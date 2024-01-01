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LG TONE Free真無線藍牙耳機
所有規格
基本規格
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顏色
摩登鏡面白
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NCC no.
左耳 : CCAL20LP1470T1
右耳 : CCAL20LP1472T2
充電盒: CCAL20LP1476T0
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UVnano衛生管理
充電盒內建紫外線燈 99.9%殺菌
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音效
結合英國MERIDIAN品牌技術 專業調音
(4種預設音場模式+2種自訂模式)
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藍牙規格
V 5.0（耳機/免持聽筒/A2DP/AVRCP)
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電池
耳機：3.7 V/55 mAh，鋰離子
充電盒：3.7 V/390 mAh，鋰離子
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額定輸入電壓
耳機：DC 5 V，110 mA
充電盒：DC 5 V，500 mA
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重量
耳機：5.4 g（單個）
充電盒：39 g
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尺寸
耳機：16.1 mm (寬) X 32.65 mm (長) X 25.0 mm (高)
充電盒： 54.5 mm (寬) X 54.5 mm (長) X 27.5 mm (高)
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防水功能
IPx4 (不含充電盒)
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觸控操作設計
Yes
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佩戴感應提示音
Yes
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取下自動暫停
Yes
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環境音模式
Yes
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LG TONE Free 應用程式
Android/ iOS
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機身設計
入耳式
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支援Google語音助理
Yes
充電規格
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充電時間
耳機本體：一小時內
充電盒：2 小時內 (室溫進行有線充電)
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快充功能
Yes (充電5分鐘 最長可使用1小時)
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USB Type
Type C
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無線充電
Yes
使用時間*
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通話時間
僅用耳機 最長 5 小時
連接充電盒 最長15 小時
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音樂播放時間
僅用耳機 最長 6 小時
連接充電盒 最長18 小時
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備註
*使用持續時間可能會依連線的行動裝置、使用的功能、設定、訊號強度、操作溫度、頻寬和其他使用方式而異。
*將充電盒置於無線充電裝置如充電板上時，無法使用快速充電功能。
*因為傳輸到充電盒的電力較少，因此無線充電功能充電的速度較慢。