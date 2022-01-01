Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
50吋/4K AI 語音物聯網 QNED (可壁掛)/2023

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

50吋/4K AI 語音物聯網 QNED (可壁掛)/2023

50QNED75SRT

50吋/4K AI 語音物聯網 QNED (可壁掛)/2023

(5)
帶填充影像和產品標誌的 LG QNED 電視前視圖

彩色粉末爆炸的場景在電視螢幕上重疊。

QNED提高影像亮度與細節

色彩更明亮的QNED
純淨畫質再升級

Quantum Dot 量子點結合 NanoCell 一奈米的強大技術，體驗超凡的畫面色彩。

*QNED86 擁有 QNED Color Pro。
*QNED81/75 擁有 QNED Color。

區域控光及超高對比度

卓越的色彩表現

LG QNED 採用強大的深度學習演算法，以提高對比度比率並增強亮度，
呈現清晰自然的影像，同時最大程度地減少光暈效應。

有兩個電視螢幕——一個在左邊，另一個在右邊。每台電視上都有相同的彩色水晶影像。左邊的影像有些泛白，而右邊的影像非常生動。右圖電視左下角有處理器晶片圖。

*QNED86全系列及86QNED81搭載精準控光技術。
*75、65、55吋QNED81/75 擁有區域控光。
*模擬影像以加強對功能的理解。

α5 第六代 4K AI影音處理晶片

掌控影音品質

α5 第六代 4K AI影音處理晶片呈獻真正貼合個人喜好的觀看體驗。

*QNED86/81 配備了 α7 第 6 代 4K AI影音處理晶片。
*QNED75 配備了 α5 第 6 代 4K AI影音處理晶片。

AI亮度控制

自動調整螢幕亮度以匹配周圍的環境燈光，確保在任何設定下都能獲得最佳觀看效果。

透過左右畫面分割顯示一張向日葵圖片。啟用AI影像 Pro 的右側圖片顯得更明亮、更清晰。

*QNED86/81 擁有AI影像 Pro。
*QNED86/81 擁有AI智慧升頻。
*QNED75 擁有AI亮度控制。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*升頻內容的畫質將根據來源解析度而改變。
*模擬影像以加強對功能的理解。

（無圖片）

AI音效 Pro

透過對音訊資料進行深度學習，處理器可以識別語音、音訊效果和音訊頻率，進而可以根據您正在觀看的內容類型最佳化聲音，以享有更身臨其境的空間聲音。

啟用AI音效 Pro 並顯示一張圖片，彷彿豐富的聲音用音效充滿了空間。

*QNED86/81/75擁有虛擬環繞 5.1.2 聲道混合。

（無圖片）

以優質音效提供更完整的娛樂體驗

了解更多
LG Soundbar

沉浸式影音體驗的最佳搭配

LG Soundbar專門設計與您的 LG 電視無縫協作，搭配在一起以提供完美的娛樂體驗。

透過相配電視和音箱的特寫鏡頭呈現完美搭配。

*電視音效模式分享可能因電視型號而異。
*電視AI處理器版本因電視型號而異。
*音箱模式控制可能因音箱型號而異。
*LG 電視遙控器的使用僅限於特定功能。

WOW 介面

多元化設定

只要連接至LG電視，Soundbar即會自動切換至相應模式，更會帶來額外的音效設定，享受電視及Soundbar同時帶來的音效體驗。

電視螢幕上顯示更改設定的介面。

*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG Soundbar型號而異。

ThinQ AI 與 webOS

最懂你心的智慧功能

搭載個人化提醒、客製化推薦等智慧功能，讓您一開機就能快速享受最愛影音內容，強大AI智慧功能，讓娛樂更直觀進化。
了解更多

*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。

我的個人設定

每位家庭成員都能自訂個人化設定，直接享受最愛的影音節目。個人化推薦功能不只能針對喜好為您推薦量身訂做的節目，還能快速儲存您最常用的應用程式。
電視螢幕上播放著啟動「我的個人設定」的畫面。

*根據地區和網路連接情況，可能會顯示更少或有限的內容。
*可以建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。

（無圖片）

快捷介面

輕鬆快速地儲存您喜愛的應用程式和影音節目！您還可為不同的使用者進行快捷介面設定，免除再次尋找喜愛影音與程式的困擾。
電視螢幕上播放著啟動 Quick Card 功能的畫面。
AI個人化推薦

懂您的需要

個人化影音推薦。AI個人化推薦功能會根據以往的電視使用情況和語音搜尋紀錄來推薦熱門關鍵字，好讓您獲得更多喜愛的內容。

電視螢幕上顯示一名男子的臉，附近顯示了推薦的關鍵字。

*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。

支援AirPlay 與 HomeKit，無縫接軌您的APPLE設備

通過 Matter、Apple Airplay 及 HomeKit 等支援服務，無縫連接和輕松操控 LG 電視。

matter 的標誌 支援 Apple AirPlay 的標誌 支援 Apple Home 的標誌

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
*Amazon Alexa 的支援或因應不同地區而有所差異。

（無圖片）

LG 智慧視訊鏡頭

直覺式簡易安裝和纖薄的一體化極簡設計，LG電視智慧攝影機就是您遠端會議的好幫手。

一名女子坐在沙發的扶手上，拿著一台筆電並看著電視。電視的大螢幕上可以看到四個人物和一個視訊會議。

*LG 智慧相機另行販售。

一個人坐在沙發上享受牆上的大電視播放的電影。

劇院級影音享受

媲美真正劇院的沉浸感受

開啟LG QNED 把劇院搬進您家中，樂享驚豔的電影體驗。

男人盯著外面，看起來很生氣。影像分為兩部分。左半邊的影像顯得暗淡，色彩不夠鮮豔，而右半邊的影像看起來更鮮豔，色彩更豐富。左上角寫著「傳統」，右上角寫著「HDR 10 PRO」。

超高對比，細膩色彩
HDR10 Pro 創造逼真驚豔

HDR10 Pro 的進階優化技術，逐幀自動提升影像的對比度和清晰度，
進而提高立體感、銳利度和表現力。

*模擬影像以加強對功能的理解。
*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

電影製作人模式(FILMMAKER Mode™)

呈現最原始的電影畫面，本模式將保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。

電影導演正看著大型電視監視器編輯一些內容。電視螢幕上顯示著紫色天空中的高空作業裝置。影人模式標誌位於右下角。

*對製作人模式的支援可能因國家 / 地區而異。

（無圖片）

每個標誌旁都有串流媒體服務平台的標誌和對應的影片片段。顯示 Netflix 的《星期三》、Apple TV 的《泰德·拉索》、Disney Plus 的《國家寶藏》和 PRIME VIDEO 的《力量之戒》之圖片。

娛樂

無窮無盡
集結所有您最愛的娛樂串流平台

開啟 LG QNED ，輕鬆享受最大串流媒體平台的最新影音。
無窮無盡<br>集結所有您最愛的娛樂串流平台 了解更多

*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能不同。Disney+ 需要另行訂閱。 (c) 2022 迪士尼及其相關實體。
*Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms，了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。

牆上有一台大電視，而且可以看到螢幕裡的賽車遊戲畫面。電視前可看到專注玩遊戲的人的雙手和搖桿。

強大遊戲體驗

嘆為觀止，刺激有趣的遊戲體驗

專為次世代遊戲而生的 LG 電視，就是為了創造極致視聽娛樂享受而存在。

遊戲最佳化設定和遊戲儀表板

遊戲最佳化設定將您的所有遊戲設定儲存在易於使用的功能表中，而新的遊戲儀表板可讓您快速存取目前設定。

儀表板的圖片顯示在遊戲畫面上——它的調色盤顯示遊戲狀態、黑暗模式、應用程式上的應用程式、遊戲優化器、所有設定和使用者指南的圖示。

*軟體更新可用性可能依據型號和地區而異。
*遊戲最佳化設定功能表中的項目可能因系列而不同。
*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用

（無圖片）

ALLM 及 eARC

支援 HDMI 2.0 規格的 ALLM 及 eARC，減少影像模糊及重影問題。流暢無阻的同步影像使遊戲體驗提升至非凡層次。

有一架紅色的戰機，畫面一分為二 — 左半邊畫面色彩較淡，略陰暗，而右半邊畫面較亮，色彩較豐富。影像的左上角是傳統，右上角是 LG QNED 標誌。

*傳統電視意指未採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。
*模擬影像以加強對功能的理解。

（無圖片）

電視周圍冒出火焰，您可在裡面看到《電馭叛客》的遊戲畫面。電視頂端有個 Geforce now 標誌。

雲端遊戲

讓您的遊戲體驗更豐富

在 GeForce NOW 的配合下，LG QNED 帶您闖進多姿多彩的全新遊戲世界。

*支援的合作關係或因地區而有所差異。

QNED 包裝箱被放置在粉紅色、綠色的背景上，其中長著草，且有蝴蝶從裡面飛出來。

可持續發展的 QNED

環保包裝為地球做多一點

LG QNED 包裝經過重新設計，採用單色印刷及可回收包裝盒。

*包裝盒上的內容或因型號或地區而有所差異。

LG OLED G3 evo 在黑暗的空間中閃耀著光芒。右上角有一個慶祝 OLED 誕生 10 週年的標誌。

LG OLED evo G3

探索更高層次的電視體驗

把目光放得更高，就可發現 LG OLED evo 的璀璨光芒。
探索更高層次的電視體驗 了解更多

*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K QNED

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 廣色域

    QNED Color

  • 影像處理器

    α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K QNED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    側光式

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 廣色域

    QNED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    4K影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    區域控光

  • 影像模式

    9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

遊戲

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

音效

  • AI音效

    AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    4組（支援eARC及ALLM）

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 23

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (可拆卸)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦