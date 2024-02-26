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شاشة ألعاب 4K ألترا جير ™ من إل جي
20th June, 2024
مرحباً باللاعبين السعوديين! نحن نعلم أنك معجب بواحدة على الأقل من هذه الألعاب: Ludo King™، أو Free Fire MAX، أو Royal Match. لهذا السبب سنناقش الجوانب الأساسية التي يجب عليك مراعاتها عند شراء أفضل شاشة ألعاب بدقة 4K، والأسباب التي تجعل شاشة الألعاب ألتر جير من إل جي هي أفضل خيار للارتقاء بلعبك إلى مستويات أعلى بكثير.
أفضل ميزات شاشة الألعاب بدقة 4K
فيما يلي قائمة بالأشياء التي يجب عليك مراعاتها عند شراء شاشة ألعاب بدقة 4K:
1. الحجم
عندما يتعلق الأمر باختيار الحجم المثالي لشاشة 4K، فالأمر برمّته يعتمد على المساحة التي تخصصها لحاسوبك والحجم الذي تفضله. هل لديك مساحة كبيرة يمكنها استيعاب شاشة كبيرة، أم أن مساحتك محدودة وتحتاج إلى شيء أصغر حجماً؟ فالحجم المتناسب مع مساحتك سيجعل تجربة اللعب أكثر حماساً وممتعة.
2. نوع لوحة العرض
يؤثر نوع لوحة عرض الشاشة على تجربة لعبك إلى حد كبير؛ وفيما يلي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا للوحات:
- تويستد نيماتيك (TN)
تتميز لوحات عرض TN بأوقات استجابتها السريعة وفعاليتها من حيث التكلفة؛ ونظرًا لمعدلات التحديث السريعة الخاصة بها، فهي رائعة للألعاب التنافسية، إلا أنها تتمتع بزوايا مشاهدة واستنساخ ألوان محدود.
- ان بلان سويتشنغ (IPS)
توفر لوحات IPS أفضل دقة للألوان وزوايا مشاهدة واسعة، وهي مثالية للعمل الاحترافي أيضًا، مثل التصميم الجرافيكي.
- فيرتكال ألايمنت VA))
توفر لوحات VA نسب تباين عالية واستنساخًا جيدًا للألوان، مما يجعلها خيارًا ممتازاً للاعبين الذين يريدون الاستمتاع بمرئيات جيدة وأوقات استجابة مناسبة.
3. نسبة البعدين Aspect Ratio
تصف نسبة البعدين لشاشتك العلاقة بين العرض والارتفاع، وأكثر النسب شيوعاً هي 4:3 و16:9 و21:9. أما بالنسبة لمعظم اللاعبين، فتعد نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 مثالية لأنها توفر تجربة شاشة عريضة مثالية للألعاب والوسائط المتعددة.
4. السطوع
يؤثر سطوع الشاشة، الذي يتم قياسه بالنتس أو الشمعة، على مدى قدرتك على رؤية لعبتك في ظروف الإضاءة المختلفة. تتراوح الشاشات عادةً من 200 إلى 1000 شمعة في المتر المربع. والعدد الأكبر من الشمعات يعني شاشة أكثر سطوعًا، وهو أمر ضروري للغرف الذات الإضاءة الساطعة والألعاب من نوع HDR.
5. التدرج اللوني
يصف التدرج اللوني نطاق الألوان الذي يمكن أن تعرضه الشاشة، وللحصول على أفضل شاشات الألعاب، ابحث عن التدرجات اللونية sRGB أو Adobe RGB:
- إس آر جي بي (sRGB)
هذا هو التدرج اللوني الأكثر شيوعًا واستخداماً في المنتجات والشاشات الرقمية؛ فهو يوفر إعادة إنتاج ألوان سريعة ودقيقة، وعلى الرغم من أنه يحتوي على نطاق ألوان أضيق من التدرجات اللونية الأحدث.
- أدوبي آر جي بي (Adobe RGB)
هو يوفر نطاق ألوان أوسع، وهو مثالي لتحرير الصور أو التصميم الجرافيكي.
6. معدل التحديث
يشير معدل التحديث، الذي يتم قياسه بالهرتز (Hz)، إلى عدد مرات تحديث الشاشة في الثانية. تؤدي معدلات التحديث الأعلى إلى الحصول على صور أكثر سلاسة، وهو أمر بالغ الأهمية للألعاب سريعة الوتيرة. ابحث عن الشاشات التي يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز على الأقل للاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة.
7. وقت الاستجابة
يقيس وقت الاستجابة مدى سرعة تغيير البكسل للألوان، مما يؤثر على وضوح الصور سريعة الحركة. تعمل أوقات الاستجابة المنخفضة، التي يتم قياسها بالمللي ثانية (ms)، على تقليل تأثيرات التشويش والظلال، مما يوفر تجربة لعب أكثر وضوحًا واستجابة.
8. خيارات الاتصال
تأتي شاشات الألعاب الحديثة مزودة بمجموعة متنوعة من خيارات الاتصال. ابحث عن منافذ USB-C وHDMI لضمان التوافق مع تجهيزات اللعب الخاصة بك.
9. درجة البكسل (Pixel Pitch)
تشير درجة البكسل إلى المسافة بين مركز كل نقطتي بكسل على شاشة LED، ويتم قياسها بالملليمتر، وتعني درجة البكسل الأصغر كثافة بكسل أعلى وجودة صورة أكثر وضوحًا، وهو أمر ضروري لألعاب 4K المفصلة.
10. زاوية الرؤية
تحدد زاوية العرض مدى قدرتك على رؤية الشاشة من مواضع مختلفة، تضمن الشاشات ذات زوايا العرض الأوسع بقاء جودة الصورة ثابتة، حتى عند مشاهدتها من الجوانب.
11. استهلاك الطاقة
ضع في اعتبارك استهلاك شاشتك للطاقة، خاصة إذا كنت تستخدمها لجلسات لعب طويلة، فعادةً ما تستخدم الشاشات الأكبر حجمًا ذات الدقة العالية المزيد من الطاقة، لذا من المفيد التحقق من حجم استخدام الطاقة في الشاشة التي اخترتها.
شاشات 4K ألترا جير من إل جي
تعد شاشات 4K ألترا جير من إل جي الخيار الأفضل للاعبين الذين يبحثون عن مرئيات عالية الجودة وميزات متقدمة، خاصة إذا كنت تقاتل في لعبة إطلاق النار من زاوية الشخص الأول أو تستكشف عوالم مفتوحة واسعة.
ومن الجدير بالذكر أن شاشة الألعاب ألترا جير™ مقاس 27 بوصة وبدقة UHD ذات زمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز قد حازت هذه الشاشات ذات واجهة المستخدم الرسومية على جوائز عديدة؛ حيث تسمح للاعبين باستخدام خاصية العرض على الشاشة وخاصية التحكم الموجود على الشاشة للتحكم بالإعدادات بسهولة، بدءًا من ضبط خيارات الشاشة الأساسية إلى تسجيل "المفتاح الخاص بالمستخدم" للاختصارات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزة التزامن الديناميكي اللاعبين على السيطرة خلال اللحظات الحرجة بوقت فعلي وسريع، وتقليل تأخير الإدخال، والاستجابة بسرعة لخصومهم. فيما يلي قائمة بالميزات الأخرى التي ستستمتع بها مع هذه الشاشات:
● التكنولوجيا المتقدمة
تأتي شاشات 4K ألترا جير من إل جي مزودة بتقنيات متقدمة تعمل على تحسين تجربة الألعاب الخاصة بك:
- مثبت اللون الأسود
تعمل هذه الميزة على إضاءة المناطق المظلمة في الألعاب، مما يساعدك على اكتشاف الأعداء المختبئين في الظلام ويمنحك ميزة تنافسية.
- نيفيديا جي سنك:
تمنح اللاعبين أداءً مذهلاً من حيث تزامن الشاشة مع سرعة الجهاز والتي تعطي انسيابية أكثر تميزها عن جميع الشاشات الاخرى.
- ايه ام دي فري سينك™
تعمل تقنية FreeSync™ على حل مشكلات الاتصال بين المعالج والشاشة، مما يقلل من تمزق الصورة وتقطيعها للحصول على حركة سلسة يمكن الوثوق بها للفوز باللعبة.
- ضعف اللون
يقوم هذا الوضع بضبط الألوان لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من قصور في رؤية الألوان على الاستمتاع بتجربة لعب أفضل.
- المزامنة الديناميكية للحركة
تقلل هذه الخاصية من تأخر الاستجابة للأوامر، مما يسمح لك بالتفاعل في الوقت الفعلي مع الحدث الذي يظهر على الشاشة.
- خاصية الوميض الآمن
تقلل هذه الخاصية من وميض الشاشة للمساعدة في تقليل إجهاد العين أثناء جلسات اللعب الطويلة.
- HDR 10
استمتع بالوضوح المذهل مع دقة 4K UHD (3840x2160) ، التي تضمن أربعة أضعاف دقة الوضوح العالي الكامل. تعمل تقنية HDR 10 على تحسين صور الألعاب الخاصة بك من خلال تصوير ذو نطاق ديناميكي عالي.
- تقنية "تأثير HDR"
يعزز المحتوى الذي لا يتوافق مع تقنية HDR لإبراز المزيد من التفاصيل والتباين في ألعابك.
- وضع القارئ
يقلل من انبعاثات الضوء الأزرق لتسهيل القراءة والمشاهدة على العينين.
- توفير الطاقة الذكي
فهو يساعد على تقليل استهلاك الطاقة دون تقليل الكفاءة.
- دقة فائقة+
يعزز وضوح وتفاصيل المحتوى منخفض الدقة لتوفير تجربة بصرية أفضل.
● IPS مع sRGB 98%
توفر شاشات IPS من إل جي مع تغطية sRGB بنسبة 98% ألوانًا واقعية، مما يضمن إعادة إنتاج ألوان متسقة ودقيقة عبر زاوية عرض واسعة، وهذا يجعلها مثالية لكل من الألعاب والاستخدام الاحترافي.
● متوافق مع HDCP 2.2
يدعم بشكل كامل دقة 4K لمقاطع الفيديو من خدمات البث ووحدات تحكم ألعاب الفيديو ومشغلات أقراص Blu-ray فائقة الدقة.
● وضع اللعب
توفر شاشات 4K ألترا جير من إل جي أوضاع لعب متخصصة، بما في ذلك الإعدادات المسبقة لألعاب إطلاق النار من زاوية الشخص الأول (FPS) وألعاب باستراتيجية الوقت الفعلي (RTS)، مما يسمح لك اختيار أفضل الإعدادات التي تناسب أسلوب لعبك.
● حامل الشاشة
يوفر الحامل المريح إمكانية ضبط الارتفاع والإمالة والدوران، مما يساعدك على تخصيص وضع شاشتك للحصول على وضعية مريحة.
● خاصية التحكم من خلال الشاشة 2.2
تضع خاصية التحكم من خلال الشاشة مجموعة من إعدادات الشاشة الأساسية في نافذة سهلة الاستخدام للوصول السريع والسهل.
خاتمة
يتضمن اختيار أفضل شاشة ألعاب بدقة 4K مراعاة العديد من الميزات التي تعمل على تحسين تجربة الألعاب لديك. بدءًا من الحجم والدقة وحتى نوع اللوحة ومعدل التحديث، إذ يلعب كل جانب دورًا حاسمًا. كما تتميز شاشات4K ألترا جير من إل جي بتقنياتها المتقدمة وتصميماتها المريحة وجودة صورها الفائقة، مما يجعلها الخيار الأفضل للاعبين في المملكة العربية السعودية.
!Life's Good, LG