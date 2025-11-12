什麼樣的電視最符合您的生活方式？

¹功能可能因型號和螢幕尺寸而異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。

²此結果並非為 LGE 或其產品背書。請造訪 https://www.tomsguide.com/ 以了解更多詳細資料。

³螢幕影像模擬。

⁴LG OLED 型號支援 Dolby Vision™、HDR10 和 HLG。LG QNED 型號支援 HDR10 和 HLG。

⁵Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

支援 Ambient FILMMAKER MODE 與 Dolby Vision。

Ambient FILMMAKER MODE 在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式上自動啟用。

⁶對部分功能的支援可能因地區和國家而異。

⁷83/77/65/55 吋 LG OLED G5 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入。最高可以執行 Dolby Vision 輸入的 144Hz。

⁸HGiG 是一個由來自遊戲和電視顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

⁹VRR 介於 60Hz 至 165Hz 之間，是 HDMI 2.1 的認證規格。實際效果可能隨設定、網路連接和使用環境而不同。

¹⁰對遊戲入口的支援可能因國家/地區而異。

對雲端遊戲服務的支援以及遊戲入口提供的遊戲可能因國家/地區而異。

部分遊戲服務須訂閱並使用遊戲手把。

¹¹clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估顯示屏在防止動態模糊方面的表現。

對這些功能的支援可能隨型號而異。ClearMR 10000：經 LG OLED G5（83/77/65/55 吋）認證。

ClearMR 9000：LG OLED M5（83/77/65 吋）、LG OLED G5（48 吋）、LG OLED C5 通過該認證。

¹²提供的內容（包括體育頻道）和應用程式可能因區域、國家或地區而異。各體育應用程式及其相關服務需要另行訂閱。

¹³這兩個畫面上的圖片與音效設定都相同。

Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

支援 AirPlay 2、HomeKit 和 Google Cast，且可能隨著區域與語言而有所不同。

¹⁴世界首款透明電視與配備電視廣播調諧器的傳統電視比較。

經內部測試確定的產品透明度為 43%，具體視實際使用環境和條件而異。

¹⁵4K 144Hz 傳輸功能應用於 LG OLED M5 的 83/77/65 吋型號。144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

無線 LG OLED TV 是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的無線連接。

若將 Zero Connect Box 擺放在櫥櫃中，視櫥櫃材質和厚度，可能造成訊號干擾。

Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

設備必須透過電線連接到 Zero Connect Box。

需要將電線連接到電視螢幕和 Zero Connect Box。

購買產品後，顧客可能收到印著 LG OLED evo 或 LG OLED 標誌的 Zero Connect Box。

¹⁶在「不受空間限制」部分展示的畫面是一台 LG Signature OLED M5 TV。

¹⁷邊框尺寸隨著系列與大小而異。

97/83/77/65/55 吋 LG OLED G5 採用一體牆面設計。

48 吋 LG OLED G5 採用超薄設計，僅於英國銷售。

¹⁸顯示模擬場景。

產品螢幕顯示的是模擬影像，實際產品可能不同。

內建電池支援長達 3 小時的無線使用時間（在標準模式下使用可持續 3 小時，但實際使用時間可能因使用條件而有所不同）。

StanbyME 僅支援透過 Wi-Fi 網路提供的內容，因此必須連接到無線網絡。

產品螢幕顯示的是模擬影像，實際產品可能不同。

依所使用的應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。

本產品不防水。

首頁畫面和支援的應用程式可能因國家/地區而異，且可能會在未提前通知的情況下變更。