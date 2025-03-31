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LG 進階享受家庭劇院組
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65吋/4K AI 語音物聯網 QNED (可壁掛)/2023
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LG Soundbar S70TR 3重空間立體環繞聲霸 (杜比全景聲 / 智慧顯示器搭配 )
主要規格
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面板類型
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4K QNED
-
螢幕更新率
-
原生60Hz
-
廣色域
-
QNED Color
-
影像處理器
-
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
-
HDR10 / HLG
-
音效輸出
-
20W
-
揚聲器類型
-
2.0聲道
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
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4K QNED
-
面板解析度
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4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光模組類型
-
側光式
-
螢幕更新率
-
原生60Hz
-
廣色域
-
QNED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
-
α5 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
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4K影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
-
Yes
-
AI 亮度設定
-
Yes
-
HDR (高動態範圍)
-
HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
-
Yes
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控光技術
-
區域控光
-
影像模式
-
9種模式 (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
遊戲
-
HGIG Mode
-
Yes
-
Game Optimizer
-
Yes (遊戲選單)
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ALLM (自動低延遲模式)
-
Yes
協助工具
-
高對比
-
Yes
-
灰階影像
-
Yes
-
反轉色彩
-
Yes
音效
-
AI音效
-
AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)
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清晰語音Pro
-
Yes
-
LG Sound Sync
-
Yes
-
音效模式共用
-
Yes
-
同步音效輸出
-
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
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是(雙向播放)
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音效輸出
-
20W
-
AI音效調校
-
Yes
-
音效格式
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AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
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揚聲器方向
-
向下發聲
-
揚聲器類型
-
2.0聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
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eARC (HDMI 2)
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藍牙支援
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Yes (v 5.0)
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乙太網路
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1組
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Yes
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SPDIF (光纖數位音訊輸出)
-
1組
-
HDMI 輸入
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4組（支援eARC及ALLM）
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USB 輸入
-
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
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Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
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Yes
-
作業系統 (OS)
-
webOS 23
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賽事提醒
-
Yes
-
家庭設定
-
Yes
-
ThinQ
-
Yes
-
USB 攝影機 相容
-
Yes
-
網頁瀏覽器
-
Yes
-
AI智慧語音功能
-
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
-
內建
-
客廳⇄房間畫面不間斷
-
Yes (接收)
-
手機遙控App
-
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
-
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
-
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
-
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
-
Yes (可拆卸)
-
遙控器電池
-
Yes (AA x 2組)
所有規格
配件
-
HDMI Cable
-
Yes
-
Remote Control
-
Yes
-
壁掛支架
-
Yes
-
保固卡
-
Yes
音頻格式
-
AAC
-
Yes
-
Dolby Atmos
-
Yes
-
Dolby Digital
-
Yes
-
DTS Digital Surround
-
Yes
-
DTS:X
-
Yes
連結性
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Yes
-
藍芽版本
-
5.1
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
光纖輸入
-
1
-
USB
-
1
-
無線後置就緒
-
Yes
便利
-
Remote App - iOS/Android OS
-
Yes
-
Soundbar模式控制
-
Yes
-
電視聲音模式分享
-
Yes
-
WOW 智慧操作介面
-
Yes
-
WOW 同步音場
-
Yes
尺寸(WXHXD)
-
主要
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950 x 63 x 115 mm
-
後置喇叭
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100.0 x 176.5 x 120.0 mm
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重低音
-
200 x 377 x 285 mm
一般
-
聲道數量
-
5.1.1
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喇叭數量
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9 EA
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輸出功率
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500 W
HDMI SUPPORTED
-
120Hz
-
Yes
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Yes
-
Audio Return Channel (e-ARC)
-
Yes
-
CEC (Simplink)
-
Yes
-
Dolby Vision
-
Yes
-
HDR10
-
Yes
-
Pass-through
-
Yes
-
Pass-through (4K)
-
Yes
-
VRR / ALLM
-
Yes
HI-RESOLUTION AUDIO
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Sampling
-
24bit/96kHz
電力
-
功耗（主要）
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33 W
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功耗（後置揚聲器）
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20 W
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功耗（重低音）
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33 W
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待機耗電（主要）
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0.5 W ↓
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待機耗電（後置揚聲器）
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0.5 W ↓
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待機耗電（重低音）
-
0.5 W ↓
音效
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AI Sound Pro
-
Yes
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低音衝擊
-
Yes
-
電影
-
Yes
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專業清晰人聲
-
Yes
-
遊戲
-
Yes
-
音樂
-
Yes
-
運動
-
Yes
-
標準
-
Yes
重量
-
重量
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15.4 kg
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主要
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3.0 kg
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後置喇叭(2個)
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2.1 kg
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重低音
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5.7 kg
使用者評論
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