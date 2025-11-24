We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
غسالة صحون | 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر + ثلاجة متعددة الأبواب 16.3 قدم | ThinQ + ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط
استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع
سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.
- غسالة صحون | 14 مكان , اللون أسود , الرف الذكي , أقل ضجيج , منطق مذدوجه للغسيل , دورة تربو , محرك الدفع المباشر
- ثلاجة متعددة الأبواب 16.3 قدم | ThinQ
- ميكرويف | 42 لتر | تقنية الطهي والتسخين السريع | NeoChef | شاشة عرض عربية فقط
كل المواصفات
الشكل
الألوان
أسود مطفي
مؤشرات الحالة
لا
مؤشر الوقت المتبقي
LED
مادة الأنبوب
فولاذ مقاوم للصدأ
المواصفات الأساسية
إجمالي إعدادات المكان
14
نوع شاشة العرض
LED
نوع التركيب
حامل حر
نوع اللوحة
التحكم الأمامي
دورة / خيار
تلقائي
نعم
إلغاء
نعم
قفل التحكم
نعم
تأجيل البدء
نعم
رقيق
نعم
تنزيل الدورة
نعم
منطقة مزدوجة
نعم
البيئة
نعم
موفر الطاقة
نعم
سريع
نعم
جفاف أكثر
نعم
نصف حمولة
نعم
ثقيل
لا
درجة حرارة مرتفعة
نعم
مكثف
نعم
تنظيف الآلة
تنظيف الآلة (بدون بخار)_3 ثواني
عادي
لا
عدد الخيارات
7
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
9
فرد الملابس
لا
شطف
نعم
بخار
لا
تيربو
نعم
الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن
ساق قابلة للتعديل (مم)
30
أبعاد التعبئة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
680 x 890 x 665
وزن التغليف (كجم)
51
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
600 x 850 x 600
وزن المنتج (كجم)
46
أداء الطاقة/المياه
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
44
وقت الدورة
297
اكسبرس وقت الدورة
38
فئة انبعاث الضوضاء
B
وقت دورة توربو
59
استهلاك المياه (L)
9.9
المزايا الرئيسية
باب يفتح أوتوماتيكيًا
لا
علاج مضاد للبكتيريا
نعم
أكوا ستوب
نعم
موزع المنظفات ومساعد الشطف
نعم
DirectDrive Motor™
نعم
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
نعم
عدد أذرع الرش
3
QuadWash™
نعم
نظام الغسيل SenseClean
نعم
Smart Rack+™
نعم (العلوي Rack_Partially قابل للطي / السفلي Rack_Partially قابل للطي)
مستشعر التربة (التعكر)
نعم
TrueSteam™
لا
نظام الغسيل Vario
نعم
مطهر المياه
نعم
الطاقة/التقديرات
التكرار (هرتز)
50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (واط)
1600-1800 واط
مزوّد الطاقة (فولط)
220-240 فولت~
ميزات الرف
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
نعم (ثابت)
سلال أدوات المائدة
لا
التقنية الذكية
NFC
نعم
رعاية العملاء الاستباقية
لا
جهاز التحكم عن بعد
لا
مراقبة عن بُعد
لا
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
لا
كل المواصفات
كل المواصفات
ميزات التحكم
شاشة التحكم
LED أبيض اللون
نوع التحكم
زجاج يعمل باللمس
الأبعاد/الأوزان
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
608 × 331 × 477
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
432 × 307 × 544
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
544 × 307 × 432
وزن المنتج (كجم)
11.5
وزن الشحن (كجم)
14.8
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1200
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
220/50~60
ميزات فرن ميكروويف
خرج طاقة المايكروويف (واط)
1200
سعة الفرن (لتر)
42
حجم القرص الدوار (مم)
360
المواصفات الأساسية
تصميم الباب
Smog
EasyClean
نعم
اللون الخارجي
فضي راقي
سعة الفرن (لتر)
42
النوع
Solo
ميزات الملاءمة والراحة
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ساعة
نعم
EasyClean
نعم
إعدادات الوقت
نعم
أساليب الطهي
اعادة تسخين ذاتي
8
إذابة الصقيع العاكس
4
تذويب
2
مقاوم للماء
3
إزالة العسر
2
تدفئة
3
التصميم / التشطيب
تصميم الباب
Smog
نوع فتح الباب
تأرجح جانبي
اللون الخارجي
فضي راقي
