We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_4.1kw 室內機_建議適用坪數約5-7坪 (此產品含室內機，室外機須另購)
可選購的室外機
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。
10 年保固
變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。
*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。
*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）
經TUV認證
*TÜV Rheinland 試驗證實在 30 立方公尺的實驗室中， Plasmaster™ Ionizer+ 可去除高達 99% 黏著的細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和銅綠假單胞菌）。試驗的型號為 SW09BAJWAN。
經Intertek認證
*Intertek 證實，在 8 立方公尺的測試區域內，運轉 60 分鐘後，煙草粘合劑氣味強度（甲苯、氨、乙酸）從 3.6 降低到 1.5 以下。試驗的型號是 R24AWN。去除細菌的功效可能因實際情況而異。
快速簡易安裝
LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗
VIP
摘要
尺寸
主要規格
-
產品類別
分離式
-
能源等級
1級
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
Yes
-
UV 奈米
Yes
所有規格
冷房
-
舒適風
Yes
便利性
-
遙控
Yes
-
智慧診斷
Yes
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
Yes
節能
-
能源等級
1級
設計
-
顏色 (機身)
白色
衛生
-
UV 奈米
Yes
一般
-
額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)
4.1
-
估計製冷面積(坪)
5 -7 坪
-
估計制熱面積(坪)
5 -7 坪
-
額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)
4.5
-
產品尺寸_WxHxD(mm)
998 x 345 x 210
-
產品類別
分離式
-
產品重量 (kg)
12
-
額定輸入電壓 (V, Hz)
220, 60
除濕
-
除濕
1.58