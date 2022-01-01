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LG UHD 4K AI語音物聯網電視 65吋 / 2023

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LG UHD 4K AI語音物聯網電視 65吋 / 2023

65UR9050PSK

LG UHD 4K AI語音物聯網電視 65吋 / 2023

(3)
LG UHD 電視的前視圖

*以下產品概要使用的圖片僅作為示意使用。
*請參閱頁面頂部的圖庫，了解正確產品。

岩石山的自然圖片上下面對面，顯示出對比度和細節。

細膩影像，極真優化

採用 HDR10 Pro 的 LG UHD 4K電視帶給您亮度優化的影像，提供生動的色彩和卓越的細節。

*HDR10 Pro 不是一種格式，HDR10內容會逐幀應用於 LG 自家的的動態色調調節技術。

α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

提升您的觀看體驗

α5 第六代 AI 4K影音處理晶片讓 LG UHD 電視更進化，提供身歷其境的體驗。

*86" UR80 配備了 α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片

自然景觀，比較非 4K 內容和升級 4K 內容的畫質。

重新定義 4K 享受

LG UHD 電視讓您在超清晰的大尺寸螢幕上，以 4K 畫質觀賞原始非 4K 影像，享受煥然一新的高解析影像。

*放大內容的畫質將根據來源解析度而改變。

AI 音效Pro

豐富的音效沉浸感，AI音效 Pro 的深度學習算法可強化聲音，模擬 5.1.2 環繞音效，聲音設定根據您正在觀看的內容自動調整，給您身歷其境的視聽體驗。

啟用人工智慧音效 Pro 並顯示一張圖片，彷彿豐富的聲音用音效充滿了空間。

*86" UR80 配備了 α7 第 6 代 4K 人工智慧處理器。
*UR78、UR73 具有虛擬環繞 5.1 混合。

sub

AI 亮度控制 (AI Brightness Control)

AI亮度控制能自動偵測分析影像，自主調整螢幕亮度，適應觀影環境的照明亮度，
確保在任何環境都能享有最佳觀影效果。

呈現森林影像的螢幕，亮度依據周遭環境調整。

UHD 電視安裝在桌後以禪宗風格裝飾的牆上。

以全新的視角，觀看 UHD 電視

超大尺寸的 LG UHD 4K電視，帶您體驗見所未見的巔峰視覺。

相機從電視頂部的特寫鏡頭向下移動到電視正面的特寫鏡頭。電視螢幕顯示綠色極光。相機縮小以顯示非常寬廣的客廳區域。客廳整體是灰色，窗外是一片森林。

與您的空間完美契合

LG UHD 電視採用纖薄設計和極簡邊框，與您的居家設計相得益彰。

畫面與音效的完美契合

為您喜愛觀影內容搭配上清晰且逼真的音效

螢幕的下半部和音箱的上半部。電視顯示白馬在水上奔跑。

電視螢幕上顯示更改設定的介面。

WOW智慧操作介面

多元化設定

只要連接至LG電視，Soundbar即會自動切換至相應模式，更會帶來額外的音效設定，享受電視及Soundbar同時帶來的音效體驗。

*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG 音箱型號而異。

webOS 23 全新設計頁面

AI 個人化喜好，推薦打造

從您最喜歡的影音節目，到您個人偏愛的觀看預設，webOS 23 new Home 皆以您為主。

*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。

個人化娛樂頁面

娛樂影音、全面整合，專為您量身打造的電影推薦、喜愛球隊最近的比賽成績，以及預設通知，全整合於本頁讓您一覽無遺。

*根據地區和網路連接情況，可能會顯示更少或有限的內容。
*可以建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。

快捷介面

快捷介面可以為經常使用的應用程式和服務，設定直覺式瀏覽操作。您還可依個人喜好排列切換，並快速瀏覽喜愛的內容。

AI個人化推薦

AI智慧深度學習演算，可根據以往您的語音搜尋紀錄，猜測您的喜好，並即時推薦全新影片，符合您的需要。

電視螢幕上顯示一名男子的臉，附近顯示了推薦的關鍵字。

*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。

LG電視智慧攝影機

直覺式簡易安裝和纖薄的一體化極簡設計，LG電視智慧攝影機就是您遠端會議的好幫手。

一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。

一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。

*LG 智慧相機另行販售。

一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。

智慧輔助和連接

LG UHD 電視支援 Apple AirPlay、Homekit 和 Matter，方便監控連接的設備並可聲控查詢設備資訊，把便利性提升到全新境界。

Apple AirPlay 的標誌 支援 Apple Home 的標誌 支援 Matter 的標誌

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。
* Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*支援的功能表和應用程式可能因國家 / 地區而異。
* 語音指令可能因產品和國家 / 地區而有所差異。
*顯示的功能表可能與正式發布時不同。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援可能因地區而異。

圖片顯示一對情侶使用 LG UHD 電視觀看節目。

在家享受劇院般的體驗

以 4K 觀看，享受劇院般的觀影體驗。

製作人模式

影像處理可能會改變影片原本想呈現的效果。而Filmmaker Mode（製作人模式）則能夠保留導演的呈現方式，以更忠實還原的方式享受影片。

電影導演正看著大型電視監視器編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。

*製作人模式 FILMMAKER MODE™ 的支援可能因國家 / 地區而異。

A movie director is looking at a big TV monitor, editing something. The TV screen shows a tower crane in purple sky. FILMMAKER Mode logo is placed on bottom right corner.

每個標誌旁都有串流媒體服務平台的標誌和對應的影片片段。顯示 Netflix 的《星期三》、Apple TV 的《泰德·拉索》、Disney Plus 的《國家寶藏》和 PRIME VIDEO 的《力量之戒》之圖片。

娛樂

無窮娛樂，浩瀚影音

開啟 LG UHD電視，輕鬆享受最大串流媒體平台的最新影音。

*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能不同。Disney+ 需要另行訂閱。(c) 2022 迪士尼及其相關實體。
Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms 以了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。

AAA級遊戲，遊戲體驗從此開始

透過快速、流暢的遊戲，改變您的體驗，讓您感受完全沉醉在遊戲中。

遊戲最佳化設定和遊戲儀表板

遊戲最佳化設定將您所有遊戲設定，儲存在易於使用的功能表中，同時新的遊戲儀表板，可讓您輕鬆點擊快速存取目前設定。

HGiG

LG 與遊戲產業的一些知名人士合作，讓您享受最新的 HDR 遊戲並沉醉在遊戲體驗中。

雲端遊戲

LG 與遊戲產業的一些知名人士合作，讓您享受最新的 HDR 遊戲並沉醉在遊戲體驗中。

*軟體更新可用性可能依據型號和地區而異。
*遊戲優化器功能表中的項目可能因系列而不同。
*HGiG 是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願者團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
*支援的合作夥伴可能因國家 / 地區而異。

使用 LG UHD 電視包裝盒升級回收的花盒。

永續性

更環保，更美好的環境

LG考量地球永續，以綠色環保思維重新設計 UHD 外包裝，採單色印刷和可回收的紙材。

*包裝箱的內容可能因型號或國家 / 地區而異。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K UHD

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 影像處理器

    α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1456 x 840 x 29.7

  • 重量不含底座 (kg)

    23.6

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K UHD

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    側光式

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    4K影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    區域控光

  • 影像模式

    9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

遊戲

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1456 x 840 x 29.7

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1456 x 904 x 295

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1600 x 970 x 172

  • 底座 (WxD, mm)

    1167 x 295

  • 重量不含底座 (kg)

    23.6

  • 重量含底座 (kg)

    24.0

  • 外箱重量 (kg)

    30.7

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 300

音效

  • AI音效

    AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    3組 （支援eARC和ALLM )

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1組

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 23

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (可拆卸)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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