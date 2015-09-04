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LG CineBeam HU715Q 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

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LG CineBeam HU715Q 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

HU715QW

LG CineBeam HU715Q 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

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正視圖

LG CineBeam 4K

百吋大畫面 近享零距離

使用 LG 超短焦雷射 4K CineBeam，在家中任一處，安排自己專屬的劇院。

影像

 

 

  • 超短投射距離
  • 4K UHD (3840x2160)
  • 2,500 ANSI 流明

 

成像技術

 

  • 亮度優化器 II
    - 自動亮度
    - 主動式對比

使用性

 

  • webOS
  • Apple AirPlay 2 和 HomeKit
  • 內建 20W+20W 立體聲

超短距離投射比

LG 超短焦 CineBeam，可在極短的投影距離內，呈現生動的影像。創造令人印象深刻的 120 英吋的家庭劇院螢幕*。
專為搭配室內設計而設計

專為搭配室內設計而設計

採用 Kvadrat** 的優質材料的精緻小巧的設計，可以完美與您的居家室內裝潢混搭。

*可從距離11.8cm處投射出80英吋螢幕，距離21.7cm處投射出100英吋螢幕，距離31.7cm處投射出120英吋螢幕。
**Kvadrat紡織。Kvadrat是丹麥紡織材料公司。

真4K UHD雷射投影機

鮮豔清晰的畫質

LG CineBeam採用 8.3 百萬像素，採用4K UHD雷射技術，可在120英吋螢幕展現精確細節。以2M:1的對比度，可以呈現深沉的黑暗和明亮。支援DCI-P3色域和2,500 ANSI流明亮度，可以準確呈現室內環境的色彩。

8.3 百萬像素

真4K UHD

DCI-P3

色域

2,000,000:1

對比度

2,500 ANSI

明亮度

FULL HD和4K UHD的比較

*對比度和色域數據是內部測試的測量值。
*標示亮度為內部測試實測值，以使用者感知的亮度標準為準。
*以上數據是依據「最亮模式」而定，可能會因您的環境而不同。
*色域是依據「鮮豔模式」而定，色彩還原範圍可能會因您選擇的畫面模式而不同。

更勝的清晰度

HDR 透過在調整昏暗處細節的同時，讓明亮處更明亮而昏暗處更昏暗，提高畫質。因此，幾乎與HDR產業標準相容。

動態色調對應

 

使用具意義的訊號範圍（逐影格）而不是簡單的訊號範圍。

HDR10

 

可以單獨為場景中的每種色彩調整色調。

HLG

 

HLG 是一種可相容舊科技的HDR標準，從任何電視都可以使用的SDR訊號開始相容。

HGiG

 

HGiG協助您使用PlayStation和Xbox，享受HDR家庭遊樂器的遊戲樂趣。

*HDR 涵蓋近乎所有的 HDR 規格，包括 HDR10、動態色調對應、HLG、HGiG 等規格。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

亮度優化器 II

亮度優化器 II

這是重要的畫質技術，專屬於 LG CineBeam。
自動亮度**

自動檢查、調整並投射

內建的環境感應器會自動識別照明條件並調整適合肉眼的亮度模式。因此，您可以使用依據環境最佳化的螢幕亮度觀賞內容。
昏暗空間

昏暗空間

明亮空間

明亮空間

如何操作自動亮度

透過內建環境光感感知器識別環境光，自動設定「節能等級」，進而提供依據週圍環境最佳化的螢幕亮度。

  • 明亮空間：最低節能效果

  • 昏暗空間：中等節能效果

  • 傳統型
  • 主動式對比
主動式對比

依據場景調整雷射輸出

主動式對比透過自動調整雷射輸出到影像，讓影像更具深度，以形成高對比度。明亮場景看起來更明亮，而昏暗場景則保留深黑色和陰影細節的細節。

*亮度優化器 Ⅱ 包括自動亮度和主動式對比。根據原始影像的亮度控制電流量，而環境光感感知器透過自動識別環境照明條件，最佳化亮度。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
**要執行「自動亮度」，您可以使用智慧滑鼠遙控器，使用「亮度優化器 Ⅱ」功能表並開啟/關閉「自動亮度」，開起環境感應器。 （使用此功能時，將停用節能功能表）
**不支援實際控制對比度的光圈模式。

使用 webOS 連接到 Wi-Fi 網路，使用內建應用程式，觀賞影片內容

觀賞內容的智慧方式

使用 webOS 6.0，您只需連接到 Wi-Fi 網路，即可瀏覽各種電視節目和電影。此外，您還可以使用 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建應用程式，觀賞影片內容。

*需要網際網路連線和訂閱串流媒體服務。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。

智慧發光滑鼠遙控器

使用智慧發光滑鼠遙控器，您只需按下首頁按鈕就可輕鬆控制 webOS。其發光功能，讓您即使在昏暗空間內，也可方便控制。
Apple AirPlay 2 和 HomeKit
Apple AirPlay 2 和 HomeKit

讓我們居家分享您的內容

使用 LG 智慧投影機，您可以使用 AirPlay，將支援的 Apple 裝置（iPhone、iPad 和 Mac）娛樂內容輕鬆分享到高解析度的大螢幕上。

如何正確使用 Apple 裝置與 LG CineBeam

從 Apple 裝置，將串流影片傳輸到 LG CineBeam

1.找到您想串流傳輸的影片。
2.輕觸 AirPlay 圖示。
3.選擇您的 LG CineBeam 投影機。
4.如果投影機螢幕上出現 AirPlay 密碼，請在 Apple 裝置上輸入密碼。

鏡射Apple裝置到LG CineBeam

1.開啟控制中心。
2.輕觸螢幕鏡像。
3.從清單中選取LG CineBeam。
4.如果投影機螢幕上出現AirPlay密碼，請在Apple裝置上輸入密碼。

在LG CineBeam設定HomeKit。

1.在webOS 6.0的第2代深度啟動器，按一下AirPlay。
2.按一下開啟設定並選取「設定 HomeKit」。
3.使用您的Apple裝置掃描LG CineBeam上的 QR Code。
4.在LG CineBeam上完成HomeKit設定。

*您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網路。
* Apple、Apple 標誌、AirPlay、Apple TV 和 HomeKit 是 Apple Inc.在 美國和其他國家/地區的註冊商標。
*此 LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需要 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。

內建20W+20W立體聲，呈現驚艷的環繞音效體驗。
內建 20W+20W 立體聲

令人驚豔的環繞音效體驗

採用全新的低音喇叭和被動輻射式音響配置，並採用減振喇叭結構，可呈現沉穩純淨的低音，同時減少螢幕和聲音抖動。透過改善 2.2 聲道(Quad WF) 40W音效，您可以宛如置身真正的劇院般，享受劇院般的音效體驗。

2.2聲道內建四組低音單體喇叭

2.0聲道：高音喇叭 2ea + 低音喇叭 2ea (L/R) 在前，可以重現整個音域範圍
0.2聲道：低音喇叭 2ea (L/R) 在後，增強低音範圍

  • 2.0聲道 - 高音喇叭+低音喇叭（前）

  • 0.2聲道 - 低音喇叭（後）

藍芽環繞音效準備就緒
藍芽環繞音效準備就緒

4.2聲道效果

透過連接兩個額外的無線藍芽喇叭構成音響系統，您可以利用投影機的內建喇叭和藍芽喇叭，享受身歷其境環繞音效。

*需要購買藍芽喇叭才能使用此功能。僅提供LG藍芽喇叭保固。
*4.2聲道效果：2.2聲道以虛擬方式實現。4.2聲道效果需要連接兩個藍芽喇叭。

電動對焦

您可以使用智慧滑鼠遙控器，輕鬆調整焦點。不再需要靠近遠處的超短焦投影機進行對焦。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

4/9/15點調整

改良的 4/9/15 點調整不僅支援4點，還支援9點和15點扭曲功能，您可以調整螢幕並更精準設定螢幕。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

LG 投影計算器

您可以使用 LG 投影計算器，在您的空間中模擬 LG 投影機。
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列印

所有規格

基本規格

  • 投影系統

    數位光學處理(DLP)

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI流明)

    2,500

  • 對比度 (Full On Full Off)

    2,000,000:1

  • 噪音值 (Typical)

    26/28/30 dB (A)

  • 亮度一致性(JBMA 9point)

    85%

  • 尺寸(淨) (mm) (W x D x H)

    533 x 315 x 153

  • 重量(淨) (Kg)

    11.1 Kg

  • 耗電量 (最大)

    350W

  • 耗電量 (待機模式)

    0.5W↓

  • 電源

    100V – 240V @ 50~60 Hz
    (PSU Built-in)

  • 使用環境溫度

    0 ~ 40℃

  • 顯示比例

    16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom

鏡頭

  • 對焦 (自動 / 機械式 / 手動)

    機械式

  • 縮放比

    固定

  • 投影尺寸

    80" ~ 120"

  • 鏡頭位移

    Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% )

  • 投射偏移

    118%

投影影像

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    80" (11.8cm)
    120" (31.7cm)

  • 投射比

    0.22

光源

  • 光源

    B-LD(105W) + P/W

  • 光源壽命

    20,000 Hrs

音訊

  • 輸出

    40W (20W+20W)

  • 藍芽音效連接

    Yes

輸出/輸入源

  • 音源輸出

    Yes

  • RS-232C

    No

  • IP control

    Yes

  • RJ45

    1

  • HDMI

    3 (HDMI 2.1*1, HDMI 2.0)

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

主要功能

  • 使用介面 (OS, UI)

    webOS 6.0

  • 畫面分享(藉由支援MiraCast的裝置使用無線鏡射)

    Yes

  • LG ThinQ

    Yes

  • Airplay 2

    Yes

  • 藍芽音源輸出

    Yes

  • 藍芽影音同步控制

    Yes

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR 效果

    Yes

  • TruMotion

    Yes (up to 4096x2160)

  • 影像翻轉

    Yes (水平/垂直)

  • 數位梯形修正

    4/9/15點 Warping (影像調整)

  • 自動梯形修正

    No

  • HDCP

    HDCP2.2

  • 快速開關機

    Yes (on 12 Sec off 2 Sec)

  • 黑階控制

    Yes

  • 色溫調整

    Yes

配件

  • 遙控器

    Yes 智慧發光滑鼠遙控器

  • 電源線

    Yes

認證

  • 安規認證

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

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