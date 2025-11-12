About Cookies on This Site

頂層公寓的高雅客廳。窗外可見優美的城市景觀。一位男士坐在沙發上觀看壁掛式安裝的電視上的內容。

什麼樣的電視最符合您的生活方式？

無論您的生活方式為何，總有一款 LG TV 專為您而設。無論是觀賞高品質的電影、體育賽事、遊戲，還是尋找擁有完美設計的產品，您都能找到一款適合您的 LG TV。

電影愛好者遊戲玩家體育迷設計愛好者

什麼樣的電視最適合觀賞電影？

驚險特技、緊湊刺激的時刻，以及特寫鏡頭中豐富的情感——這些細節在觀賞電影時絕對不能錯過。為了達到極致沉浸體驗，每個細節都必須以最高精準度呈現。HDR 技術讓這一切成為可能，因為 HDR 技術能提升色彩深度並精細調控對比度。1

什麼是 HDR 技術？

HDR（高動態範圍）是一項技術標準，能呈現更廣泛的對比範圍與色彩表現。在支援 HDR 的內容中，每個畫面都更明亮、更鮮明。Dolby Vision™ 被視為最高等級的 HDR 標準，能展現超過 680 億種色彩，最高亮度達 10,000 尼特。其動態中繼資料也能針對每個場景優化色彩與亮度，帶來如同影院般的觀賞體驗。

太空人從爆炸中逃跑的場景，畫面一分為二。一邊的顏色暗淡，對比呆板，標註為 SDR。另一邊，畫面銳利生動，標註為 HDR。

支援 Dolby Vision™ 的電視有何特別之處？

有了支援 Dolby Vision 的電視，您可以享受由 Netflix、Apple TV 等平台以 Dolby Vision™ 製作的內容。Dolby Vision™ 擁有高達 680 億色的色彩範圍，能避免色彩斷階，並帶來更精確的亮度控制與色彩表現。即使不在影院，也能享受影院級的畫質。¹ ²

客廳中配備壁掛式安裝的 LG TV。電視上有電影畫面，其色彩、清晰度和對比度都令人震撼。畫面中還能看到 Dolby Vision 標誌。

為什麼 LG TV 非常適用於觀賞電影？

Dolby Vision™ 讓您在家庭影院中享受身臨其境的電影觀感。藉助 FILMMAKER MODE，根據環境光線調整畫面，呈現符合頂級電影製作標準的畫質。而 Dolby Atmos 則帶來環繞音效，讓您彷彿置身其中。¹ ³ ⁴ ⁵

頂尖電影製片人都愛選擇 LG OLED

LG OLED 在多個方面都達到最高級別的電影標準。聽聽備受業界推崇的專業人士如何讚賞 LG OLED 的創新與卓越品質。

探索適合觀賞電影的電視，找到最適合您的那一款

輕鬆並排比較功能，以選擇最合適的電視。¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 產品圖片
OLED M5
LG OLED G5 產品圖片
OLED G5
LG OLED C5 產品圖片
OLED C5
面板類型LG SIGNATURE OLED（97 吋） LG OLED evo（83/77/65 吋）LG OLED evoLG OLED evo
尺寸最大可達 97 吋（97/83/77/65 吋）最大可達 97 吋 （97/83/77/65/55/48 吋）最大可達 83 吋（83/77/65/55/48/42 吋）
處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 8 代 alpha 9 AI 處理器
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate（83/77/65 吋）Brightness Booster Ultimate（83/77/65/55 吋）Brightness Booster（83/77/65/55 吋）
AI 影像升級AI 超升級、OLED 動態色調映射專業版、AI Director ProcessingAI 超升級、OLED 動態色調映射專業版、AI Director ProcessingAI 超升級、OLED 動態色調對應 Pro
顏色純黑技術、完美色彩純黑技術、完美色彩純黑技術、完美色彩
HDRDolby Vision，HDR10 ProDolby Vision，HDR10 ProDolby Vision，HDR10 Pro
FILMMAKER Mode™FILMMAKER ModeFILMMAKER ModeFILMMAKER Mode
AI 音效調校AI Sound Pro（虛擬 11.1.2ch 聲道）、AI Object Remastering、動態音效加強AI Sound Pro（虛擬 11.1.2ch 聲道）、AI Object Remastering、動態音效加強AI Sound Pro（虛擬 11.1.2ch 聲道）、AI Voice Remastering、動態音效加強
Dolby 音效Dolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
了解更多了解更多了解更多

遊戲電視中有哪些重要特點？

延遲和畫面卡頓會大大影響遊戲體驗。想要享受最刺激的冒險與戰鬥，流暢的畫面表現是關鍵。高更新率和 VRR 技術對於提供順暢的遊戲體驗至關重要。

什麼是更新率？

更新率是顯示器每秒更新畫面的次數。這個指標以 Hz（赫茲）為單位，表示螢幕的流暢度。120Hz 的更新率表示螢幕每秒更新 120 次。更新率越高，畫面越順暢，這在玩快速節奏的遊戲或觀看高速內容時體現得最為明顯。⁷

並排比較賽車遊戲，突顯不同更新率的效果差異。一邊的更新率較低，導致畫面出現更多動態模糊。另一邊的更新率很高，畫面中的車輛十分清晰。

什麼是 VRR（可變更新率）？

VRR 是一種技術，可將遊戲的更新率與顯示器進行實時同步。當更新率不同步時，可能會導致畫面撕裂和閃爍延遲。最受歡迎的 VRR 格式是 Nvidia G-Sync 和 AMD FreeSync Premium。對於玩家而言，這是確保遊戲體驗流暢且逼真的必備功能。⁸

手持遊戲控制器，前面的電視螢幕上顯示賽車遊戲。畫面上還看到 VRR（可變更新率）的標誌。

為什麼 LG TV 適合玩遊戲？

高達 165Hz 的高更新率

藉助 G-Sync 相容性、165Hz VRR、0.1 毫秒像素反應時間、AMD FreeSync Premium 以及 ClearMR 10000 認證，享受巔峰遊戲體驗。玩遊戲時不會出現延遲或動態模糊。³ ⁶ ⁸ ⁹

生動、完全清晰的賽車遊戲，沒有出現任何造成干擾的動態模糊。圖片也顯示著 NVIDIA G-Sync 和 165Hz 的標誌。下方還可看到其他遊戲認證，表示 LG TV 具備出色的遊戲效能。

遊戲入口將電視變成終極遊戲中心

直接在 LG TV 使用 GeForce NOW、Amazon Luna、Blacknut 和 Boosteroid 應用程式，上千款遊戲任您玩樂！各種遊戲應有盡有，您可以連接遊戲手把暢玩 3A 作品，或者拿著遙控暫時休閒娛樂。¹⁰

遊戲入口首頁。遊標移動並點按，顯示許多熱門遊戲作品，以及可根據控制器類型（譬如遊戲手把或遙控）選擇遊戲的新增功能。

在更大的螢幕上玩遊戲，享受更為沉浸式的遊戲體驗

螢幕越大，樂趣越多。探索我們的超大型電視，讓您的遊戲體驗更上一層樓。³

LG 超大型電視安裝在客廳的牆上。螢幕上顯示著賽車遊戲。螢幕的尺寸夠大，讓人更有身臨其境之感。

探索遊戲電視產品，尋找最合適的款式

輕鬆並排比較功能，以選擇最合適的電視。¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 產品圖片
OLED M5
LG OLED G5 產品圖片
OLED G5
LG OLED C5 產品圖片
OLED C5
面板類型LG SIGNATURE OLED（97 吋） LG OLED evo（83/77/65 吋）LG OLED evoLG OLED evo
尺寸最大可達 97 吋（97/83/77/65 吋）最大可達 97 吋 （97/83/77/65/55/48 吋）最大可達 83 吋（83/77/65/55/48/42 吋）
更新率120Hz120Hz120Hz
與 G-Sync (Nvidia) 相容
與 FreeSync (AMD) 相容
VRR（可變更新率）高達 144Hz高達 165Hz高達 144Hz
HDMI 功能ALLM、eARC、HGiGALLM、eARC、HGiGALLM、eARC、HGiG
動態畫面ClearMR 9000ClearMR 10000ClearMR 9000
遊戲遊戲入口、遊戲儀表板與優化器遊戲入口、遊戲儀表板與優化器遊戲入口、遊戲儀表板與優化器
了解更多了解更多了解更多

如何獲得最佳的體育賽事觀賞體驗？

體育賽事節奏快速。您需要一台能流暢呈現動態畫面、不會出現模糊的大螢幕電視，讓您全情投入比賽，同時這台電視還能隨時更新所喜愛球隊的動態與數據，讓您不會錯過任何精彩內容。

想要完全沉浸在精彩賽事中，選擇 LG TV。

並排比較棒球比賽畫面。一邊標示為傳統畫面，球員的球棒和棒球周圍有很多動態模糊。另一邊標示為 LG OLED evo，動態畫面完美呈現，毫無模糊之處。

經 VESA 認證的 ClearMR

LG OLED evo 是一款 VESA CERTIFIED ClearMR 顯示器，可確保即使在快節奏的場景中，每個畫面都能保持清晰，不會產生任何模糊像素。¹¹

大螢幕，全面沉浸。

LG 超大型電視產品提供各種尺寸，最大可達 100 吋，提供身臨其境的觀賞體驗。

一家人聚在 LG 超大型電視周圍，觀賞大螢幕上的一場精彩足球比賽。

為了不錯過任何精彩時刻，請選擇 LG AI TV。

Sports Portal

轉為體育賽事而設定的個人化首頁。存取體育串流應用程式和 YouTube 精彩片段。一個螢幕即可掌握全部直播賽事、各聯盟積分榜和喜愛球隊的賽事排程。³ ¹²

畫面顯示 Sports Portal 頁面的使用者介面，展示使用者如何登記喜愛的球隊，以及內容的分類如何讓體育迷更方便使用。

體育賽事通知

登記您最喜愛的球隊即可接收體育賽事通知，讓您隨時看到比賽結果和比賽精彩片段等內容。

畫面顯示體育賽事通知。這是即將開始的冠軍聯賽賽事提醒。畫面上還顯示著 CTA 按鈕，分別為「觀看直播」、「應用程式觀看」、「不再提醒」。

透過 Multi View 使用多螢幕，讓樂趣倍增

使用 Multi view，充分發揮電視的功能。透過 Google Cast 和 AirPlay 鏡射裝置。將螢幕分割為兩個畫面，暢享多螢幕同步娛樂。¹³

客廳中的人拿著手機。手機上顯示著傳輸圖示，展示手機螢幕畫面被鏡射到電視上。電視上顯示著籃球比賽，旁邊還有一個鏡射畫面，展示球員的統計數據。

探索觀賞體育賽事的最佳電視

輕鬆並排比較功能，以選擇最合適的電視。¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
LG OLED G5 產品圖片
OLED G5
LG OLED C5 產品圖片
OLED C5
LG QNED85 產品圖片
QNED85
面板類型LG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
尺寸最大可達 97 吋（97/83/77/65 吋）最大可達 83 吋（83/77/65 吋）最大可達 100 吋（100/86/75/65 吋）
動態畫面ClearMR 10000，TruMotionClearMR 9000，TruMotionTruMotion
處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 8 代 alpha 9 AI 處理器第 2 代 alpha 8 AI 處理器
AI 升級AI 超升級 4KAI 超升級 4KAI 超升級 4K
作業系統 (OS)webOS 25、webOS Re:new program、Sports Portal、體育賽事通知webOS 25、webOS Re:new program、Sports Portal、體育賽事通知webOS 25、webOS Re:new program、Sports Portal、體育賽事通知
了解更多了解更多

為什麼 LG TV 是設計感愛好者的絕佳
選擇？

LG TV 不僅僅畫面表現出色，還可以成為一個額外的家居設計元素，完全融入您的空間，彰顯您的生活品味。

適合想讓空間充滿夢幻氛圍的人

以全球首款透明且真正無線的電視，提升您的空間格調。讓電視畫面與現實融合，帶來前所未有的夢幻觀賞體驗。¹⁴

頂層公寓中配備一台 LG OLED T4。透過窗戶可以看到城市天際線和海洋。LG OLED T4 處於透明模式，顯示著遊艇的圖像。由於電視的擺放位置和螢幕的透明效果，遊艇彷彿飄浮在窗外的海面上。

適合追求極簡風格與最新科技的人

透過我們的 4K 144Hz 真無線電視，告別雜亂的連接線，打造極致俐落的空間。將所有裝置連接到 Zero Connect Box，透過先進的無線傳輸技術，簡化設備佈線。¹⁵

LG OLED evo AI M5
高雅的公寓客廳中的壁掛式安裝 LG OLED M5 TV 和 LG Soundbar。Zero Connect Box 隱藏在邊桌下方。

不受空間限制

Zero Connect Box 安裝簡便。無需用連接線連接電視，讓您隨心所欲佈置空間。¹⁶

不受電線束縛

讓空間以最賞心悅目的方式呈現。不受電線束縛，目之所及皆乾淨整潔。

告別清潔煩惱

將所有裝置插在 Zero Connect Box 而非電視上，即可輕鬆打造完美的娛樂環境。

適合追求俐落無縫美感的人

將電視壁掛時，其窄邊框和無縫設計可確保不會出現任何縫隙。¹⁷

LG OLED evo AI G5
側視圖，客廳中有壁掛式安裝的 LG OLED G5 TV 和 LG Soundbar。這個角度突顯了其一體牆面設計，以及邊框和整體外型與牆面的緊密貼合。

適合需要螢幕方便移動的人

LG StanbyMe 的移動式設計，讓您可以隨時隨地觀賞電視內容。無線設計，加上靈活支架，提供極致的移動性和便利性，讓您隨時隨地觀賞電視節目。¹⁸

一位女士在寬敞的家中做瑜伽。她旁邊是一台放在支架上的 LG StanbyME TV。電視呈豎式放置，播放著她跟隨的瑜伽教學影片。

探索如您一般的設計感愛好者的最佳選擇

輕鬆並排比較功能，以選擇最合適的電視。¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
LG OLED T4 產品圖片
OLED T4
LG OLED M5 產品圖片
OLED M5
LG OLED G5 產品圖片
OLED G5
面板類型LG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED（97 吋） LG OLED evo（83/77/65 吋）LG OLED evo
真無線真無線 真無線 -
設計全球首款透明 OLED TV一體牆面設計一體牆面設計（97/83/77/65/55 吋）
尺寸77 吋最大可達 97 吋（97/83/77/65 吋）最大可達 97 吋 （97/83/77/65/55/48 吋）
處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器
了解更多了解更多

選購電視的聰明小秘訣

什麼尺寸的電視適合您的空間？ >

怎樣才算優質的電視畫質？ >

AI 電視如何提升智能電視功能？ >

探索所有電視購買指南 >

¹功能可能因型號和螢幕尺寸而異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。

 

²此結果並非為 LGE 或其產品背書。請造訪 https://www.tomsguide.com/ 以了解更多詳細資料。

 

³螢幕影像模擬。

 

⁴LG OLED 型號支援 Dolby Vision™、HDR10 和 HLG。LG QNED 型號支援 HDR10 和 HLG。

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

 支援 Ambient FILMMAKER MODE 與 Dolby Vision。

 Ambient FILMMAKER MODE 在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式上自動啟用。

 

⁶對部分功能的支援可能因地區和國家而異。

 

⁷83/77/65/55 吋 LG OLED G5 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入。最高可以執行 Dolby Vision 輸入的 144Hz。 

 

⁸HGiG 是一個由來自遊戲和電視顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

 

⁹VRR 介於 60Hz 至 165Hz 之間，是 HDMI 2.1 的認證規格。實際效果可能隨設定、網路連接和使用環境而不同。

 

¹⁰對遊戲入口的支援可能因國家/地區而異。 

  對雲端遊戲服務的支援以及遊戲入口提供的遊戲可能因國家/地區而異。 

  部分遊戲服務須訂閱並使用遊戲手把。

 

¹¹clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估顯示屏在防止動態模糊方面的表現。

  對這些功能的支援可能隨型號而異。ClearMR 10000：經 LG OLED G5（83/77/65/55 吋）認證。

  ClearMR 9000：LG OLED M5（83/77/65 吋）、LG OLED G5（48 吋）、LG OLED C5 通過該認證。

 

¹²提供的內容（包括體育頻道）和應用程式可能因區域、國家或地區而異。各體育應用程式及其相關服務需要另行訂閱。

 

¹³這兩個畫面上的圖片與音效設定都相同。

  Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

  支援 AirPlay 2、HomeKit 和 Google Cast，且可能隨著區域與語言而有所不同。

 

¹⁴世界首款透明電視與配備電視廣播調諧器的傳統電視比較。

  經內部測試確定的產品透明度為 43%，具體視實際使用環境和條件而異。

 

¹⁵4K 144Hz 傳輸功能應用於 LG OLED M5 的 83/77/65 吋型號。144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

  無線 LG OLED TV 是指 Zero Connect Box 與螢幕之間的無線連接。

  若將 Zero Connect Box 擺放在櫥櫃中，視櫥櫃材質和厚度，可能造成訊號干擾。

  Zero Connect Box 應安裝在低於電視無線接收器的位置。

  設備必須透過電線連接到 Zero Connect Box。

  需要將電線連接到電視螢幕和 Zero Connect Box。

  購買產品後，顧客可能收到印著 LG OLED evo 或 LG OLED 標誌的 Zero Connect Box。

 

¹⁶在「不受空間限制」部分展示的畫面是一台 LG Signature OLED M5 TV。

 

¹⁷邊框尺寸隨著系列與大小而異。

  97/83/77/65/55 吋 LG OLED G5 採用一體牆面設計。

  48 吋 LG OLED G5 採用超薄設計，僅於英國銷售。

 

¹⁸顯示模擬場景。

  產品螢幕顯示的是模擬影像，實際產品可能不同。

  內建電池支援長達 3 小時的無線使用時間（在標準模式下使用可持續 3 小時，但實際使用時間可能因使用條件而有所不同）。

  StanbyME 僅支援透過 Wi-Fi 網路提供的內容，因此必須連接到無線網絡。

  產品螢幕顯示的是模擬影像，實際產品可能不同。

  依所使用的應用程式不同，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。

  本產品不防水。

  首頁畫面和支援的應用程式可能因國家/地區而異，且可能會在未提前通知的情況下變更。