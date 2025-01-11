77吋/ LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 M4 真無線系列 (含壁掛架)/2024

*模擬螢幕影像。

**「其他」為非亮面的 OLED。

***LG OLED 面板獲得 UL 認證，根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。

****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時頒發認證。

*****僅適用 C4 和 B4 的 LG OLED 面板，此面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS11.5環狀光反射標準。