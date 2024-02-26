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ما الفرق بين شاشات OLED و LED و IPS؟
21 Mar, 2024
قد يكون من الصعب الاختيار بين شاشات OLED وLED وIPS، خاصة إذا كنت مبرمجًا أو مصمم جرافيك أو مشغل بث. تتميز كل شاشة بميزاتها ونقاط قوتها الفريدة، مما يعرض التطور لتكنولوجيا الشاشات ومدى تطورها.
الهدف من هذه المقالة هو توضيح الاختلافات والميزات الرئيسية بين هذه الشاشات، وذلك لمساعدتك على اتخاذ قرارات مدروسة عند شراء شاشة جديدة.
الفرق بين أنواع الشاشات
هناك أنواع مختلفة من شاشات الكمبيوتر، ولكل منها ميزاته ونقاط قوته الفريدة. ومع ذلك، فإن الشاشات الأكثر شيوعًا هي OLED وLED وIPS.
تُعرف شاشات OLED بدقة الألوان والتباين الاستثنائيين، بينما يُشاد بشاشات LED لكفاءتها في استهلاك الطاقة ومتانتها، ومن ناحية أخرى، تبرز شاشات IPS بزوايا العرض الواسعة الخاصة بها وثبات ألوانها الفائقة. وغالبًا ما يتم الاختيار بين هذه الشاشات بحسب احتياجات المستخدم الخاصة، سواء كانت للألعاب أو التصميم الجرافيكي أو الاستخدام العام.
ما هي شاشات OLED
تعتبر شاشات OLED، المعروفة أيضًا باسم "الثنائيات العضوية الباعثة للضوء"، ثورية في تكنولوجيا العرض.
بدلاً من استخدام الإضاءة الخلفية مثل شاشات LCD العادية، تحتوي شاشات OLED على أضواء عضوية صغيرة تنبعث منها ضوءها الخاص. وهذا يعني أن كل بكسل يمكن أن يضيء من تلقاء نفسه، مما يجعل الألوان والتباين يبدوان استثنائيين. تتميز شاشات OLED بتصميم أنيق وعصري نظرًا لشكلها النحيف.
ما هي شاشات LED
شاشات LED، وتعني "شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء"، هي نوع من شاشات LCD التي تستخدم الثنائيات الباعثة للضوء لإضاءة كل بكسل من الشاشة؛ إما من الخلف (إضاءة خلفية) أو من الجانب أو الأعلى أو الأسفل (إضاءة جانبية).
تمت الإشادة بشاشات LED لصورها الحادة وألوانها النابضة بالحياة والتباين العالي. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر نطاقًا واسعًا من التعتيم، من أجل راحة أفضل للعين. أصبحت تقنية LED معيارًا في الشاشات على مر السنين، ويتم استخدامها على نطاق واسع في أماكن العمل نظرًا لموثوقيتها.
ما هي شاشات IPS
توفر شاشات IPS، التي تمثل "In-Plane Switching"، حيث انها توفر زاوية مشاهدة واسعة وألوانًا دقيقة. تستخدم هذه الشاشات بلورات سائلة مبطنة جنبًا إلى جنب لإنشاء ألوان نابضة بالحياة. لقد تم تصميمها لمعالجة القيود المفروضة على لوحات TN من خلال السماح للبلورات السائلة بالتحرك بشكل جانبي لإنشاء زوايا مشاهدة أفضل.
تعد شاشات IPS الخيار الأفضل لأولئك الذين يحتاجون إلى ألوان دقيقة وصحيحة مثل مصممي الجرافيك والمصورين.
الفرق بين LED و OLED
ضع في اعتبارك احتياجاتك ومتطلباتك بعناية عند الاختيار بين شاشات OLED وLED، توفر شاشات OLED ألوانًا حادة وتباينًا عاليًا، مما يجعلها مثالية لمصممي الجرافيك والشركات. وبدلاً من ذلك، توفر شاشات LED خيارات سطوع فائقة وكفاءة في استخدام الطاقة، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي واحتياجات العمل.
شاشات الكمبيوتر من إل جي
مهما كانت مهنتك، توفر إل جي مجموعة متنوعة من الشاشات لتلبية احتياجاتك المختلفة، سواء كانت مخصصة للألعاب أو إنشاء المحتوى. ويعتبر طراز الشاشات إل جي 27UP850N-W من أفضل شاشات IPS بحجم 27 إنش ودقة UHD 4K. كما أن شاشات الكمبيوتر من إل جي توفر العديد من الميزات التي تعزز تجربة مستخدميها، ومن تلك المميزات:
● صور خالية من العيوب
توفر شاشات إل جي مرئيات استثنائية وألوانًا نابضة بالحياة، وذلك لأنها مزودة بـ VESA DisplayHDR™ 400 وUSB C. مما يجعلها مثالية لصانعين المحتوى الذين يحتاجون إلى محتوى عالي الدقة HDR؛ حيث تمكنهم من تعديل السطوع، والتباين، وتحرير مقاطع الفيديو.
● تباين عالي الدقة
توفر شاشات إل جي دقة 3840x2160 وتغطي 95٪ من طيف ألوان DCI-P3، مما يجعلها خياراً ممتازًا لمصممي الجرافيك أو أي شخص يبحث عن شاشة كمبيوتر بألوان دقيقة للغاية.
● تقنيات حديثة
ميزة أخرى فريدة تتمتع بها شاشات إل جي هي تقنية ™AMD FreeSync التي تقلل من تكسّر الصورة وتباطؤها من أجل حركة سلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة.
● اتصال متطور
تتميز شاشات إل جي أيضًا بمنافذ ™USB Type-C، مما يوفر عرضًا بجودة 4K بالإضافة إلى نقل البيانات بشكل سلس وشحن الجهاز (حتى 90 وات) من خلال كابل واحد. وبالتالي، تقليل فوضى السلك وتعزيز الكفاءة.
● أفضل تجربة ألعاب
تعمل شاشات LG على تحسين تجربة الألعاب من خلال دعم ألعاب وحدة التحكم بدقة 4K HDR، وتوفير جودة صورة وصوت جيدة، ومساعدة اللاعبين بميزات مثل وضع اللعبة، والتزامن الديناميكي لأوامر اللاعب مع حركة اللعبة، ومثبت الألوان الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تحويل المحتوى العادي فعليًا إلى فيديو بجودة HDR على الشاشة، وبالتالي تعزيز تعيين النغمات وإضاءة محتوى SDR لتجربة تشبه HDR.
● تصميم عملي
تتميز شاشات إل جي بحوامل مريحة وعملية تسمح بتعديل مرن لارتفاع الشاشة، بالإضافة إلى الإمالة والتدوير لتحقيق الوضع المثالي بالنسبة لك.
ما هي أفضل شاشة كمبيوتر؟
الاختيار بين شاشات OLED و LED و IPS يعتمد على احتياجاتك الخاصة وميزانيتك؛ وفهم الفروق بينها يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. اكتشف مجموعة شاشات إل جي لمعرفة المزيد عن الميزات التي لن تجدها في أي شاشة كمبيوتر أخرى!
يعتمد الاختيار بين شاشات OLED وLED وIPS بشكل أساسي على متطلباتك وميزانيتك. إن التعرف على ميزاتها المختلفة يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. قم بإلقاء نظرة على شاشات إل جي لمعرفة المزيد حول الميزات الفريدة التي لن تجدها في أي شاشة كمبيوتر أخرى!
!Life's Good, LG