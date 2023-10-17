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吸塵器知識中心
錯誤的打掃方式導致二次汙染，過敏原源頭竟是由此而生？！ 4大撇步讓你遠離灰塵輕鬆抗敏
錯誤的打掃方式導致二次汙染？!
4大撇步讓你遠離灰塵輕鬆抗敏
過敏常在換季時困擾著人們，除了影響呼吸道和皮膚之外，也影響免疫力、專注力和睡眠品質。保持環境乾燥整潔、減少灰塵、黴菌、或是寵物毛屑等吸入型過敏原是降低過敏頻率的重要關鍵！然而，在打掃的過程如果沒有注意，可能導致二次汙染，產生環境過敏原。
明明打掃得很乾淨了，為什麼還是過敏？
4大容易被忽視的地雷
使用吸塵器所排出的揚塵、毛屑顆粒，都是導致環境二次汙染的元兇，常源自於打掃時容易忽略的小細節，以下彙整千萬要留意的打掃四大地雷！
地雷一：在打掃的過程中，往往會將地面上原本沉積的灰塵和汙染物揚起來，造成灰塵再次在空氣中飛揚，使空間瀰漫著髒汙。
地雷二：即使以為打掃得很乾淨，吸塵器在使用過程中卻可能將微小的廢氣和塵埃再度排放回空氣中，形成髒空氣。
地雷三：在倒出吸塵器集塵盒中的灰塵和毛髮碎屑時，往往會導致灰塵四處飛揚，也會讓打掃變得無效。
地雷四：使用化學清潔劑或含有香味的產品拖地時，不僅加劇過敏症狀，還可能增加患上氣喘的風險。
吸塵器這樣挑！4大撇步讓你成為除塵專家，成功遠離過敏原
撇步一：乾吸濕拖，一次到位
當您計劃進行換季掃除時，除了灑水可以避免揚塵，選擇能夠同時吸塵和拖地的吸塵器機型將更有助於避免空氣中細膩顆粒的飛揚。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器具備乾吸濕拖功能，能夠快速方便地吸除地面灰塵並拖淨表面汙漬，同時也不會影響空氣品質。
LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器輕鬆去除頑強污垢
撇步二：選吸塵器，先看過濾！
五道過濾系統，打掃同時淨化空氣
選擇具有過濾功能的吸塵器有助於避免髒汙再次排到回空氣中，進一步提升清潔效果。LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器配備五道過濾系統，可以分離吸入的灰塵並過濾細微粉塵，在打掃過程中同時將空氣淨化，輕鬆去除微塵。
撇步三：自動「除塵」功能，髒汙不沾手
讓你的打掃過程更健康
LG A9 TS 吸塵器具有引領業界的「自動除塵」功能，您只需將吸塵器放回 All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座，便會自動清除集塵盒內的灰塵和毛髮。這不僅避免了髒汙的外洩，而且使用過程中雙手完全不沾灰塵，既方便又衛生。同時，LG A9 TS 智慧集塵收納充電座還具備三重過濾系統，能夠過濾細微灰塵，並可啟動 UVC 紫外線殺菌，有效減少集塵袋內細菌孳生，確保衛生乾淨。
輕鬆打掃，髒污不沾手
智慧集塵收納充電座，自動清除灰塵與毛髮
撇步四：蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢
如果您擔心使用化學清潔劑或香味劑會引起過敏或氣喘，LG A9 TS 的蒸氣雙旋濕拖吸頭是您的理想選擇。它能在拖布上釋放高溫蒸氣，達到60度的高溫濕拖效果。即使不使用清潔劑，也可輕鬆瓦解頑強髒污。對家中有小孩或寵物的家庭來說是最安心的選擇。
撇步一：乾吸濕拖，一次到位
當您計劃進行換季掃除或返鄉祭祖時，除了灑水可以避免揚塵，選擇能夠同時吸塵和拖地的吸塵器機型將更有助於預防空氣中細膩顆粒的飛揚。LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器具備乾吸濕拖功能，能夠快速方便地吸除地面灰塵並拖淨表面汙漬，同時也不會影響空氣品質。
撇步二：選吸塵器，先看過濾！五道過濾系統，打掃同時淨化空氣
選擇具有過濾功能的吸塵器有助於避免髒汙再次排到回空氣中，進一步提升清潔效果。LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器配備五道過濾系統，可以分離吸入的灰塵並過濾細微粉塵，使打掃過程同時將空氣淨化，輕鬆去除微塵。
撇步三：自動「除塵」功能，髒汙不沾手，讓你的打掃過程更健康
LG A9 TS吸塵器引領業界的「自動除塵」功能讓您輕鬆應對清潔工作。只需將吸塵器放回All-in-One Tower™智慧集塵收納充電座，便會自動清除集塵盒內的灰塵和毛髮。這不僅避免了髒汙的外洩，而且使用過程中雙手完全不沾灰塵，既方便又衛生。同時，LG A9 TS還具備三重過濾系統，能夠過濾細微灰塵，並可啟動UVC紫外線殺菌，有效減少集塵袋內細菌孳生，確保衛生乾淨。
撇步四：蒸氣雙旋濕拖吸頭，輕鬆去除頑垢
如果您擔心使用化學清潔劑或香味劑會引起過敏或氣喘，LG A9 TS的蒸氣雙旋濕拖吸頭是您的理想選擇。它能在拖布上釋放高溫蒸氣，達到60度的高溫濕拖效果。即使不使用清潔劑，也可輕鬆瓦解頑強髒污。對家中有小孩或寵物的家庭來說是最安心的選擇。
打擊過敏原與對抗灰塵造成的二次汙染，打掃工具是關鍵！
如果您希望避免過敏問題，除了勤於打掃以外明智地選擇打掃工具和方式也很重要！ LG A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，具有自動除塵功能，且吸塵器本身具有五道過濾系統 ，能有效杜絕汙染源。其獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭無需清潔劑即能對抗頑強髒汙，可以讓您對抗令人困擾的過敏原，有效杜絕二次汙染，全面守護您和家人的健康。
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