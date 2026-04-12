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LG gram x Mr. Do Nothing 夢幻聯動

LG gram x Mr. Do Nothing 夢幻聯動

極輕不被看輕 美感再突破

LG gram x Mr. Do Nothing
夢幻聯動

買指定 gram Pro 新品，送限量聯名組合 (限量50組)。
活動期間: 2026/4/28開始，送完為止。

LG gram 輕盈升級 × 美感再突破

 

LG 首度攜手韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名，推出獨家聯名贈品組，指定期間於 LG 官網線上商城預購指定兩款 gram Pro 筆電新品，即可獲得聯名質感贈品組，限量 50 組，送完為止。


*指定 gram Pro 新品型號: 16Z90U-K.AUB8C、16Z90U-K.AUB7C2
*聯名贈品組內容物包含: 筆電包、滑鼠墊、鑰匙圈、明信片、貼紙  *贈品組將統一在6月16日前透過 LG 活動小組寄出

  • 韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名 - 鑰匙圈
  • 韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名
  • 韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名 - 明信片
  • 韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名 - 貼紙
  • 韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名 - 貼紙
  • 韓國人氣插畫家 Mr. Do Nothing 夢幻聯名 - 電腦包

輕盈走進日常靈感
LG gram × Mr. Do Nothing 聯名街景創作

 

攜手打造三幅聯名插畫，以輕鬆慵懶的街景日常為靈感，描繪在書桌前專注工作、雲朵上輕盈創作，以及台灣小店中享受生活的片刻。

 

畫面自然展現 LG gram 輕薄機身、行動自由與長效續航的特性，無論在家、戶外或城市一角，都能隨時展開工作與創作。俐落外型與輕盈手感融入每一個生活場景，陪伴你把喜歡的事，變成每天都能輕鬆實現的日常。

聯名街景創作
聯名街景創作
聯名街景創作

極輕不被看輕
AI 全面提升生產力

 

LG 重新定義行動力體驗—以超輕量、超纖薄設計實現真正的高機動性，同時兼顧強大 AI 效能表現。搭載 LG gram 專屬 AI，結合線上版與離線版雙重智慧運算，無論身在何處，都能提供更聰明、高效的生產力支援。

LG gram Pro 輕薄 x 效能 x 美型

1. Aerominum 全新材質 & 配色

輕盈升級 × 強度進化 × 美感再突破

 

2. 輕薄 x 效能同時兼備

16吋不到1.2Kg (1.199kg)+ 最新Intel® Core™ Ultra X7處理器，輕盈好攜帶。

 

3. 77Wh大容量電池
長效續航力，出門沒帶充電器也不怕

LG gram x Mr. Do Nothing 夢幻聯動

LG gram x Mr. Do Nothing 夢幻聯動

官網獨家 AI 筆電gram / gram Pro 系列 AI 創作筆電移動式螢幕｜斜槓機系列Smart Monitor 智慧螢幕UltraWide 多工作業螢幕UltraFine 高畫質編輯螢幕Ultra Gear 專業電競螢幕真 4K 小銀河微型投影機

官網獨家 AI 筆電

gram / gram Pro 系列 AI 創作筆電

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Smart Monitor 智慧螢幕

UltraFine 高畫質編輯螢幕

UltraWide 多工作業螢幕

UltraWide 多工作業螢幕

UltraGear 專業電競螢幕

真 4K 小銀河微型投影機

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會員優惠

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新會員享首單95折與生日禮9折

分期付款

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特約銀行享最多15期分期0利率

免費配送

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LG 官網下單享免費配送服務

原廠保固

原廠保固

變頻壓縮機、變頻馬達保固長達10年

四機回收

四機回收

LG 官網下單享同品項四機回收

到府安裝

到府安裝

專業團隊將到府進行安裝與教學

多重回饋

多重回饋

經由 LINE 購物/ShopBack消費再享回饋

快速結帳

快速結帳

享受多元支付方式(Apple Pay/LINE Pay/街口)

活動期間：2026/04/01-2026/04/22

 

LG 官方線上商城【線上3C展 ‧ 指定螢幕/筆電/投影機9折特惠】活動辦法：

1. 優惠內容：

(1) 指定商品享優惠價：活動期間購買指定筆電/螢幕/投影機 (請見以下「本活動適用產品型號」)，同筆訂單中購買一件指定商品，結帳時即可享9折優惠，但同筆訂單中之其他不屬於指定筆電/螢幕/投影機的產品，則無上述折扣優惠。不限購買次數，但不同筆訂單恕不累計。本活動恕不可合併新會員95折優惠使用。

(2) LINE POINTS回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，購買指定型號筆電(請見以下「本活動適用產品型號」)，於2026/04/01-2026/04/22 活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)。

(3) 本活動適用型號：

- 筆電：14Z90S-G.AA54C2、16Z90TP-K.AD89C2、16Z90TP-K.AD87C2、16T90TP-K.AD78C2、16Z90TS-G.AU99C2、17Z90TL-G.AU88C2、16Z90TL-G.AS55C2、16Z90TL-G.AS54C2、16Z90TS-G.AU89C2、16Z90TR-E.AD88C2、14Z90RU-G.AA57C2

- 螢幕及支架：16MR70.ASDC2、17MT70.ASDC2、40U990A-W.ATT、32U720SA-W.ATT、32G810SA-W.ATT、32GS95UV-W.ATT、27U730SA-W.ATT、27G850A-B.ATT、32U731SA-W.ATT、32U889SA-W.ATT、27GX790A-B.ATT、34GX90SA-W.ATT、45GX90SA-B.ATT、45GX950A-B.ATT、27G610A-B.ATTQ、32UN880K-B.ATT、29U511A-B.ATT、34U511A-B.ATT

 

2. 優惠注意事項：

(1) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)、LG員購(D2E)及「月付美好計劃」，恕無法參加本活動。

(2) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(3) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。