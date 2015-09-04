LG CineBeam HU715Q 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

*對比度和色域數據是內部測試的測量值。

*標示亮度為內部測試實測值，以使用者感知的亮度標準為準。

*以上數據是依據「最亮模式」而定，可能會因您的環境而不同。

*色域是依據「鮮豔模式」而定，色彩還原範圍可能會因您選擇的畫面模式而不同。