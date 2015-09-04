We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam HU715Q 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機
影像
- 超短投射距離
- 4K UHD (3840x2160)
- 2,500 ANSI 流明
成像技術
- 亮度優化器 II
- 自動亮度
- 主動式對比
使用性
- webOS
- Apple AirPlay 2 和 HomeKit
- 內建 20W+20W 立體聲
超短距離投射比
*可從距離11.8cm處投射出80英吋螢幕，距離21.7cm處投射出100英吋螢幕，距離31.7cm處投射出120英吋螢幕。
**Kvadrat紡織。Kvadrat是丹麥紡織材料公司。
鮮豔清晰的畫質
FULL HD和4K UHD的比較
*對比度和色域數據是內部測試的測量值。
*標示亮度為內部測試實測值，以使用者感知的亮度標準為準。
*以上數據是依據「最亮模式」而定，可能會因您的環境而不同。
*色域是依據「鮮豔模式」而定，色彩還原範圍可能會因您選擇的畫面模式而不同。
更勝的清晰度
動態色調對應
使用具意義的訊號範圍（逐影格）而不是簡單的訊號範圍。
HDR10
可以單獨為場景中的每種色彩調整色調。
HLG
HLG 是一種可相容舊科技的HDR標準，從任何電視都可以使用的SDR訊號開始相容。
HGiG
HGiG協助您使用PlayStation和Xbox，享受HDR家庭遊樂器的遊戲樂趣。
*HDR 涵蓋近乎所有的 HDR 規格，包括 HDR10、動態色調對應、HLG、HGiG 等規格。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
自動檢查、調整並投射
昏暗空間
明亮空間
如何操作自動亮度
-
明亮空間：最低節能效果
-
昏暗空間：中等節能效果
-
傳統型
-
主動式對比
依據場景調整雷射輸出
*亮度優化器 Ⅱ 包括自動亮度和主動式對比。根據原始影像的亮度控制電流量，而環境光感感知器透過自動識別環境照明條件，最佳化亮度。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
**要執行「自動亮度」，您可以使用智慧滑鼠遙控器，使用「亮度優化器 Ⅱ」功能表並開啟/關閉「自動亮度」，開起環境感應器。 （使用此功能時，將停用節能功能表）
**不支援實際控制對比度的光圈模式。
*需要網際網路連線和訂閱串流媒體服務。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。
智慧發光滑鼠遙控器
如何正確使用 Apple 裝置與 LG CineBeam
從 Apple 裝置，將串流影片傳輸到 LG CineBeam
1.找到您想串流傳輸的影片。
2.輕觸 AirPlay 圖示。
3.選擇您的 LG CineBeam 投影機。
4.如果投影機螢幕上出現 AirPlay 密碼，請在 Apple 裝置上輸入密碼。
鏡射Apple裝置到LG CineBeam
1.開啟控制中心。
2.輕觸螢幕鏡像。
3.從清單中選取LG CineBeam。
4.如果投影機螢幕上出現AirPlay密碼，請在Apple裝置上輸入密碼。
在LG CineBeam設定HomeKit。
1.在webOS 6.0的第2代深度啟動器，按一下AirPlay。
2.按一下開啟設定並選取「設定 HomeKit」。
3.使用您的Apple裝置掃描LG CineBeam上的 QR Code。
4.在LG CineBeam上完成HomeKit設定。
*您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網路。
* Apple、Apple 標誌、AirPlay、Apple TV 和 HomeKit 是 Apple Inc.在 美國和其他國家/地區的註冊商標。
*此 LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需要 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
2.2聲道內建四組低音單體喇叭
0.2聲道：低音喇叭 2ea (L/R) 在後，增強低音範圍
-
2.0聲道 - 高音喇叭+低音喇叭（前）
-
0.2聲道 - 低音喇叭（後）
*需要購買藍芽喇叭才能使用此功能。僅提供LG藍芽喇叭保固。
*4.2聲道效果：2.2聲道以虛擬方式實現。4.2聲道效果需要連接兩個藍芽喇叭。
電動對焦
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
4/9/15點調整
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
LG 投影計算器
所有規格
基本規格
-
投影系統
數位光學處理(DLP)
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI流明)
2,500
-
對比度 (Full On Full Off)
2,000,000:1
-
噪音值 (Typical)
26/28/30 dB (A)
-
亮度一致性(JBMA 9point)
85%
-
尺寸(淨) (mm) (W x D x H)
533 x 315 x 153
-
重量(淨) (Kg)
11.1 Kg
-
耗電量 (最大)
350W
-
耗電量 (待機模式)
0.5W↓
-
電源
100V – 240V @ 50~60 Hz
(PSU Built-in)
-
使用環境溫度
0 ~ 40℃
-
顯示比例
16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom
鏡頭
-
對焦 (自動 / 機械式 / 手動)
機械式
-
縮放比
固定
-
投影尺寸
80" ~ 120"
-
鏡頭位移
Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )
-
投射偏移
118%
投影影像
-
標準 (鏡頭到牆面)
80" (11.8cm)
120" (31.7cm)
-
投射比
0.22
光源
-
光源
B-LD(105W) + P/W
-
光源壽命
20,000 Hrs
音訊
-
輸出
40W (20W+20W)
-
藍芽音效連接
Yes
輸出/輸入源
-
音源輸出
Yes
-
RS-232C
No
-
IP control
Yes
-
RJ45
1
-
HDMI
3 (HDMI 2.1*1, HDMI 2.0)
-
USB Type-A
2 (USB2.0)
主要功能
-
使用介面 (OS, UI)
webOS 6.0
-
畫面分享(藉由支援MiraCast的裝置使用無線鏡射)
Yes
-
LG ThinQ
Yes
-
Airplay 2
Yes
-
藍芽音源輸出
Yes
-
藍芽影音同步控制
Yes
-
HDR
HDR10, HLG
-
HDR 效果
Yes
-
TruMotion
Yes (up to 4096x2160)
-
影像翻轉
Yes (水平/垂直)
-
數位梯形修正
4/9/15點 Warping (影像調整)
-
自動梯形修正
No
-
HDCP
HDCP2.2
-
快速開關機
Yes (on 12 Sec off 2 Sec)
-
黑階控制
Yes
-
色溫調整
Yes
配件
-
遙控器
Yes 智慧發光滑鼠遙控器
-
電源線
Yes
認證
-
安規認證
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE