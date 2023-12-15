聲霸的外型與效果，完美符合了現代人對於美學與空間的需求，但市售的聲霸種類有不少，該如何挑選到合適的呢？購買前建議除了主觀的外型考量，也要同時參考以下5大原則，透過各個角度的說明了解其中的差異性，相信只要看完之後，就連不懂音響的人也能快速上手，輕鬆挑選而不費力。