每個顯示器都有其優點。找到最適合您的觀看習慣和生活方式的產品。

• LG OLED evo：專為想獲得全新 alpha AI 處理器提供的終極觀賞體驗的使用者而設計。即使環境光線明亮，也能享受最明亮的畫面，以及純黑和完美色彩效果。

• LG QNED evo：適合想要色彩更豐富且畫面清晰的人。MiniLED、動態 QNED Color 解決方案和精準調光 Pro 提供微調對比度和生動的色彩表現。

• LG NanoCell：畫面色彩鮮明和可視角度廣，適合經常隨意變換觀看位置的人，是實用的日常選擇。