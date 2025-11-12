About Cookies on This Site

LG TV 安裝在客廳的牆上。螢幕顯示鯨魚從水中躍出的高品質影像。

怎樣才算優質的電視畫質？

LG 在電視技術和影像品質方面開創了重大進步。來探索 LG OLED、LG QNED、LG NanoCell、4K 和 8K 電視的各種產品系列，盡享卓越的觀賞體驗。

哪種類型的電視螢幕最好？ 

比較 LG UHD、LG NanoCell、LG QNED、LG QNED evo、LG OLED 和 LG OLED evo 等不同 LG TV。每款電視都附有簡短說明，介紹不同電視的特色。LG OLED evo AI TV，螢幕上顯示著彩色抽象藝術作品，附帶「連續 12 年全球銷售第一的 OLED TV」的標誌。

是什麼讓 LG OLED evo 真正與眾不同？

LG OLED TV，附帶「連續 12 年全球銷售第一的 OLED TV」的標誌，以及所獲獎項。Tom's Guide 2025 CES 獎之最佳電視獎（獲獎理由：G5 的顯示效果更為明亮，色彩也更加豐富）。2025 CES 創新獎之 2025 最佳影像顯示類別創新獎。

12 年不斷進化與創新，成就完美。瞭解我們革命性的 LG OLED evo 何以獲得 2025 年最佳創新獎 （OLED G5，83 吋）並在全球廣受認可。¹

深入了解 LG OLED 的創新之處

探索 LG OLED evo，感受純黑效果與完美色彩

輕鬆並排比較功能，以選擇最合適的電視。² ⁸

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 產品圖片
OLED M5
LG OLED G5 產品圖片
OLED G5
LG OLED C5 產品圖片
OLED C5
面板類型LG SIGNATURE OLED（97 吋） LG OLED evo（83/77/65 吋）LG OLED evoLG OLED evo
尺寸最大可達 97 吋（97/83/77/65 吋）最大可達 97 吋 （97/83/77/65/55/48 吋）最大可達 83 吋（83/77/65/55/48/42 吋）
處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 2 代 alpha 11 AI 處理器第 8 代 alpha 9 AI 處理器
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate（83/77/65 吋）Brightness Booster Ultimate（83/77/65/55 吋）Brightness Booster（83/77/65/55 吋）
AI 影像升級AI 超升級、OLED 動態色調映射專業版、AI Director ProcessingAI 超升級、OLED 動態色調映射專業版、AI Director ProcessingAI 超升級、OLED 動態色調對應 Pro
顏色純黑技術、完美色彩純黑技術、完美色彩純黑技術、完美色彩
AI 音效調校AI Sound Pro（虛擬 11.1.2ch 聲道）、AI Object Remastering、動態音效加強AI Sound Pro（虛擬 11.1.2ch 聲道）、AI Object Remastering、動態音效加強AI Sound Pro（虛擬 11.1.2ch 聲道）、AI Object Remastering、動態音效加強
作業系統 (OS)webOS 25、webOS Re:new programwebOS 25、webOS Re:new programwebOS 25、webOS Re:new program
了解更多了解更多了解更多

是什麼讓 LG QNED evo 真正與眾不同？

LG QNED evo 電視安裝在牆上。螢幕上的影像透過動態 QNED Color 解決方案提供更寬廣的色彩表現。圖片也顯示著 DCI-P3 100% 色量的 Intertek 認證。

LG QNED evo 重新定義您的色彩體驗。了解其動態 QNED Color 解決方案如何以 100% 色量提供顏色更豐富、色域更寬廣的色彩表現。⁹

了解更多有關 LG QNED evo 的資訊

探索 LG QNED evo，體驗重新定義的色彩

輕鬆並排比較功能，以選擇最合適的電視。² ⁸

Table Caption
FeaturesQNED92QNED9MQNED85
LG QNED92 產品圖片
QNED92
LG QNED9M 產品圖片
QNED9M
LG QNED85 產品圖片
QNED85
面板類型LG QNED evoLG QNED evoLG QNED evo
尺寸最大可達 85 吋（85/75/65/55 吋）最大可達 86 吋（86/75/65 吋）最大可達 100 吋（100/86/75/65/55/50 吋）
顏色動態 QNED Color Pro動態 QNED Color動態 QNED Color
MiniLED搭載精準調光技術的 MiniLED提供進階局部調光的 MiniLED提供進階局部調光的 MiniLED
作業系統 (OS)webOS 25、webOS Re:new programwebOS 25、webOS Re:new programwebOS 25、webOS Re:new program
webOS 功能AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard/Sound Wizard 和 AI Magic RemoteAI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard/Sound Wizard 和 AI Magic RemoteAI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard/Sound Wizard 和 AI Magic Remote
LG NanoCell TV 安裝在牆上。螢幕上顯示著彩色圖片。

什麼是 LG NanoCell？

LG NanoCell 使用奈米粒子呈現極致色彩，讓色彩更細膩、清晰、精準。享受色彩更豐富鮮明，畫面更銳利清晰的 4K 影像。

LG OLED evo、LG QNED evo 和 LG NanoCell，哪一款最好？

每個顯示器都有其優點。找到最適合您的觀看習慣和生活方式的產品。

 

• LG OLED evo：專為想獲得全新 alpha AI 處理器提供的終極觀賞體驗的使用者而設計。即使環境光線明亮，也能享受最明亮的畫面，以及純黑和完美色彩效果。

 

• LG QNED evo：適合想要色彩更豐富且畫面清晰的人。MiniLED、動態 QNED Color 解決方案和精準調光 Pro 提供微調對比度和生動的色彩表現。

 

• LG NanoCell：畫面色彩鮮明和可視角度廣，適合經常隨意變換觀看位置的人，是實用的日常選擇。

選購電視的聰明小秘訣

什麼尺寸的電視適合您的空間？ >


什麼樣的電視最符合您的生活方式？ >

AI 電視如何提升智能電視功能？ >

探索所有電視購買指南 >

¹螢幕影像模擬。

 

²功能可能因型號和螢幕尺寸而異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。

 

³根據內部規格比較，與同一年的入門級別智能電視第 8 代 alpha 7 AI 處理器比較。 

 

⁴AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。 

 升頻內容的畫質將隨著來源解像度而異。

 

⁵亮度可能因型號、螢幕尺寸和市場區域而異。 

  經過內部測量，在 10% 時段下，最大亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍。 

 

⁶LG OLED 顯示屏已通過 UL 認證，純黑效果測量符合 IDMS 11.5 Ring-light Reflection 標準，在典型的室內照明環境（即 200 lux 至 500 lux 之間）下測得。 

  實際效果可能因環境光線和觀看環境而異。 

  「無反光」應用於 83/77/65 吋 LG OLED M5 以及 83/77/65/55 吋 LG OLED G5。 

  「100% 色彩逼真度」和「符合 DCI-P3 標準的 100% 色容量」應用於 2025 年推出的 OLED TV。 

  LG OLED 顯示屏已通過 UL 認證，完美色彩測量符合 IDMS 11.5 Ring-light Reflection 標準。 

  100%  色量的定義為經過 Intertek 獨立驗證，顯示屏的效果等於或大於 DCI-P3 標準色容量大小。 

  LG OLED 顯示屏經過 Intertek 認證，根據 CIE DE2000 標準使用 125 種配色樣板測得可達 100% 色彩逼真度。 

  經過 Intertek 獨立認證，以鏡面反射數據 (Specular Component Included (SCI)) 定義的顯示反射率為 550nm。 

  LG OLED 顯示屏經過 Intertek 測量，反光率不到 1%，因此可視為無反光。

 

⁷AI Magic Remote 的設計、適用情況和功能可能因地區與支援的語言改變，即使是相同的型號。 

  只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI Voice Recognition 功能。 

  依電視尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI Magic Remote。 

  總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間表可能隨著地區或國家而異。支援安全更新，直至：2028 年 12 月 31 日。 

  Omdia：2013-2024 連續 12 年單位銷量第一。此結果並非為 LGE 或其產品背書。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。 

  部分功能可能需要網路連線。

 

⁸對此功能的支援可能因地區和國家而異。

 

⁹LG QNED evo 的不同型號分別配備不同的色彩解決方案，這些方案都採用 LG 的最新獨特廣色域技術來替代 Quantum Dot。

 經過 Intertek 獨立認證，顯示 (CGV) 等於或超過 DCI-P3色彩空間的 GVC。 

 

¹⁰精準調光 Pro 應用於 85/75/65 吋的 QNED92，而精準調光應用於 55 吋 QNED92。