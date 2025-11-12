¹螢幕影像模擬。
²功能可能因型號和螢幕尺寸而異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。
³根據內部規格比較，與同一年的入門級別智能電視第 8 代 alpha 7 AI 處理器比較。
⁴AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
升頻內容的畫質將隨著來源解像度而異。
⁵亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。
經過內部測量，在 10% 時段下，最大亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍。
⁶LG OLED 顯示屏已通過 UL 認證，純黑效果測量符合 IDMS 11.5 Ring-light Reflection 標準，在典型的室內照明環境（即 200 lux 至 500 lux 之間）下測得。
實際效果可能因環境光線和觀看環境而異。
「無反光」應用於 83/77/65 吋 LG OLED M5 以及 83/77/65/55 吋 LG OLED G5。
「100% 色彩逼真度」和「符合 DCI-P3 標準的 100% 色容量」應用於 2025 年推出的 OLED TV。
LG OLED 顯示屏已通過 UL 認證，完美色彩測量符合 IDMS 11.5 Ring-light Reflection 標準。
100% 色量的定義為經過 Intertek 獨立驗證，顯示屏的效果等於或大於 DCI-P3 標準色容量大小。
LG OLED 顯示屏經過 Intertek 認證，根據 CIE DE2000 標準使用 125 種配色樣板測得可達 100% 色彩逼真度。
經過 Intertek 獨立認證，以鏡面反射數據 (Specular Component Included (SCI)) 定義的顯示反射率為 550nm。
LG OLED 顯示屏經過 Intertek 測量，反光率不到 1%，因此可視為無反光。
⁷AI Magic Remote 的設計、適用情況和功能可能因地區與支援的語言改變，即使是相同的型號。
只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI Voice Recognition 功能。
依電視尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI Magic Remote。
總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間表可能隨著地區或國家而異。支援安全更新，直至：2028 年 12 月 31 日。
Omdia：2013-2024 連續 12 年單位銷量第一。此結果並非為 LGE 或其產品背書。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
部分功能可能需要網路連線。
⁸對此功能的支援可能因地區和國家而異。
⁹LG QNED evo 的不同型號分別配備不同的色彩解決方案，這些方案都採用 LG 的最新獨特廣色域技術來替代 Quantum Dot。
經過 Intertek 獨立認證，顯示 (CGV) 等於或超過 DCI-P3色彩空間的 GVC。
¹⁰精準調光 Pro 應用於 85/75/65 吋的 QNED92，而精準調光應用於 55 吋 QNED92。