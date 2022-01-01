LG UHD 4K AI語音物聯網電視 75吋 / 2023

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*以下產品概要使用的圖片僅作為示意使用。
*請參閱頁面頂部的圖庫，了解正確產品。
*HDR10 Pro 不是一種格式，HDR10內容會逐幀應用於 LG 自家的的動態色調調節技術。
提升您的觀看體驗
*86" UR80 配備了 α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片
*放大內容的畫質將根據來源解析度而改變。
AI 音效Pro
啟用人工智慧音效 Pro 並顯示一張圖片，彷彿豐富的聲音用音效充滿了空間。
*86" UR80 配備了 α7 第 6 代 4K 人工智慧處理器。
*UR78、UR73 具有虛擬環繞 5.1 混合。
sub
AI 亮度控制 (AI Brightness Control)
確保在任何環境都能享有最佳觀影效果。
呈現森林影像的螢幕，亮度依據周遭環境調整。
畫面與音效的完美契合
螢幕的下半部和音箱的上半部。電視顯示白馬在水上奔跑。
*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG 音箱型號而異。
AI 個人化喜好，推薦打造
*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。
個人化娛樂頁面
*根據地區和網路連接情況，可能會顯示更少或有限的內容。
*可以建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。
快捷介面
AI個人化推薦
電視螢幕上顯示一名男子的臉，附近顯示了推薦的關鍵字。
*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。
LG電視智慧攝影機
一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。
一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。
*LG 智慧相機另行販售。
一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。
智慧輔助和連接
Apple AirPlay 的標誌 支援 Apple Home 的標誌 支援 Matter 的標誌
*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。
* Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*支援的功能表和應用程式可能因國家 / 地區而異。
* 語音指令可能因產品和國家 / 地區而有所差異。
*顯示的功能表可能與正式發布時不同。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援可能因地區而異。
製作人模式
電影導演正看著大型電視監視器編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。
*製作人模式 FILMMAKER MODE™ 的支援可能因國家 / 地區而異。
A movie director is looking at a big TV monitor, editing something. The TV screen shows a tower crane in purple sky. FILMMAKER Mode logo is placed on bottom right corner.
*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能不同。Disney+ 需要另行訂閱。(c) 2022 迪士尼及其相關實體。
Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms 以了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。
遊戲最佳化設定和遊戲儀表板
HGiG
雲端遊戲
*軟體更新可用性可能依據型號和地區而異。
*遊戲優化器功能表中的項目可能因系列而不同。
*HGiG 是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願者團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
*支援的合作夥伴可能因國家 / 地區而異。
*包裝箱的內容可能因型號或國家 / 地區而異。
主要規格
-
面板類型
4K UHD
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
影像處理器
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
音效輸出
20W
-
揚聲器類型
2.0聲道
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1677 x 965 x 30.9
-
重量不含底座 (kg)
33.0
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K UHD
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光模組類型
側光式
-
螢幕更新率
原生60Hz
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
4K影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
區域控光
-
影像模式
9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
遊戲
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1677 x 965 x 30.9
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1677 x 1032 x 359
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1820 x 1115 x 200
-
底座 (WxD, mm)
1349 x 359
-
重量不含底座 (kg)
33.0
-
重量含底座 (kg)
34.0
-
外箱重量 (kg)
44.0
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
400 x 300
音效
-
AI音效
AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)
-
清晰語音Pro
Yes
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
20W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
2.0聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
3組 （支援eARC和ALLM )
-
RF Input (Antenna/Cable)
1組
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 23
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (可拆卸)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)
使用者評論
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