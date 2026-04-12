活動期間：2026/04/01-2026/04/22

LG 官方線上商城【線上3C展 ‧ 指定螢幕/筆電/投影機9折特惠】活動辦法：

1. 優惠內容：

(1) 指定商品享優惠價：活動期間購買指定筆電/螢幕/投影機 (請見以下「本活動適用產品型號」)，同筆訂單中購買一件指定商品，結帳時即可享9折優惠，但同筆訂單中之其他不屬於指定筆電/螢幕/投影機的產品，則無上述折扣優惠。不限購買次數，但不同筆訂單恕不累計。本活動恕不可合併新會員95折優惠使用。

(2) LINE POINTS回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，購買指定型號筆電(請見以下「本活動適用產品型號」)，於2026/04/01-2026/04/22 活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)。

(3) 本活動適用型號：

- 筆電：14Z90S-G.AA54C2、16Z90TP-K.AD89C2、16Z90TP-K.AD87C2、16T90TP-K.AD78C2、16Z90TS-G.AU99C2、17Z90TL-G.AU88C2、16Z90TL-G.AS55C2、16Z90TL-G.AS54C2、16Z90TS-G.AU89C2、16Z90TR-E.AD88C2、14Z90RU-G.AA57C2

- 螢幕及支架：16MR70.ASDC2、17MT70.ASDC2、40U990A-W.ATT、32U720SA-W.ATT、32G810SA-W.ATT、32GS95UV-W.ATT、27U730SA-W.ATT、27G850A-B.ATT、32U731SA-W.ATT、32U889SA-W.ATT、27GX790A-B.ATT、34GX90SA-W.ATT、45GX90SA-B.ATT、45GX950A-B.ATT、27G610A-B.ATTQ、32UN880K-B.ATT、29U511A-B.ATT、34U511A-B.ATT

2. 優惠注意事項：

(1) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)、LG員購(D2E)及「月付美好計劃」，恕無法參加本活動。

(2) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(3) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。