空間缺點，體積小卻擁有立體聲效。就讓本文為你完整介紹 Soundbar 聲霸推薦挑選方式吧。
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Soundbar 聲霸推薦挑選5大原則
聲霸的外型與效果，完美符合了現代人對於美學與空間的需求，但市售的聲霸種類有不少，該如何挑選到合適的呢？購買前建議除了主觀的外型考量，也要同時參考以下5大原則，透過各個角度的說明了解其中的差異性，相信只要看完之後，就連不懂音響的人也能快速上手，輕鬆挑選而不費力。
1. 預算
聲霸的價格區間廣泛，從萬元以下到4～5萬元的機型都有，可根據預算來挑選。但也必須提醒消費者，便宜的聲霸音質相對也會大打折扣，若打算長久使用，推薦還是直接購買音質較佳的高品質機型，才能真正達到一開始想享受高音質的購買目的。
2. 聲道音效
聲霸內部構造是否有環繞音效？有 Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced 等多聲道音效的聲霸，能創造出四面八方環繞的效果，帶來沉浸式聲景體驗，達到身臨其境的臨場感。
3. 連線規格
連接端口種類越多越好，常見的有 HDMI、3.5mm 輸入、數位光纖接口、wifi。聲霸有的連線規格要能連上家中設備，同時還要考量到是否能因應未來可能增設的視聽設備。
4. 大小尺寸
聲霸尺寸大小選擇沒有一定，但基於美感與專為配合薄型電視而設計的出發點，應小於電視寬度或與電視等寬，才能達到視覺和諧的效果。另外體積較小的聲霸，如果放在大空間中使用，音效與環繞感相對會較差，因此配合空間大小來購買適當尺寸也是挑選的訣竅之一。
5. 品牌
有口碑的品牌，是信譽與品質的保證。因此推薦挑選有品牌的產品，擁有強大的技術優勢、價格競爭力與服務，消費者也更加有保障。
Soundbar 聲霸推薦哪裡買？
LG Soundbar 聲霸推薦可以至 Costco，或與品牌有配合的各地區經銷商購買，消費者能在實體通路中現場試聽，親自感受產品，同時經銷商也能協助客戶理解產品規格，以保固客戶的權益。但如果已有 Soundbar 購買經驗，且不需要現場試聽者的消費者，則可以直接透過線上商城等通路介紹了解產品的功能與特色並直接購買。
LG Soundbar 聲霸推薦
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獨家底座能與 LG 電視合為一體，達到美觀與提升音質的最佳境界，同時還有市面上少見的 MQA 解碼支援，不僅是追求音質的消費者首選，也是愛好電影與追劇者、LG 電視使用者、以及追求使用與安裝便利者的選擇。
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