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gram Style 14" Windows 11 Home 輕贏隨型 OLED 極致輕薄筆電 - 極光白 (第 13 代 Intel® Core™ i7 Evo)
Hustle Hub LG gram專屬社群
*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
令人驚豔的視覺體驗
圖片透過充滿星星和反射星星的淺湖之遼闊夜景來表達栩栩如生的視覺效果。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特
***榮獲無光暈認證(Halo Free)、極佳圖像品質評估(Superior Image Quality)以及綠色衛士(GreenGuard)認證
精確豐富的色彩
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為100%，最小值(Min.)為90%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
流暢、沉浸的觀影體驗
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
提高您的生產力
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**亮度為400尼特(Typ.)，HDR峰值亮度大於500尼特
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
經七項軍規測試
*LG gram Style：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
輕量化的變壓器
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*對比先前型號的變壓器尺寸與重量
強勁「酷」效能
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**通過調整鍵盤位置來改善散熱，並在鍵盤下方置入石墨片。大風扇配合多扇葉，對比先前的型號進一步提升散熱性能。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*此功能需在筆電與行動裝置同時連上網路時才能使用
*未能使用該功能，需透過行動裝置掃描由筆電產生的QR code，若無法掃描，可輸入六位數PIN碼連接裝置
*iOS軟體版本需求為iOS 15或以上。
*Android 軟體版本需求為 Android 9或以上。
*Windows版本需求為Windows 11或以上。
LG 安全防護
當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。
*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。
*電子郵件通知功能僅在裝置連上網路並且透過變壓器接上電源充電時才能運作
*LG 安全防護無論是否連上網路都能運作
持久續航 緩解電量焦慮
*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
14
-
處理器
Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
0.999
-
解析度
WQXGA+ 2880 x 1800
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
色域
DCI-P3 100% (標準值, min 90%)
-
尺寸 (Inch)
12.3 x 8.42 x 0.63
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y23
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
311.6 x 213.9 x 15.9
-
重量 (kg)
0.999
-
尺寸 (Inch)
12.3 x 8.42 x 0.63
-
尺寸 (含外箱)(mm)
432 x 262 x 60
-
重量 (含外箱)(kg)
1.9
-
重量 (lb)
2.2
-
重量 (含外箱)(lb)
4.2
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
17.1 x 10.4 x 2.4
電池
-
電池
72Wh
設計
-
外殼材質
玻璃, Li-鎂, 鎂, PC-ABS
-
顏色
極光白
系統
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ i7-1360P (2.2 GHz up to 5.0 GHz, 18MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
400nit
-
色域
DCI-P3 100% (標準值, min 90%)
-
對比度
1,000,000 :1 (標準值)
-
面板類型
OLED
-
複數面板
SDC
-
Pol
防眩光低反射
-
比例
16:10
-
更新率
90Hz
-
解析度
WQXGA+ 2880 x 1800
-
反應時間
0.2ms
-
尺寸 (Inch)
14
-
尺寸 (cm)
35.5
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
選項
-
肯辛頓鎖
YES
-
SSD Security
YES
-
安全模式
NO
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
MMC Slot
Micro SD
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 2.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)
連接性
-
藍芽
BT 5.1
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
-
LAN
10/100 with RJ45轉接器 (選購)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
配件
-
配件
USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)
認證
-
認證
HDR True Black500, SGS, UL
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
NO
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
YES
-
LG 控制中心
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG 觸控筆設定
NO
-
LG 電源管理
NO
-
LG 閱讀模式
NO
-
LG Security Guard
YES
-
快速分享
NO
-
LG UltraGear Studio
NO
-
LG 更新 & 還原
YES
-
LG 更新中心
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
Nebo for LG
NO
-
PCmover Professional
YES
-
行動裝置同步
YES
-
Wacom notes
NO
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
NO
-
LG 動態主題
YES
輸入裝置
-
鍵盤
全尺寸79鍵 (US) / 80 Keys (UK)/83Keys(Japan), Backlit KBD
-
定位裝置
含滑動及手勢功能的精密觸控板 (131.5 x 82.6mm)
LED
-
LED
電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機
按鍵
-
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
2 (USB3.2)
-
USB Type C
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)
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