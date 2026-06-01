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86 吋｜LG Mini RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2026

86 吋｜LG Mini RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2026

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Front view of 86 吋｜LG Mini RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2026 86MRGB9MBTA
2026 年推出的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 前視圖，顯示著水晶影像，畫面由輪廓銳利的多彩晶體構成，配備 86 吋螢幕、webOS、RGB Primary Color Ultra 技術，以及第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 前視圖與側視圖，突出顯示 75 吋螢幕與 1677 公釐畫面寬度、972 公釐整體高度、51.6 公釐超薄厚度，未搭配支架。
真無線 4K 影音傳輸盒搭配 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 使用，採用精巧的矩形造型，尺寸為 245 × 245 mm，高度 69.8 mm，體積較前一代縮小 35%，展現簡約清爽的無線智慧顯示器配置。
採用 RGB Primary Color Pro 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，通過 Intertek 認證，達到 DCI-P3 和 Adobe RGB 雙色域 100% 色彩覆蓋率。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 採用 RGB Primary Color Pro 技術，透過分割畫面與左側的傳統 LED 色彩效果進行對比，在右側呈現出更明亮、更高飽和度的建築影像，突顯 100% DCI-P3 與 100% Adobe RGB 色域覆蓋。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 透過分割對比畫面突顯精準調光技術：左側為傳統 LED 效果，右側呈現更深邃的黑色與更出色的對比層次，且由 alpha 11 AI 處理器支援。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 壁掛式安裝於現代風格空間中，螢幕顯示著電影場景，呈現低延遲 4K 144Hz 畫質，展現真無線 4K 影音傳輸盒能實現真正的無線自由，同時提供媲美有線電視的表現。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 放置於深色環境中，顯示著色彩鮮明、清晰立體的風景畫面，突顯視覺無損品質，展現如同有線電視連接般的穩定畫面表現。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 展現 Ultimate Wireless Gameplay 功能，顯示著沉浸式賽車遊戲畫面，代表提供低延遲無線遊戲體驗，並支援 144Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 與 GeForce NOW。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。
採用無線安裝方式的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，螢幕顯示著動作遊戲場景，所有裝置連接皆透過真無線 4K 影音傳輸盒集中管理，有效減少智慧顯示器周圍的裝置數量與佈線複雜度。
Front view of 86 吋｜LG Mini RGB evo AI 4K 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2026 86MRGB9MBTA
2026 年推出的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 前視圖，顯示著水晶影像，畫面由輪廓銳利的多彩晶體構成，配備 86 吋螢幕、webOS、RGB Primary Color Ultra 技術，以及第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 前視圖與側視圖，突出顯示 75 吋螢幕與 1677 公釐畫面寬度、972 公釐整體高度、51.6 公釐超薄厚度，未搭配支架。
真無線 4K 影音傳輸盒搭配 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 使用，採用精巧的矩形造型，尺寸為 245 × 245 mm，高度 69.8 mm，體積較前一代縮小 35%，展現簡約清爽的無線智慧顯示器配置。
採用 RGB Primary Color Pro 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，通過 Intertek 認證，達到 DCI-P3 和 Adobe RGB 雙色域 100% 色彩覆蓋率。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 採用 RGB Primary Color Pro 技術，透過分割畫面與左側的傳統 LED 色彩效果進行對比，在右側呈現出更明亮、更高飽和度的建築影像，突顯 100% DCI-P3 與 100% Adobe RGB 色域覆蓋。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 透過分割對比畫面突顯精準調光技術：左側為傳統 LED 效果，右側呈現更深邃的黑色與更出色的對比層次，且由 alpha 11 AI 處理器支援。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 壁掛式安裝於現代風格空間中，螢幕顯示著電影場景，呈現低延遲 4K 144Hz 畫質，展現真無線 4K 影音傳輸盒能實現真正的無線自由，同時提供媲美有線電視的表現。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 放置於深色環境中，顯示著色彩鮮明、清晰立體的風景畫面，突顯視覺無損品質，展現如同有線電視連接般的穩定畫面表現。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 展現 Ultimate Wireless Gameplay 功能，顯示著沉浸式賽車遊戲畫面，代表提供低延遲無線遊戲體驗，並支援 144Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 與 GeForce NOW。
展示人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表認可運用 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 的 Multi-AI 智慧搜尋功能。
展示 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 採用 LG Shield，畫面中間顯示 LG Shield 標誌，下方顯示安全圖示，上方顯示 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章，代表資料和系統安全防護。
展示 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。
採用無線安裝方式的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，螢幕顯示著動作遊戲場景，所有裝置連接皆透過真無線 4K 影音傳輸盒集中管理，有效減少智慧顯示器周圍的裝置數量與佈線複雜度。

主要功能

  • LG 智慧顯示器 全台銷售第一｜領銜創新視代
  • 通過 DCI-P3 與 Adobe RGB 雙色域 100% 色彩覆蓋率認證｜極致還原原色
  • 真無線再進化｜4K 144Hz 無損影音傳輸，傳輸盒體積減少35%
  • 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片｜雙 AI 引擎重塑極致細膩影像
  • 最佳智慧系統認證｜webOS 整合 Gemini 與 Copilot 雙 AI 智慧體驗
更多
授予 LG Shield 的網路安全類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品 (LG Shield 資安防護盾)

網路安全類

授予 Multi-AI 的人工智慧類別 2026 CES Innovation Awards Honoree 徽章

CES 創新獎 - 獲獎產品 (Multi AI 多模型智慧技術)

AI 人工智慧

證明連續 8 年獲評最佳智慧顯示器系統的 AVForums Editor’s Choice 徽章，包括 2025/26

AVForums 編輯精選 - 2025/26 最佳智慧電視/顯示器系統

「連續 8 年榮獲最佳智慧電視/顯示器系統」

*CES 創新獎的評選結果，係根據參賽者提交予評審之說明資料。美國消費技術協會 (CTA) 未對任何提交內容或主張的準確性進行認證，亦未對獲獎產品進行實測。

為何選擇 Mini RGB evo

通過雙色域 100% 色彩覆蓋率認證的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，螢幕顯示著濃郁的流動漸層色彩，展現 DCI-P3 與 Adobe RGB 雙色域 100% 覆蓋率。

100% 雙色域認證

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 搭載全新第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器，處理器於深色電路板上散發紫色光芒，突顯雙 AI 引擎配置。

全新 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 透過分割對比畫面突顯精準調光技術強化對比度的效果：左側為傳統 LED 效果，右側呈現更深邃的黑色與更出色的對比層次。

精準控光技術 造就極致對比

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 壁掛式安裝於房間內，顯示著電影畫面，展示 4K 144Hz 影音傳輸能力，提供媲美有線連接的穩定表現，詮釋真正的無線自由。

真無線影音傳輸技術

展示 LG Mini RGB evo AI RGB9M 配備屢獲殊榮的 Multi AI webOS，深色背景中顯示 Microsoft Copilot 和 Google Gemini 標誌，代表支援透過顯示器介面存取的 AI 相關服務。

屢獲殊榮的 Multi AI webOS

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。

LG Shield 資安防護盾 全面守護

Mini RGB evo MRGB9M 的不凡之處

Mini RGB evo MRGB9M帶來超越傳統Mini LED的精準色彩。搭載α11 AI 4K 影音處理晶片與Dual AI 雙核神經引擎，並通過100%雙色域認證，呈現寬廣色譜。結合真無線影音傳輸技術，讓您無線享受無損的4K 144Hz頂級畫質。

RGB 純淨原色顯色技術 Pro

100% 雙色域認證 締造豐富生動的視覺饗宴

Mini RGB evo 透過 LG 先進色彩技術，精準呈現紅綠藍三原色，還原真實色彩。其卓越顯色力榮獲 DCI-P3 與 Adobe RGB 雙重標準 100% 色域覆蓋認證，為電影愛好者與攝影行家帶來生動震撼的視覺體驗。1)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 採用 RGB Primary Color Pro 技術，透過分割畫面與左側的傳統 LED 色彩效果進行對比，在右側呈現出更明亮、更高飽和度的建築影像，突顯 100% DCI-P3 與 100% Adobe RGB 色域覆蓋。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 採用 RGB Primary Color Pro 技術，透過分割畫面與左側的傳統 LED 色彩效果進行對比，在右側呈現出更明亮、更高飽和度的建築影像，突顯 100% DCI-P3 與 100% Adobe RGB 色域覆蓋。

採用 RGB Primary Color Pro 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，通過 Intertek 認證，達到 DCI-P3 和 Adobe RGB 雙色域 100% 色彩覆蓋率。

採用 RGB Primary Color Pro 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，通過 Intertek 認證，達到 DCI-P3 和 Adobe RGB 雙色域 100% 色彩覆蓋率。

LG 第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片
搭載 Dual AI 雙核神經引擎 淬鍊極致 4K 畫質

承襲 LG OLED 像素級精準控制，α11 AI 4K 影音處理晶片搭載全新 Dual AI 雙核神經引擎，賦予 Mini RGB evo 強大動能。超越單一 AI 引擎，Dual AI 雙核神經引擎同步優化銳利度與紋理，呈現更清晰自然的 4K 畫質。2)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 智慧顯示器的第 3 代 alpha 11 AI 4K 處理器在電路板上散發紫色光，突顯雙 AI 引擎，展示 NPU 處理速度提升高達 5.6 倍，CPU 速度提升 50%，GPU 效能提升 70%。

精準控光技術

α11 AI 4K 影音處理晶片 驅動更深邃的極致對比

α11 AI 4K 影音處理晶片以智慧精準控制光線，透過先進的控光區塊管理，創造更深邃的對比，提升每一幀畫面的細節與清晰度。3)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 透過分割對比畫面突顯精準調光技術：左側為傳統 LED 效果，右側呈現更深邃的黑色與更出色的對比層次，且由 alpha 11 AI 處理器支援。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 透過分割對比畫面突顯精準調光技術：左側為傳統 LED 效果，右側呈現更深邃的黑色與更出色的對比層次，且由 alpha 11 AI 處理器支援。

為什麼選擇 LG 真無線影音傳輸智慧顯示器

4K 144Hz 影音無線傳輸

無線自由 有線效能

體驗 Mini RGB evo 智慧顯示器的絕美色彩，享受真無線影音傳輸的自由。LG 創新技術透過體積縮小 35% 的真無線影音傳輸盒，實現低延遲 4K 144Hz 畫面。在不犧牲觀影品質下，打造無實體線材的整潔美學。4)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 螢幕顯示著電影場景，隨後視角轉換，展示顯示器壁掛式安裝於房間內，展示 4K 144Hz 影音傳輸能力，提供媲美有線連接的穩定表現，詮釋真正的無線自由。

解放空間 超越有線限制

空間不受限

您的設備不再需要透過實體線材連接至智慧顯示器，讓您能隨心所欲地佈置室內格局，完美契合您的風格與空間。5)

告別雜亂

將線材與設備隱藏起來，創造更乾淨、精緻的空間。真無線影音傳輸盒有助於維持整潔的觀看區域，減少干擾。

設定毫不費力

將所有設備連接至真無線影音傳輸盒，而非智慧顯示器本身，簡化您的設定。透過單一集線器，設備的管理與設定變得毫不費力。

真無線影音傳輸 暢享無失真畫質

4K 144Hz 無線傳輸 畫質媲美有線連接

探索畫質絕不妥協的無線智慧顯示器。LG 真無線影音傳輸技術，專為最大程度減少設備間的干擾而設計，讓您享受與有線連接同等流暢的 4K 體驗。6)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 真無線智慧顯示器放置於深色環境中，顯示著色彩鮮明、清晰立體的風景畫面，突顯視覺無損品質，展現如同有線電視連接般的穩定畫面表現。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 真無線智慧顯示器放置於深色環境中，顯示著色彩鮮明、清晰立體的風景畫面，突顯視覺無損品質，展現如同有線電視連接般的穩定畫面表現。

巔峰效能 無線暢玩

144Hz 超低延遲 無線暢玩 致勝關鍵

體驗超低延遲的即時響應，享受無線遊戲的極致快感。支援 144Hz VRR、AMD FreeSync Premium，並搭載全球首款獲 BT ULL 認證的控制器，即使擺脫線材束縛，依然能享受高速且具競爭力的巔峰效能。7)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 展現 Ultimate Wireless Gameplay 功能，顯示著賽車遊戲沉浸式駕駛畫面與奪得第一名的畫面，代表提供低延遲無線遊戲體驗，並支援 144Hz、VRR、AMD FreeSync、ALLM、HGiG 與 GeForce NOW。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 採用 Micro RGB 技術，展示 Mini LED 演化為尺寸更小的 Micro RGB，其紅、綠、藍燈可散發準確的亮度並精準控制色彩呈現。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 採用 Micro RGB 技術，展示 Mini LED 演化為尺寸更小的 Micro RGB，其紅、綠、藍燈可散發準確的亮度並精準控制色彩呈現。

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 螢幕上顯示著 Borderlands 4 與 GeForce NOW 標誌，代表透過智慧顯示器介面可以存取雲端遊戲。

配備 NVIDIA GeForce NOW 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 螢幕上顯示著 Borderlands 4 與 GeForce NOW 標誌，代表透過智慧顯示器介面可以存取雲端遊戲。

NVIDIA GeForce NOW

全球首款 4K 120Hz HDR 雲端遊戲

透過 NVIDIA GeForce NOW，無須外接裝置，即可在您的智慧顯示器上暢玩 4K 120Hz HDR 遊戲。採用 NVIDIA Blackwell 架構，享受媲美 GeForce RTX 5080 效能的頂級雲端遊戲體驗。8)

支援超低延遲藍牙連線的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 螢幕上顯示標示為「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手把，代表對藍牙遊戲手把的最佳支援，可以高速反應暢玩遊戲。

支援超低延遲藍牙連線的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 螢幕上顯示標示為「Razer Wolverine V3 Bluetooth」的無線遊戲手把，代表對藍牙遊戲手把的最佳支援，可以高速反應暢玩遊戲。

超低延遲藍牙技術

全球首款支援超低延遲藍牙技術控制器的智慧顯示器

支援超低延遲藍牙技術控制器，體驗高效能的雲端遊戲，將輸入延遲降低至 3.0ms 以下。即使在雲端暢玩，也能享受如實體接線般無縫、靈敏的操控感。9)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 顯示 webOS 螢幕上的 LG Gaming Portal，展示一步操作即可進入的遊戲中心，可透過 NVIDIA GeForce NOW 和 webOS 應用程式等雲端遊戲服務存取多個遊戲應用程式。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

LG 全球雲端遊戲

一站式遊戲中心
顯示器化身終極遊戲主機

探索來自 NVIDIA GeForce Now、原生 webOS 應用程式等數千款遊戲。無論使用遙控器或遊戲手把，都能輕鬆找到適合的遊戲，甚至能透過挑戰模式與其他玩家一較高下。10)

配備遊戲儀表板和優化器的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

配備遊戲儀表板和優化器的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 並排顯示遊戲畫面和螢幕選單，可即時調整遊戲設定，例如更新率、延遲和視覺模式。

遊戲選單與遊戲最佳化

輕鬆調整遊戲設定
打造專屬遊戲風格

透過遊戲選單進行快速即時控制，並使用遊戲最佳化微調您的偏好設定，輕鬆客製化您的遊戲體驗。自由調整更新率、延遲與影像模式，為每次遊戲打造最佳化設定。

為什麼選擇 LG AI 智慧顯示器？

LG AI 智慧顯示器優化影音表現
AI Hub 樞紐中心讓日常更智慧

AI HDR 畫質重塑技術

升級每一幀畫面
呈現 HDR 般生動光影

AI 自動優化色彩、亮度與對比，將 SDR 畫質提升至 HDR 等級，賦予影像更豐富的層次與真實感。

探索 AI Hub 樞紐中心
三大不容錯過的獨特優勢

結合 Google Gemini 與 Microsoft Copilot 的進階搜尋體驗

只需說出您想搜尋的內容，再選擇最適合的 AI 模型，系統便會串聯多個 AI 模型，提供更廣泛、更精準的搜尋結果。14)

專屬您的個人化內容推薦與即時資訊

AI 歡迎模式能根據您的興趣，推薦專屬內容與最新資訊。「即時場景資訊」功能可依據您正在觀看的內容，提供相關建議與資訊；而「生成式 AI」則能協助您搜尋並創造影像。15)

LG AI 智慧顯示器能辨識您的聲音，並直接進入為您量身打造的「我的首頁」！

T進入我的首頁後，從天氣、行事曆、小工具到您最愛的賽事比分，所有資訊一目了然。16)

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

深色背景中顯示著 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。Multi-AI 架構榮獲人工智慧類別嘉獎。

屢獲殊榮的
Multi AI webOS

獲獎無數的 webOS
現由 LG Shield 資安防護盾全面守護

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

深色背景中顯示著 AVForums Editor’s Choice 徽章，該獎章授予 LG webOS 25，名為 Best Smart TV System 2025/2026。

連續 8 年榮獲
最佳智慧電視/顯示器系統

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

深色背景中顯示著 LG Shield 標誌與安全圖示，強調 webOS 保障隱私權、資料安全和系統完整性的能力。圖片中還展示了 CES Innovation Awards 2026 Honoree 徽章。

LG Shield 資安防護盾

值得信賴的資安防護

LG Shield 資安防護盾的 7 大核心技術，從安全資料儲存與管理、加密演算法、軟體完整性、使用者身份認證與存取控制、安全資料傳輸、資安事件偵測與應變，到安全更新管理，全方位確保您的資料安全無虞。

值得信賴的資安防護 深入了解 LG Shield 資安防護盾

webOS 5年保證升級

5 年免費升級保證18)

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

透過黃色背景中顯示四個防護圖示，象徵 LG Quad Protection。圖示分別標示雷擊防護、濕氣防護、突波保護和由 LG Shield 守護的 webOS 字樣。

LG 四重安全防護技術

LG 四重安全防護技術
讓顯示器更堅固耐用

從硬體到軟體，您的 LG 智慧顯示器皆受周全保護。內建電容器可抵禦雷擊等高壓，半導體則具備突波保護設計。矽膠與保護塗層能保護晶片組免受濕氣影響，更有 LG Shield 資安防護盾確保您的資料萬無一失。

AI 智慧滑鼠遙控器

如滑鼠般輕鬆點選
盡情探索 AI 樞紐中心

使用 AI 智慧滑鼠遙控器，輕鬆操控您的智慧顯示器。透過動態感應器與滾輪，如滑鼠般點擊、拖曳，或直接下達語音指令，操作直覺便利。19)

展示 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 配備專為個人化體驗而設的 AI Hub，遙控器上方有一個 AI 圖示，周圍環繞著許多 Multi AI 智慧搜尋標籤，包括 AI 歡迎模式、AI 聲紋辨識與 My Page、AI 聊天機器人、AI 專屬個人化影像/音效設定。

LG Gallery+ 讓家 化為藝術展廳

LG Gallery+

隨心揀選琳瑯畫作 妝點非凡品味

透過 LG Gallery+，您能瀏覽超過 100 件藝術作品、情境影片及其他視覺內容，為您的空間增添品味。內容庫將定期更新，讓您能以精選內容客製化您的居家風格，展現獨特品味。20)

配備 LG Gallery+ 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，並支援透過 Music Lounge 播放背景音樂，螢幕上顯示著《Forest Evening》的森林湖泊場景，同時顯示 music lounge 介面，可選擇播放情境氛圍音樂、透過藍牙連線播放音樂以及其他控制選項。

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Music Lounge 背景音樂模式

用音樂渲染 專屬氛圍

讓音樂與畫面完美同步，營造恰如其分的氛圍。您可播放依據個人喜好推薦的曲目，或透過藍牙連線，播放您的專屬歌單。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 將 Google 相簿家庭照片以網格方式呈現，手機顯示相簿清單，並已啟用「Family Trip」相簿同步設定。

我的相片

輕鬆串連 Google 相簿
展示您的珍藏回憶

只需透過手機，即可輕鬆將 Google 相簿帳戶與智慧顯示器連動。運用您個人相簿中的珍藏影像，隨心打造專屬的個人化空間。21)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 壁掛式安裝於綠色牆面、紅色電視櫃上方，螢幕顯示資訊儀表板，彙整天氣、賽事比分、節目排程與 Home Hub 功能。

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

個人化資訊看板

整合式個人化看板
關鍵資訊一目了然

重要資訊一目了然。可獲取天氣與賽事提醒、查看 Google 日曆，甚至能為 AI Hub 樞紐中心、預約觀看等設定通知。

藝廊模式

無縫切換
盡顯藝術之美

開啟藝廊模式後，智慧顯示器在展示您所選的藝術作品時，也能持續節省能源，為您的空間增添一抹時尚與優雅。22)

自動亮度調節

任何光線下
均呈現最佳亮度

亮度控制功能會根據周圍環境光線，自動調整螢幕亮度，確保在任何環境下，觀影體驗都清晰而舒適。23)

動作感應器

智慧感應
即時回應

動作偵測功能讓智慧顯示器能智慧回應，根據您是否在附近，自動切換顯示模式。24)

LG Channels

免費盡享 無限娛樂

LG Channels 將直播與隨選平台的多元內容整合於一處，讓您以前所未有的輕鬆方式，探索鍾愛的影音世界。25)

配備智慧物聯功能的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 螢幕上顯示著 Home Hub 介面，展示與 Google Home 及 LG ThinQ 的連線，並在單一操作介面中顯示智慧顯示器、各種裝置與應用程式。

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

智慧串聯

AI Hub 樞紐中心
全方位智慧家庭平台

AI 樞紐中心整合您所有的智慧裝置。無縫串聯、控制並與家中支援 Google Home 等平台的物聯網裝置互動。26)

身歷其境 享受每場精彩賽事

配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
配備 TruMotion 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 以分割畫面展示足球比賽動態補償效果：TruMotion 關閉時動作模糊，開啟後高速運動畫面清晰銳利，強調在快節奏賽事中呈現清晰畫面的效果。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 先顯示電視劇畫面，隨後 Sports Alert 即時跳出，提供足球比賽最新比分，輕觸即可立即切換至比賽直播。
配備 AI 歡迎模式賽事預測功能的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M，螢幕上播放足球比賽直播，同時顯示 AI 面板，提供比賽預測、賽事洞察與聯賽數據，展示 AI 如何分析比賽過程以預測結果。
配備 TruMotion 的 LG Mini RGB evo AI MRGB9M 以分割畫面展示足球比賽動態補償效果：TruMotion 關閉時動作模糊，開啟後高速運動畫面清晰銳利，強調在快節奏賽事中呈現清晰畫面的效果。
LG Mini RGB evo AI MRGB9M 先顯示電視劇畫面，隨後 Sports Alert 即時跳出，提供足球比賽最新比分，輕觸即可立即切換至比賽直播。
AI 歡迎模式 賽事預測

AI 智慧預測 掌握賽事勝負

AI 會分析您支持隊伍的統計數據和表現，以提供賽事預測。根據 AI 提供的洞察，讓您更投入地為您的隊伍加油。27)

TruMotion 動態影像流暢技術

不限類型 呈現流暢動態畫面

透過 AI 類型辨識自動判定影像類型，並由 TruMotion 動態影像流暢技術自動調整抖動程度，套用最恰當的平滑效果，為電影、體育賽事等各種內容帶來自然的觀看體驗。

賽事提醒

設定提醒 不錯過任何精彩時刻

掌握賽事中的每個精彩瞬間。設定您的專屬提醒，即時獲取支持隊伍的賽程、比分等最新動態。

細緻入微 還原電影細節原貌

杜比視界 & 製作人模式

透過 Dolby Vision 與 FILMMAKER MODE 製作人模式，體驗導演的創作初衷。其環境光補償功能可根據周遭光線自動調整，讓影像呈現盡可能忠於原始樣貌。.28)

Dolby Atmos 杜比全景聲

系統將聲音渲染為沉浸式的 360° 音訊物件，而非傳統的靜態聲道，創造出家庭劇院般的環境，讓聲音的細節與深度忠實還原每個場景。

LG Soundbar 沉浸式環繞音效
昇華每個場景

WOW Orchestra 同步音場

LG 智慧顯示器與 Soundbar 同步齊鳴 打造全方位環繞音場

讓智慧顯示器與 Soundbar 同步發聲，擴展了音場的深度與方向性，帶來更為飽滿的沉浸式環繞體驗。29)

LG Mini RGB evo AI MRGB9M 搭載 WOW Orchestra 音效，螢幕下方搭配 Soundbar，畫面呈現演唱會現場，聲波圖像橫跨整個客廳，展示同步環繞音效。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

三代同堂的家庭齊聚明亮客廳的沙發上，手持遙控器，一起共享觀賞時光。

輔助功能

讓觀影體驗無礙共享

LG 智慧顯示器在設計時充分考量了輔助功能，內建色彩調整濾鏡、手語指南，並支援與音訊輔助裝置的直接連接。

免責聲明

 

*本產品詳細資訊頁面中的圖片僅為示意圖。請參考圖庫影像以獲得更準確的呈現。

*規格與功能可能因地區、型號和尺寸而異。

*服務的提供情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而異。

*您必須擁有 LG 帳戶並接受相關條款與條件，才能存取網路智慧服務和功能 (包括串流應用程式)。若無 LG 帳戶，僅能使用外部裝置連接 (例如透過 HDMI) 和地面/無線廣播 (僅適用於配備調諧器的智慧顯示器)。建立 LG 帳戶無需任何費用。

*本頁面顯示的內容可能與實際 LG Gallery+ 服務中提供的內容有所不同。

*根據第三方市場調查，2025 年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。該調查結果並非由 LG 背書，任何引用風險由引用方自行承擔。

1)*LG Mini RGB 顯示器經 Intertek 認證，符合 IDMS v1.2 第 5.18 條款測量的 100% 雙色域覆蓋率標準。

 

2)*根據LG社內比較，此為與 2025 年第8代 α9 AI 4K 影音處理晶片相比之結果。

 

3)*以上影像為模擬畫面，僅供示意參考。

 

4)*無線智慧顯示器係指真無線影音傳輸盒與螢幕之間的連接。

 

5)*真無線影音傳輸係指真無線影音傳輸盒與螢幕之間的連接。

*真無線影音傳輸盒的安裝位置應低於智慧顯示器的無線接收器，且智慧顯示器與真無線影音傳輸盒皆需連接電源線。

*裝置必須透過有線方式連接至真無線影音傳輸盒。

*將真無線影音傳輸盒放置於櫃內時，可能會因櫃體的材質與厚度而導致訊號干擾。

 

6)*視覺無損畫質係根據 LG 內部測試結果，符合 ISO/IEC 29170-2 標準；實際效能可能因設定、環境條件及使用方式而異。

 

7)*AMD FreeSync Premium 認證基於低輸入延遲、減少畫面撕裂與無閃爍的效能表現。

*144Hz 更新率僅適用於支援 144Hz 的遊戲內容或 PC 輸入訊號源。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而異。

 

8)*需訂閱。服務內容可能因會員方案而異。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6、MRGB96 及 MRGB9M。

*GeForce NOW 適用情況可能因國家/地區而異。

*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

9)*在 ULL 模式下，僅能連接一個控制器 (遊戲手把)。其他藍牙裝置的使用可能會受到影響。

*為獲得最佳效能，建議使用乙太網路或 5GHz Wi-Fi 連線。

 

10)*對雲端遊戲服務的支援可能會因地區有所不同。

*部分遊戲服務可能需要訂閱及搭配遊戲手把。

*遊戲手把需另行購買。

 

11)*AI 影像 Pro 適用於 OTT 服務中受版權保護的內容。

*影像可升級至媲美 4K 的畫質。實際效果可能因原始解析度而異。

 

12)*需透過音效模式選單啟動。實際音效可能因聆聽環境而異。

 

13)*音效可能因聆聽環境而異。

 

14)*AI 智慧搜尋 (Copilot) 適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。

*需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。

*此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。

 

15)*部分功能可能不支援特定地區或機型。

*顯示的選單可能與發布時有所不同。

*關鍵字推薦會因應用程式和時間而異。

*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*「正在播放」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「生成式 AI」功能僅在特定地區或機型提供。

 

16)*視所在地區與網路連線狀況，顯示內容可能會減少或受限。

*AI 聲紋辨識的支援情況可能因地區和國家而異，適用於 2024 年起推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器，以及 2026 年起推出的 MRGB 和 FHD 智慧顯示器。

*此功能僅適用於支援 AI 聲紋辨識帳戶的應用程式。

*聲音相似者可能解鎖，若因健康或其他因素導致聲音改變，辨識功能可能無法正常運作。

*提供的小工具可能因國家而異，並可能隨時變更或終止，恕不另行通知。

*我的首頁適用於 2026 年 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 智慧顯示器。

 

17)*需要連接網際網路。

*可將 AI 聊天機器人連結至客戶服務。

*在不支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區，可能無法使用語音應用程式存取和相關功能。

 

18)*webOS 5年保證升級為軟體升級計畫，僅適用於特定型號。升級次數與支援期限可能因產品、型號或地區而異。

*升級時程以及功能、應用程式和服務可能因型號和地區而異。

*可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

 

19)*可快速存取智慧顯示器的 AI 功能，但遙控器本身不具備 AI 處理能力。

*AI 智慧滑鼠遙控器的設計、適用情況和功能可能因地區和支援語言而異，即使是相同型號也可能有所不同。

*部分功能可能需要連接網際網路。

*AI 語音辨識僅在支援當地語言 NLP (自然語言處理) 的國家/地區提供。

 

20)*適用內容可能因國家/地區而異，且可能隨時變更。

*須訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

 

21)*使用此功能必須登入 Google 相簿帳戶，且你的應用程式中至少有 10 張相片。

 

22)*省電功能僅在同時啟用「藝廊模式」和「隨時就緒」時適用。若關閉「隨時就緒」，「藝廊模式」的耗電量將與智慧顯示器開啟時相同。

 

23)*亮度感應器可能因型號和國家/地區而異。

 

24)*動態感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

 

25)*LG Channels 支援的內容因地區而異。

 

26)*LG 支援 'Matter' Wi-Fi 裝置。'Matter' 支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連線應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

 

27)*「即時場景資訊」功能僅在支援 EPG (電子節目指南) 的國家/地區提供。

*支援範圍可能因國家/地區而異。

*AI 歡迎模式提供的資訊僅供一般參考，可能不夠準確。LG 對於因信賴此類資訊而採取的任何行動或決策，概不負責。

 

28)*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

*FILMMAKER Ambient MODE 製作人模式在配備光線感應器的型號上提供。

 

29)*Soundbar 為選購配件。

*音效模式控制可能因型號而異。

*請注意，服務可能在購買時尚未提供。更新需要網路連線。

*LG 智慧顯示器遙控器的使用僅限於特定功能。

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