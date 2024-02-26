تمت الإشادة بشاشات LED لصورها الحادة وألوانها النابضة بالحياة والتباين العالي. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر نطاقًا واسعًا من التعتيم، من أجل راحة أفضل للعين. أصبحت تقنية LED معيارًا في الشاشات على مر السنين، ويتم استخدامها على نطاق واسع في أماكن العمل نظرًا لموثوقيتها.