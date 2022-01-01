43吋/4K AI 語音物聯網 QNED(可壁掛)/2023

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色彩更明亮的QNED
純淨畫質再升級
*QNED86 擁有 QNED Color Pro。
*QNED81/75 擁有 QNED Color。
掌控影音品質
*QNED86/81 配備了 α7 第 6 代 4K AI影音處理晶片。
*QNED75 配備了 α5 第 6 代 4K AI影音處理晶片。
AI亮度控制
透過左右畫面分割顯示一張向日葵圖片。啟用AI影像 Pro 的右側圖片顯得更明亮、更清晰。
*QNED86/81 擁有AI影像 Pro。
*QNED86/81 擁有AI智慧升頻。
*QNED75 擁有AI亮度控制。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*升頻內容的畫質將根據來源解析度而改變。
*模擬影像以加強對功能的理解。
（無圖片）
AI音效 Pro
啟用AI音效 Pro 並顯示一張圖片，彷彿豐富的聲音用音效充滿了空間。
*QNED86/81/75擁有虛擬環繞 5.1.2 聲道混合。
（無圖片）
以優質音效提供更完整的娛樂體驗
沉浸式影音體驗的最佳搭配
透過相配電視和音箱的特寫鏡頭呈現完美搭配。
*電視音效模式分享可能因電視型號而異。
*電視AI處理器版本因電視型號而異。
*音箱模式控制可能因音箱型號而異。
*LG 電視遙控器的使用僅限於特定功能。
多元化設定
電視螢幕上顯示更改設定的介面。
*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG Soundbar型號而異。
最懂你心的智慧功能
*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。
我的個人設定
*根據地區和網路連接情況，可能會顯示更少或有限的內容。
*可以建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。
（無圖片）
快捷介面
懂您的需要
電視螢幕上顯示一名男子的臉，附近顯示了推薦的關鍵字。
*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。
支援AirPlay 與 HomeKit，無縫接軌您的APPLE設備
matter 的標誌 支援 Apple AirPlay 的標誌 支援 Apple Home 的標誌
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
*Amazon Alexa 的支援或因應不同地區而有所差異。
（無圖片）
LG 智慧視訊鏡頭
一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。
*LG 智慧相機另行販售。
*模擬影像以加強對功能的理解。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
電影製作人模式(FILMMAKER Mode™)
電影導演正看著大型電視監視器編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。
*對製作人模式的支援可能因國家 / 地區而異。
（無圖片）
*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能不同。Disney+ 需要另行訂閱。 (c) 2022 迪士尼及其相關實體。
*Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms，了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。
遊戲最佳化設定和遊戲儀表板
儀表板的圖片顯示在遊戲畫面上——它的調色盤顯示遊戲狀態、黑暗模式、應用程式上的應用程式、遊戲優化器、所有設定和使用者指南的圖示。
*軟體更新可用性可能依據型號和地區而異。
*遊戲最佳化設定功能表中的項目可能因系列而不同。
*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
（無圖片）
ALLM 及 eARC
有一架紅色的戰機，畫面一分為二 — 左半邊畫面色彩較淡，略陰暗，而右半邊畫面較亮，色彩較豐富。影像的左上角是傳統，右上角是 LG QNED 標誌。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*模擬影像以加強對功能的理解。
（無圖片）
*支援的合作關係或因地區而有所差異。
*包裝盒上的內容或因型號或地區而有所差異。
*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
主要規格
-
面板類型
4K QNED
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
廣色域
QNED Color
-
影像處理器
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
音效輸出
20W
-
揚聲器類型
2.0聲道
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K QNED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光模組類型
直下式
-
螢幕更新率
原生60Hz
-
廣色域
QNED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
4K影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
影像模式
9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
遊戲
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
音效
-
AI音效
AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)
-
清晰語音Pro
Yes
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
20W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
2.0聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
3組 （支援eARC和ALLM )
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 23
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (可拆卸)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)