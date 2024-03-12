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[禮品換領] Pra.L 美容產品限定優惠
01/07/2024 ~ 31/07/2024
只適用於指定零售點 (香港 - LG 官網、豐澤、百老滙、SOGO 崇光百貨、LOG-ON)
|型號
|禮品
|LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1
|Dermathera 專屬保護禮盒
Lavida 舒緩護理凝膠 (價值 $290)
后 電子禮券 (價值 $1,000)
|LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀 BLP1
|Lavida 舒緩護理凝膠 (價值 $290)
后 電子禮券 (價值 $500)
|LG Pra.L WashPop 超聲波潔面儀 BCP2A
|后 電子禮券 (價值 $100)
|LG Pra.L 全面肌底逆齡強化再生套裝 BLQ1.CHKPTO3
|Dermathera 專屬保護禮盒
Lavida 舒緩護理凝膠 x 2 (價值 $580)
后 電子禮券 (價值 $1,600)
|LG Pra.L 逆轉肌齡美容套裝 BLQ1.CHKPTO1
|Dermathera 專屬保護禮盒
Lavida 舒緩護理凝膠 x 2 (價值 $580)
后 電子禮券 (價值 $1,500)
|LG Pra.L 密集修護肌底套裝 BLQ1.CHKPTO2
|Dermathera 專屬保護禮盒
Lavida 舒緩護理凝膠 x 2 (價值 $580)
后 電子禮券 (價值 $1,100)
|LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀及機頭套裝 BLQ1.CHKPTO4
|Dermathera 專屬保護禮盒
Lavida 舒緩護理凝膠 (價值 $290)
后 電子禮券 (價值 $1,000)
|LG Pra.L 肌底回彈緊緻套裝 BLP1.AHKPTO1
|Lavida 舒緩護理凝膠 (價值 $290)
后 電子禮券 (價值 $600)
*Dermathera 專屬保護禮盒及 后 電子禮券將獨立送出，於官網購買無須額外登記，專人將於一個月內聯絡安排送貨事宜。
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補貨通知已經更新。
條款及細則：
1) 顧客如未能於指定期限內登記或換領禮品，即等同自行放棄換領相關推廣優惠禮品之權利。
2) 換領優惠登記者必須為購買 LG 產品的客戶本人。否則，其優惠換領資格將被取消。
3) 所有有效之禮品換領證明文件只可用作辦理一項禮品換領之用。
4) 禮品數量有限，送完即止。
5) 所有禮品均不可轉讓，亦不能兌換現金。
6) 如所換領之禮品為 LG 香港之產品，LG 香港將為該產品提供現行的保養服務。
7) 在法律允許的最大範圍內，如零售商戶沒有通知其顧客有關此推廣活動的資料，LG 香港將毋須負上任何責任。LG 香港亦毋須就指定零售商戶的行爲或忽略負上任何責任。
8) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；
- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或
- 取消、結束或中止推廣活動。
9) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。
10) 有效推廣日期以最近更新版本為準。
11) 推廣優惠只適用於香港指定商戶。
12) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。
13) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
14) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。
禮品換領查詢熱線：(852) 3580 2908
最後更新日期：2024年05月07日