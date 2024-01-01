六大功能集於一身。LG OLED evo - 最聰明的 AI：畫面顯示深色背景下，主機板設計圖上放著 LG alpha 11 處理器，紫色霓虹光從下方照上來，同時五顏六色的霓虹光線在主機板上遊走。LG OLED evo - 極致對比：畫面顯示繁星點點的夜空下，一條鯨魚從黑暗的海洋中躍出。LG QNED - 栩栩如生的色彩：畫面顯示一台 LG QNED TV 展示著生動多彩的圖案。LG UHD - 最佳智能電視：畫面顯示壁掛式安裝的 LG TV 顯示著一個電影縮圖、若干 Quick Card 及串流服務的標誌，還有兩個人坐在 LG TV 面前。超大型電視 - 更大，更清晰：畫面顯示 98 吋 LG TV 掛在客廳的牆壁上。Soundbar - Soundbar，完美搭配：畫面顯示擺在電視櫃上安裝於支架上的 LG TV 和 LG Soundbar 的斜角特寫。