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微波爐知識中心
微波爐選購指南
微波爐選購指南
微波爐是廚房的必備家電，它擁有多樣功用，從加熱剩餘飯菜到解凍食物。如今，微波爐配有許多更便利且輕鬆調理的實用功能，無論你想汰舊換新，或是想升級你的微波爐，以下指南絕對可以幫助你挑選符合需求的機種。
變頻 vs. 烘烤微波爐
查看市面上的微波爐，你可能會看到「變頻」和「熱對流」這兩個專有名詞，它們背後的技術決定微波爐的加熱原理。
什麼是變頻微波爐？
一般微波爐則由變壓器驅動，透過不斷開關電力來保持熱度。你可以在市面上的老舊機型聽到電力間歇切斷的聲音。然而，一般微波爐技術有時無法將食物均勻加熱，而影響加熱與解凍食物的品質。
變頻技術則能在微波爐內產生與維持均勻的熱度，也因為變頻迴路能穩定輸出功率，因此比傳統的一般型微波爐更省電。LG 智慧變頻技術讓你輕鬆加熱、解凍甚至發酵食物，讓你在家中就能製作優格等美食。
什麼是烘烤微波爐？
烘烤微波爐結合微波爐加熱與對流旋風烤箱的技術，其能像一般微波爐來加熱和解凍食物，還能烘烤、燜烤、炙烤和蒸氣烹調食物，非常適合用來烤肉、烤酥脆披薩和焗烤。 烘烤微波爐配有可循環流動爐內熱空氣的風扇系統，以均勻烹調或加熱食物。
微波爐瓦數
微波爐的功率由其瓦數 (W) 決定。一般而言，高瓦數的微波爐能更快地加熱食物；1000W 微波爐對大多數人是很好的參考基準，而你也能在 LG 找到 1100W的微波爐，高瓦數機型非常適合日常使用，或需要快速烹煮大餐的家庭。
我適合什麼尺寸的微波爐呢？
確認微波爐尺寸時，你需要將外部尺寸與內部容量一起考量進去。
任何微波爐的外部尺寸通常會在產品規格中列出，記下你正在查看的微波爐長度、寬度和深度，然後思考擺放的位置。若你會將其放置在檯面上，你應考量願意犧牲多大的檯面空間。LG容量最小的 25 公升微波爐尺寸為 476mm (W) x 272mm (H) x 369mm (D)，故其相當適合空間小巧的廚房。相較之下，LG容量 42 公升的機型尺寸為 544mm (W) x 308mm (H) x 432mm (D)，就更適合擁有大檯面空間的大型廚房。
微波爐的容量決定其一次能烹調多少食物，因此你也應確認內部容量 (以公升 (L) 為單位)，以確保選購的產品滿足你的日常需求。
如果你僅會使用微波爐重新加熱或解凍食物，小型或中型容量機型應該就綽綽有餘。但若你計劃為全家烹煮大量菜餚，大容量微波爐將會是你的得力助手。
LG 微波爐的重點特色
LG 微波爐不但造型時尚，還能在數分鐘內幫你烹調出美味佳餚；以下是你能夠在 LG 特定微波爐上找到的部分特色功能。
1. EasyClean™ 擁有抗菌效果的易清潔塗層
LG 微波爐配備 EasyClean™ 易清潔塗層，讓爐內清潔變得簡單又方便 ，只需用溼布擦拭就可以髒污與油漬！此外，其塗層擁有抗菌效果，可以消滅表面 99.99% 的有害細菌。*
* Tested by SGS
* 經 SGS 測試通過，報告編號為ASH17-033535-04
2. 內置 LED 照明
你可以利用 LG 微波爐內置的白色 LED 照明，隨時注意烹調的過程。LG的 NeoChef™ 系列配備明亮省電的 LED 照明功能，在料理完成時，你能清楚地看見內部情況，進而減少因沸騰潑濺或食物烤焦的事情發生。
3. 鋼化玻璃門和輕鬆觸控面板
LG 微波爐外型設計時尚俐落，還有特別吸睛的鋼化玻璃材質，再加上觸控面板與整合式把手，這些設計不但符合人體工學，更能展現融入現代空間的設計美感。
4. 穩固的轉盤設計
你會注意到 LG 的微波爐配備六角形轉輪，可固定和穩定轉盤，以避免偏離中心的杯碗或容器傾倒，減少烹調過程中發生溢漏。
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