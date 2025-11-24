About Cookies on This Site

غسالة صحون | 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر + ثلاجة متعددة الأبواب 16.3 قدم | ThinQ + ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط

DFC513FM.LM22MS4001
Bundle front view
Front view of DFC513FM
Front view of LM224BBSIF
Front view of MS4295CIS
الميزات الرئيسية

  • اللون أسود
  • الرف الذكي
  • التبريد المتساوي في أي وقت
  • التبريد السريع والمتساوي
  • عاكس ذكي
  • تسخين يتميز بالسهولة
المزيد
3 :المنتجات في هذه الباقة
غسالة صحون إل جي - DFC513FM

DFC513FM

غسالة صحون | 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر
LM224BBSIF|صورة أمامية

LM224BBSIF

ثلاجة متعددة الأبواب 16.3 قدم | ThinQ
ميكروويف إل جي MS4295CIS

MS4295CIS

ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

التبريد المتساوي في أي وقت





التبريد المتساوي في أي وقت

تعد درجة الحرارة الثابتة والمتساوية في أي وقت مؤشرًا أساسيًا على الطزاجة. تجعل تكنولوجيا ™LINEAR Cooling تذبذب درجة الحرارة بين ±0.5 درجة مئوية.
عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.

أيقونة التسخين

التدفئة

أيقونة إزالة الجليد

إزالة الجليد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

الشكل

الألوان

أسود مطفي

مؤشرات الحالة

لا

مؤشر الوقت المتبقي

LED

مادة الأنبوب

فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات الأساسية

إجمالي إعدادات المكان

14

نوع شاشة العرض

LED

نوع التركيب

حامل حر

نوع اللوحة

التحكم الأمامي

دورة / خيار

تلقائي

نعم

إلغاء

نعم

قفل التحكم

نعم

تأجيل البدء

نعم

رقيق

نعم

تنزيل الدورة

نعم

منطقة مزدوجة

نعم

البيئة

نعم

موفر الطاقة

نعم

سريع

نعم

جفاف أكثر

نعم

نصف حمولة

نعم

ثقيل

لا

درجة حرارة مرتفعة

نعم

مكثف

نعم

تنظيف الآلة

تنظيف الآلة (بدون بخار)_3 ثواني

عادي

لا

عدد الخيارات

7

عدد دورات الغسيل (البرنامج)

9

فرد الملابس

لا

شطف

نعم

بخار

لا

تيربو

نعم

الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

ساق قابلة للتعديل (مم)

30

أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

‎680 x 890 x 665 ‎

وزن التغليف (كجم)

51

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

‎600 x 850 x 600 ‎

وزن المنتج (كجم)

46

أداء الطاقة/المياه

مستوى الضوضاء (ديسيبل)

44

وقت الدورة

297

اكسبرس وقت الدورة

38

فئة انبعاث الضوضاء

B

وقت دورة توربو

59

استهلاك المياه (L)

9.9

المزايا الرئيسية

باب يفتح أوتوماتيكيًا

لا

علاج مضاد للبكتيريا

نعم

أكوا ستوب

نعم

موزع المنظفات ومساعد الشطف

نعم

DirectDrive Motor™

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

عدد أذرع الرش

3

QuadWash™

نعم

نظام الغسيل SenseClean

نعم

Smart Rack+™

نعم (العلوي Rack_Partially قابل للطي / السفلي Rack_Partially قابل للطي)

مستشعر التربة (التعكر)

نعم

TrueSteam™‎

لا

نظام الغسيل Vario

نعم

مطهر المياه

نعم

الطاقة/التقديرات

التكرار (هرتز)

50/60 هرتز

استهلاك الطاقة (واط)

1600-1800 واط

مزوّد الطاقة (فولط)

220-240 فولت~

ميزات الرف

رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

نعم (ثابت)

سلال أدوات المائدة

لا

التقنية الذكية

NFC

نعم

رعاية العملاء الاستباقية

لا

جهاز التحكم عن بعد

لا

مراقبة عن بُعد

لا

تشخيص ذكي للأعطال

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

لا

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

زجاج يعمل باللمس

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

608 × 331 × 477

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

432 × 307 × 544

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

544 × 307 × 432

وزن المنتج (كجم)

11.5

وزن الشحن (كجم)

14.8

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1200

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

ميزات فرن ميكروويف

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1200

سعة الفرن (لتر)

42

حجم القرص الدوار (مم)

360

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

فضي راقي

سعة الفرن (لتر)

42

النوع

Solo

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

أساليب الطهي

اعادة تسخين ذاتي

8

إذابة الصقيع العاكس

4

تذويب

2

مقاوم للماء

3

إزالة العسر

2

تدفئة

3

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

تأرجح جانبي

اللون الخارجي

فضي راقي

