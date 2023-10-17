使用吸塵器所排出的揚塵、毛屑顆粒，都是導致環境二次汙染的元兇，常源自於打掃時容易忽略的小細節，以下彙整千萬要留意的打掃四大地雷！

地雷一：在打掃的過程中，往往會將地面上原本沉積的灰塵和汙染物揚起來，造成灰塵再次在空氣中飛揚，使空間瀰漫著髒汙。

地雷二：即使以為打掃得很乾淨，吸塵器在使用過程中卻可能將微小的廢氣和塵埃再度排放回空氣中，形成髒空氣。

地雷三：在倒出吸塵器集塵盒中的灰塵和毛髮碎屑時，往往會導致灰塵四處飛揚，也會讓打掃變得無效。

地雷四：使用化學清潔劑或含有香味的產品拖地時，不僅加劇過敏症狀，還可能增加患上氣喘的風險。