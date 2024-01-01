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LSU71SHP_LSN71SHP
LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 - 經典冷暖型_7.1kw
(0)
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
雙迴轉變頻壓縮機
Yes
-
節能模式
三段
-
耐腐蝕金散熱片
Yes
-
快速安裝設計
Yes
-
能效分級
1級
-
輸入電源(Φ / V / Hz)
1Φ, 220V, 60Hz
-
類型
分離式
-
顏色
白色
清淨功能
-
自體乾燥
Yes
舒適功能
-
舒眠
Yes
-
舒適氣流
Yes
-
噴射冷流
Yes
-
除濕量(l/h)
1.9
智慧功能
-
智能診斷
Yes
保固
-
壓縮機
10年
-
主機板
7年
-
全機
3年
冷房能力
-
kW(額定)
7.1
暖房能力
-
kW(額定)
8.0
輸入電力
-
冷氣/暖氣(W)
1,890/1,990
運轉電流
-
冷氣/暖氣(A)
8.4/8.9
CSPF
-
kWh/kWh
5.59
冷媒
-
冷媒 & 填充量(g)
R32, 1750g
-
管長填充量g/m(大於管長)
20(大於7.5m)
電源線
-
室外機(No.*㎟)
3*3.5
-
室內機與室外機連接線 (No.*㎟+No.*㎟)
4*1.0 (含接地)
配管尺寸
-
液管 mm(in)
3分 9.52 (3/8)
-
氣管 mm(in)
5分 15.88 (5/8)
-
最大/最小配管長度(m)
30/3
-
最大配管落差(m)
20
排水管尺寸
-
O.D外徑(mm)
21.5
-
I.D內徑(mm)
16.0
機身尺寸
-
室外機包裝尺寸(W*H*D)mm
1130*908*456
-
室外機淨尺寸(W*H*D)mm
1040*832*390
-
室內機包裝尺寸(W*H*D)mm
1140*455*357
-
室內機淨尺寸(W*H*D)mm
1060*374*265
重量
-
室內機淨重 (kg)
16.6
-
室外機淨重 (kg)
67.1
-
室內機包裝重 (kg)
20.2
-
室外機包裝重 (kg)
72
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