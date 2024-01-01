Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

ThinQHome-2021-PC-1600x800

自然宅居與智慧家電共創極致悠閒時光

HA House 秋是建築師自宅系列，內外觀看都是完全開放的視野，一望無際又帶有豐富綠意的層次，更有宜蘭僅兩處之一的自然湧泉。座落在清淺的湧泉池環繞的緩坡綠地上，鐵木鋪成木棧道般的梯形木平台所環繞，讓人能光著腳感受木頭的溫暖席地而坐、在小斜坡上躺著看藍天與被落羽松包圍。

巧妙與自然融合的 HA House 秋，搭配 LG 2021年全系列智慧家電商品，實質展現智慧家電人性與便利特點，優化日常起居生活，住宿一切動靜僅在指尖或聲控之間，帶您真正體驗智慧居家生活。

探索 LG ThinQ

首間 Objet 調和美學空間
暢享智慧美型生活

2022年 LG 再度攜手德築建設「HA House 夏」，打造第二間「LG ThinQ Home」，更於2樓房間打造全台首間「Objet Room」，進駐 Objet Collection 調和美學傢電全新系列產品，完美揉合窗外自然景色，營造出溫暖且平靜的度假氣息。

有別於一般民宿，HA House 主題別墅希望讓旅客體驗「活著的建築」，享受自然人文的生活環境，繼而對「家」開啟新的想像。

探索 LG ThinQ

ThinQ Home 入住者分享

ThinQ Home 入住者分享1

梁小姐 / 體驗愜意智慧居家生活

在悠閒放鬆的 LG ThinQ Home 包棟，一進門就有智慧空調控制氣溫，過敏打噴嚏的時候，開了空氣清淨機就好多了，完全是愜意智慧的居家生活。

ThinQ Home 入住者分享2

吳小姐 / 好愛這種結合智慧科技與居家美學的悠閒空間

放置門口的蒸氣電子衣櫥，它可以殺菌、除臭、烘乾，如果平常吃完火鍋回來超需要！！輕輕鬆鬆用手機操控這些家電，完全是懶人的小撇步！

ThinQ Home 入住者分享3

姜小姐 / Welcome to 智慧家居

民宿的家電是使用 LG 智慧家電，每個功能真的顛覆我對家電的想像，物聯網功能將所有電器串在一支手機，一機掌控所有資訊。

ThinQ Home 入住者分享4

林小姐 / 超猛的 LG 智慧家電，瞬間斜槓一秒變身管家

這棟民宿，好像替我們把想買的 LG 家電清單，一次集中在同一個空間，這真的是我們住過最棒的包棟民宿！

ThinQ Home 入住者分享5

李小姐 / 完全就是心目中的 Dream House

LG ThinQ 只要透過手機 就能將日常生活打理的服服貼貼，除了回程的路上 能提前設定好家中的溫度！

ThinQ Home 入住者分享6

周小姐 / LG 智慧家電，讓一切都特別 Chill

人在外面還沒到家，就能用 APP #LGThinQ 控制一切，#DUALCOOL 變頻空調 要冷要熱一鍵搞定，冷/暖房效果超級好！

ThinQ Home 入住者分享7

彭小姐 / 原來這就是智慧宅！

空氣清淨機一開小孩就好睡，說故事的時間改拿來敷面膜。所有的 LG 家電，都秉持著開心的心情在工作！

ThinQ Home 入住者分享8

羅小姐 / 謝謝 LG 把所有神奇智慧家電收集在一起

夢幻的中島式廚房搭配上 LG 高科技冰箱&蒸烘烤微波爐~質感大大提昇！徹底感受到智慧家電的便利性！

ThinQ Home 入住者分享9

謝先生 / 一次體驗 LG 各種智慧家電真的超讚

夢幻的中島式廚房搭配上 LG 高科技冰箱&蒸烘烤微波爐~質感大大提昇！徹底感受到智慧家電的便利性！

ThinQ Home 入住者分享10

門口迎賓的鏡面 LG styler 蒸氣電子衣櫥，讓擋風遮雨的外套，呈現最潔淨無菌的柔軟狀態。

門口迎賓的鏡面 LG styler 蒸氣電子衣櫥，讓擋風遮雨的外套，呈現最潔淨無菌的柔軟狀態。

ThinQHome-2021-scenario-pc-1600x800

ThinQ Room X 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 打造沉浸式智慧家居體驗

ThinQ Room X 宜蘭力麗威斯汀度假酒店
打造沉浸式智慧家居體驗

LG 與宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出 LG ThinQ 單臥室泳池別墅，並展開為期兩年的合作，此房型為獨棟型態的泳池 Villa 別墅，以現代化與白色系的裝潢輔以自然的光源，搭配木質簡約設計家具與裝飾品，設有私人泳池、禪意造景庭院與溫泉湯池，極具隱密性及自由度，旅客可在不受外界干擾的氛圍中，重新喚回身心活力。

  • register-to-win-thinq-room_WM
  • register-to-win-thinq-room_TV
  • register-to-win-thinq-room_Styler
  • register-to-win-thinq-room_XBOOM
  • register-to-win-thinq-room_Living
  • register-to-win-thinq-room_Dining