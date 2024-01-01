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電視購買指南
如何選擇最適合自己的電視 / 智慧顯示器？
在色彩繽紛的客廳裡，兩位女士坐在壁掛式安裝的 LG TV 面前的沙發上，其中一位女士用遙控器指向電視螢幕。
不管是OLED、QNED，還是 UHD，如何選擇最適合自己影音產品？為您說明如何找到最適合的LG智慧顯示器及立體聲霸，讓您體驗影音饗宴，無論是AI智慧、沈浸式大螢幕還是超凡的畫面色彩，LG皆能滿足您每個喜好。
兩位女士坐在沙發上吃著爆米花。 壁掛式安裝的 LG TV 和下方壁掛式安裝的 LG Soundbar 的右下角側斜角特寫。
購買電視/顯示器時，最需要考慮的因素是什麼？
六大功能集於一身。LG OLED evo - 最聰明的 AI：畫面顯示深色背景下，主機板設計圖上放著 LG alpha 11 處理器，紫色霓虹光從下方照上來，同時五顏六色的霓虹光線在主機板上遊走。LG OLED evo - 極致對比：畫面顯示繁星點點的夜空下，一條鯨魚從黑暗的海洋中躍出。LG QNED - 栩栩如生的色彩：畫面顯示一台 LG QNED TV 展示著生動多彩的圖案。LG UHD - 最佳智能電視：畫面顯示壁掛式安裝的 LG TV 顯示著一個電影縮圖、若干 Quick Card 及串流服務的標誌，還有兩個人坐在 LG TV 面前。超大型電視 - 更大，更清晰：畫面顯示 98 吋 LG TV 掛在客廳的牆壁上。Soundbar - Soundbar，完美搭配：畫面顯示擺在電視櫃上安裝於支架上的 LG TV 和 LG Soundbar 的斜角特寫。
AI與電視/顯示器的完美搭配？
專為LG智慧顯示器而生的AI，讓影音表現更進新次元 最先進的 α11 AI 4K影音處理晶片 ，透過深度學習、圖像呈現及處理速度提升，讓影音體驗全面升級。
*模擬螢幕影像。
**「最聰明的 AI」是指由 α11 AI 4K影音處理晶片所驅動的 AI 技術。
想要更明亮鮮豔的電視/智慧顯示器？
「極致對比」字樣以淡藍色到黑色的柔和漸層效果呈現。
透過亮度增強演算法(Light Boosting Algorithm)和亮度控制結構(Light Control Architectur)，將峰值亮度提升150%。
極致純黑對比鮮艷色彩，呈現驚豔逼真的畫質。
*150% 峰值亮度增強涵蓋 3% 畫面，並適用於 77吋 OLED evo M4及83/65/55吋OLED evo G4。
**70%亮度提升僅適用於 M4 77吋，G4 55/65/83吋。
***亮度會因系列與尺寸而異。
****模擬螢幕影像。
一起來認識最聰明的LG OLED AI
*功能與規格因型號而異，詳情依各型號官網為主。
想要電視/顯示器呈現栩栩如生的迷人色彩？
「栩栩如生的色彩」字樣以彩色漸層圖案呈現。
在 LG QNED 大尺寸螢幕上體驗超凡的畫面色彩，沉浸於色彩豐富的世界，超越您的現實視界。
*QNED91 具備 QNED Color Pro和 100% 色容量，QNED86 和 QNED80 則具備 QNED Color。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
***QNED91具備精準控光技術。****QNED86 和 QNED80 則配備局部控光和控光 Pro 功能。
*****QNED91、QNED86和 QNED80 提供最大尺寸 86 吋。
******適用型號可能隨地區而異
探索更大、更身臨其境的LG QNED
*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細產品規格，請參閱產品官網頁面。
想要一台高性價比的智慧電視/顯示器？
一位女士在 LG TV 面前的瑜伽墊上做運動，上方以從橘色到黃色的漸層圖案呈現「最佳智能電視」字樣。一系列其他頻道以圓角矩形圖示在 LG TV 螢幕的一側顯示。
作為家庭第二台多用途電視的最佳選擇。高性價比的 UHD TV 提供卓越的價值和品質。讓您可在家中任何地方暢享精彩內容。
個人化專屬頁面 打造專屬個人時刻
輕鬆為每位家庭成員創建個人化檔案，探索個人化專屬頁面並量身打造屬於您的內容，讓每一次體驗都是獨一無二。
一鍵前往需求功能
體驗快捷介面便利性，主畫面選定分類，無論是遊戲空間、播放列表、家庭辦公室等功能都能找到
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**Netflix、Disney+、Amazon Prime 和 Apple TV+ 及其相關服務需要個別訂閱。
***Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。
****Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
*****可以在首頁畫面上建立和顯示 10 位個人檔案。
探索高性價比智慧 UHD TV
*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細產品規格，請參閱產品官網頁面。
電視/智慧顯示器是否尺寸越大越好？
「更大，更清晰」字樣以鮮艷的紫色和蜜桃色漸層圖案顯示。
更大的螢幕提供更具沈浸的觀影體驗，透過AI智慧升頻優化人臉和物體清晰度及立體度，提供更優質、更立體極致影音體驗。
*電視/智慧顯示器尺寸與距離/角度的關係根據人類視野來進行設計。
*模擬螢幕影像。
**製作人模式(FILMMAKER MODE)是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*模擬螢幕影像。
**支援的功能表和應用程式可能因國家而異。
***需要網際網路連線。
*獲得Intertek認證的『卓越遊戲效能』和反應時間。
**VRR範圍從40Hz到144Hz，是HDMI 2.1的認證規格。
***144Hz 模式適用於77吋 evo M4、55/65/83吋 G4，並相容於連接 PC 的內容。
****144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。
*****遊戲儀表板只會在「遊戲最佳化」和「遊戲儀表板」開啟時啟用。
******模擬螢幕影像。
探索認識各式超大LG電視/遙控器
*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細產品規格，請參閱產品官網頁面。
想要知道LG電視/智慧顯示器最適合哪款 soundbar？
「一致體驗」字樣以深粉紅色和紫色漸層圖案顯示。
專為LG電視/智慧顯示器量身打造的LG Soundbar提供完美視聽體驗，頂級的音效搭配便捷的使用體驗，盡享極致的視聽饗宴。
一台 LG TV 顯示一名男士正在彈奏吉他，LG Soundbar 擺在電視正下方，前面還有另一個喇叭。
LG Soundbar 使LG電視/智慧顯示器體驗近乎完美
*LG遙控器用途僅限部分功能。
**Soundbar 可以單獨購買，Soundbar 模式控制可能隨著型號而有所差異。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****WOW 智慧操作介面相容電視/顯示器型號：OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 99/96/91/86/81/80/75、NANO 81/77、UHD UT91/UR/UQ。相容的電視/顯示器型號可能因推出年份而有所不同。
*****WOW 同步音場相容電視/顯示器型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 99/96/91/86/81。相容的電視型號可能因推出年份而有所不同。僅限於支援2022年和2023年型號的 QNED 81。
******WOWCAST相容電視型號：OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/A3/Z2/G2/C2/A2、QNED 99/965/91/86/81。相容的電視型號可能因推出年份而有所不同。僅限於支援 2022 年和 2023 年型號的 QNED 81。
*******LG Soundbar 的 WOW Orchestra、WOW Interface 或 WOWCAST 可能隨不同型號、地區和發佈年份而有所差異。請前往LG官網，了解支援這些功能的 LG Soundbar 型號。
畫面與聲音最佳的協同效應
WOW 專屬支架，能確保 Soundbar 安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。
*所有圖片僅供說明之用。產品外觀可能隨不同的實際用途、使用環境和其他因素而異。
**WOW 專屬支架相容於 LG OLED TV C4/C3/C2 55、65、77 吋以及 24年QNED91/86/80 86、75、65 和 55 吋。相容電視和支架型號可能隨不同地區而異。
探索出色 LG電視/智慧顯示器與 Soundbar 的完美搭配
*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細產品規格，請參閱產品官網頁面。