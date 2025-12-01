gram Pro 16" Windows 11 Home OLED 極致輕薄雙 AI 筆電 - 星曜黑 (Intel® Core™ Ultra X7)

* LG gram 由 KOLAS Labs 依 MIL-STD-810H 標準進行測試與認證，並通過符合美國軍用標準之獨立實驗室所執行的 7 項 MIL-STD-810H 耐久性測試。測試項目包含：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I－存放、程序 II－操作）；方法 501.7 高溫（程序 I－存放、程序 II－操作）；方法 502.7 低溫（程序 I－存放、程序 II－操作）；方法 509.7 鹽霧測試；方法 514.8 振動測試；方法 516.8 撞擊測試（程序 I－功能、程序 IV－運輸掉落）。實際使用環境下之表現可能與測試結果有所差異。測試於受控制環境中進行，請勿自行嘗試。

* 若消費者自行進行相關測試或因不當使用導致產品損壞，將不在保固範圍內。

* 通過 MIL-STD-810H 測試並不代表產品適用於軍事用途。