10 غ من الزبدة، 250 غ من سمك السلمون المرقط، الملح والفلفل حسب الذوق، 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، 50 غ من الخضروات المشكلة المجمدة

(نطاق الوزن 0.3 كجم، وعاء آمن للاستخدام في المايكروويف)