確認微波爐尺寸時，你需要將外部尺寸與內部容量一起考量進去。



任何微波爐的外部尺寸通常會在產品規格中列出，記下你正在查看的微波爐長度、寬度和深度，然後思考擺放的位置。若你會將其放置在檯面上，你應考量願意犧牲多大的檯面空間。LG容量最小的 25 公升微波爐尺寸為 476mm (W) x 272mm (H) x 369mm (D)，故其相當適合空間小巧的廚房。相較之下，LG容量 42 公升的機型尺寸為 544mm (W) x 308mm (H) x 432mm (D)，就更適合擁有大檯面空間的大型廚房。



微波爐的容量決定其一次能烹調多少食物，因此你也應確認內部容量 (以公升 (L) 為單位)，以確保選購的產品滿足你的日常需求。



如果你僅會使用微波爐重新加熱或解凍食物，小型或中型容量機型應該就綽綽有餘。但若你計劃為全家烹煮大量菜餚，大容量微波爐將會是你的得力助手。