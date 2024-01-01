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DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_5.2kW 室內機_建議適用坪數約6-9坪 (此產品含室內機，室外機須另購)

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DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_5.2kW 室內機_建議適用坪數約6-9坪 (此產品含室內機，室外機須另購)

LSN52DHPM

DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_5.2kW 室內機_建議適用坪數約6-9坪 (此產品含室內機，室外機須另購)

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坪數試算 了解更多有關 LG ThinQ

空調在上方流出空氣時，女人坐在沙發上休息微笑。女人右側是雙變頻標誌和雙變頻圖片。更右側是條狀圖。上升的條狀顯示支出更高的電費，而下降的條狀顯示雙變頻節省更多的電費。

節能省電更環保

快速冷卻的同時還能減少能源消耗並達到省電的效果

由 TUV 認證

LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。

透過透明外殼，可見雙變頻壓縮機的內部工作原理。附近有雙變頻標誌，兩個圖示代表風扇和壓縮機。
DUAL Inverter 雙迴轉變頻壓縮機

有效、更快速、耐用、更安靜

LG的雙迴轉變頻壓縮機降低了無效率以及噪音問題，讓空調更快速冷卻、更持久、並且運作更安靜。

10 年保固

變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。

*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。

女人在地板上做伸展運動。背景是一台空調，藍色空氣流向女人並環繞空間。雙變頻標誌位於右下角。

快速冷卻
享受舒適涼爽的空間

可更快速的產生冷空氣，
有效降低室內溫度塑造舒適環境

由 TUV 認證

LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。

女人坐在客廳的沙發上休息，牆上裝有 LG 空調。藍色氣流位於圖片上方，顯示已啟動且正在冷卻整個空間。

低噪音

LG特有的線流扇與雙迴轉變頻壓縮機能降低噪音並使機器運轉順暢，因此LG雙迴轉變頻空調運轉聲音小。

*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）

LG 空調的前視圖，其外殼纯透明，讓您可見機器內部工作原理。機器正在運轉，然後自動清潔功能的藍光亮起，並利用藍光清潔整台機器。右下角顯示 AutoCleaning 標誌。
防止異味產生

自體乾燥清潔

保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生

快速冷房及暖房

即使身處極端氣候，有了雙迴轉變頻壓縮機，全年維持舒適感受。

快速簡易安裝

只需較少的時間和精力即可安裝空調，及早享受涼爽的空氣。

LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定

LG 原廠設置 10 處直營服務據點及客戶服務中心，擴大服務動能，
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗

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尺寸

KW (額定)
冷房能力 5.2
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
機身尺寸 (寬x高x深mm)
室內機 1060 x 374 x 265 / 室外機 974 x 650 x 386
雙迴轉變頻壓縮機
Yes

主要規格

  • 產品類別

    分離式

  • 能源等級

    1級

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

    Yes

  • UV 奈米

    Yes

所有規格

冷房

  • 舒適風

    Yes

便利性

  • 遙控

    Yes

  • 智慧診斷

    Yes

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

    Yes

節能

  • 能源等級

    1級

設計

  • 顏色 (機身)

    白色

衛生

  • UV 奈米

    Yes

一般

  • 額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)

    5.2

  • 估計製冷面積(坪)

    6 -9 坪

  • 估計制熱面積(坪)

    6 -9 坪

  • 額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)

    6.0

  • 產品尺寸_WxHxD(mm)

    1060 x 374 x 265

  • 產品類別

    分離式

  • 產品重量 (kg)

    16.6

  • 額定輸入電壓 (V, Hz)

    220, 60

除濕

  • 除濕

    1.9

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