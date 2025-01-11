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77吋/ LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 M4 真無線系列 (含壁掛架)/2024
全球首創
4K 144Hz 真無線 OLED
*模擬螢幕影像。
*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量，2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
盡情享受前所未有的無線技術帶來的全新體驗
創新視界 無線生活
三張圖片展示 Zero Connect Box。第一張圖片展示一條電線連著 Zero Connect Box。第二張圖片展示放在小桌子上面的 Zero Connect Box 和下方的裝置。第三張圖片展示放在大桌子上面的 Zero Connect Box 和下方的裝置和遊戲機。
*圖片僅供參考。實際 LG OLED evo M4 配備的真無線 4K 影音傳輸盒與圖片顯示的有所差異。
*模擬螢幕影像。
**真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***外接設備須有線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。
****顯示器及真無線 4K 影音傳輸盒需連接電線。
無線連結，無盡享受
畫面流暢，享受遊戲極速快感
*獲得 Intertek 認證的『卓越遊戲效能』和反應時間。
**VRR 範圍從 40Hz 到 144Hz，是 HDMI 2.1 的認證規格。
***144Hz 模式適用於77吋的 OLED evo M4，並與連接 PC 的內容兼容。
隨心操控
不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。
FPS 遊戲場景和遊戲儀表板於遊戲過程中在畫面左側顯示。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲畫面右側顯示。
*遊戲儀表板只會在「遊戲最佳化」和「遊戲儀表板」開啟時啟用。
**模擬螢幕影像。
享受您所有最愛的遊戲
數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，
完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。
Boosteroid 首頁畫面左側顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。
與製作人模式(FILMMAKER Mode)
栩栩如生的真實場景，
盡情享受無線自由
*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
沉浸式環繞音場
LG OLED evo M4 在客廳的墻壁上，許多抽象的圓圈從電視處散開，充滿房間。
*模擬螢幕影像。
α11 AI 影音處理晶片
以下為 alpha 11 AI 處理器與 alpha 5 AI 處理器的規格比較。alpha 11 AI 處理器的 AI 效能提升 6.7 倍、圖形提升 7.7 倍，以及處理速度提升 2.8 倍。
*與搭載 α5 AI 影音處理晶片的電視進行比較。
**模擬螢幕影像。
OLED 創新AI體驗
展示三張圖片。第一張展示在現代風格客廳中的 LG OLED evo M4，螢幕上顯示音樂演奏畫面。描述電視與空間周圍個人化特色的藍色圓形波紋。第二張圖片展示有著銳利藍色眼睛並身穿褐橘色上衣的女人在黑暗空間中。紅色線條描述她臉龐的 AI 強化部分（明亮又充滿細節），而影像的其餘部分則看起來暗淡無光。第三張圖片展示 LG OLED evo M4，隨著音效泡泡與波浪從螢幕發射，並填滿空間。
快速了解你的觀賞喜好，
並優化提供最符合你的觀賞體驗設定
AI 影像設定精靈
根據您偏好的圖片，分析資料庫中的 8500 萬個案例，
設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。
AI 亮度平衡
夜晚
白天
感受前所未有的逼真感
AI 智慧升頻
AI 導演情境最佳化
*模擬螢幕影像。
聆聽場景中的每個聲音細節
11.1.2 虛擬環繞音效
LG OLED evo M4 螢幕上顯示許多音樂家，隨著音效泡泡與波浪從螢幕發射，並填滿空間。
AI 人聲增強技術
女人手拿麥克風高歌，她的嘴巴周圍有一個橘色圓形圖形，以顯示聲景。
動態音效強化
男人在泥濘的賽道上騎摩托車，車的周圍有明亮的圓形圖形。
自動調校音效
LG OLED evo M4 展示音樂家演奏，在麥克風和樂器周圍出現明亮的圓形圖示。
*模擬螢幕影像。
**虛擬 11.1.2 聲道環繞和 AI 人聲增強技術僅 α11 AI 影音處理晶片提供。
***AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
****音效可能因聆聽環境而異。
智慧增亮引擎 MAX
*150% 峰值亮度 度增強涵蓋 3% 畫面，並適用於77 吋 OLED evo M4。
**70%亮度提升僅適用於77吋 OLED evo M4。
***亮度會因系列與尺寸而異。
****模擬螢幕影像。
無限對比，無盡感動
極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩
銀河系填滿峽谷場景上的夜空。在圖片上方，「灰色不是黑色」文字以大寫粗白體出現，使用黑色背景映襯。畫面分成兩邊，標示為「其他」和「LG OLED」。一邊明顯變暗，對比降低，同時 LG OLED 這邊明亮、高對比。LG OLED 邊也提供無不適眩光認證。
*模擬螢幕影像。
**「其他」為非亮面的 OLED。
***LG OLED 面板獲得 UL 認證，根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。
****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時頒發認證。
*****僅適用 C4 和 B4 的 LG OLED 面板，此面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS11.5環狀光反射標準。
100% 色彩還原度與 100% 色彩容量
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
減少反射 畫面清晰
在任何光線環境下也能享受清晰的 OLED 畫質，經過 Intertek 認證，LG OLED evo M4 減少 99% 的光源反射，即使在充滿陽光的房間內，LG OLED 也能提供純淨不受干擾的觀影體驗。
*模擬螢幕影像。
**適用於77吋 OLED evo M4 和83/65/55吋 OLED G4。
***經過 Intertek 獨立驗證，以鏡面反射數據 (Specular Component Included (SCI)) 定義的顯示反射率為 550nm。
****經 Intertek 採用 IDMS 11.2.2 採樣球面測試結果顯示，LG OLED 面板為反射率低於1%的無反射顯示，測量結果或根據實際情況而有所差異。
*邊框尺寸隨著系列與大小而有所差異。
**真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***外接設備須有線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。
****顯示器及真無線 4K 影音傳輸盒需連接電線。
頂級 LG OLED 與頂級 Soundbar 的完美搭配
WOW 智慧操作介面
WOW Orchestra 同步音場
內建 WOW CAST
*Soundbar 可以單獨購買，Soundbar 模式控制可能隨著型號改變。
**LG 電視遙控器用途僅限某些功能。
***請注意，在您購買時，我們可能尚未提供上述服務。需要網絡連接來進行升級。
****WOW Interface / WOW Orchestra / WOWCAST 相容電視：OLED G4、C4、B4 和 M4。
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***螢幕影像模擬。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS升級，客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
**產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號與地區而有所差異。
***升級適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/Nanocell/UHD 型號。
1.與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
2.二年全機保固，第三年至第五年面板保固。
3.根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。安裝上可能會有異。詳情請參閱安裝指南。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
α11 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
60W
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1712 x 992 x 24.8
-
重量不含底座 (kg)
36.5
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α11 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
α11 4K AI 智慧影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (OLED動態色彩調節Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
AI 影像 Pro
Yes
-
自動校準
Yes
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes (Up to 144Hz)
-
遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)
Yes
-
反應時間
少於0.1毫秒
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1712 x 992 x 24.8
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
2184 x 1130 x 228
-
重量不含底座 (kg)
36.5
-
外箱重量 (kg)
52.3
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 300
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
α11 AI 音效 Pro (模擬 11.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes (AI人聲增強技術)
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
60W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
WOW同步音場
Yes
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (V5.1)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
3組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（3個連接埠））
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 24
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
免持語音控制
Yes
-
居家中心
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes (最多四畫面)
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (發送/接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
-
支援Apple Home
Yes
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
IR遙控延伸
Yes
-
電源電纜
Yes (已附)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)