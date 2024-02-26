ومن الجدير بالذكر أن شاشة الألعاب ألترا جير™ مقاس 27 بوصة وبدقة UHD ذات زمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز قد حازت هذه الشاشات ذات واجهة المستخدم الرسومية على جوائز عديدة؛ حيث تسمح للاعبين باستخدام خاصية العرض على الشاشة وخاصية التحكم الموجود على الشاشة للتحكم بالإعدادات بسهولة، بدءًا من ضبط خيارات الشاشة الأساسية إلى تسجيل "المفتاح الخاص بالمستخدم" للاختصارات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزة التزامن الديناميكي اللاعبين على السيطرة خلال اللحظات الحرجة بوقت فعلي وسريع، وتقليل تأخير الإدخال، والاستجابة بسرعة لخصومهم. فيما يلي قائمة بالميزات الأخرى التي ستستمتع بها مع هذه الشاشات: