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القطع التي يمكنك تجفيفها في مجففة الملابس
15th October, 2024
يوفر استخدام مجففة الملابس الكثير من الوقت والجهد، ولكن من المهم معرفة الأقمشة التي من الآمن تجفيفها فيها، إذ يمكن أن يؤدي تجفيف قطع الملابس بعشوائية إلى انكماش القماش أو تلفه أو فقدان شكله.
في هذا الدليل، سنستكشف ما يمكنك وما لا يمكنك وضعه في المجففة، ونعطيك نصائح للحفاظ على جودة الغسيل باستخدام أفضل غسالة ونشافة ملابس.
الأقمشة التي يمكنك تجفيفها في المجففة
إليك قائمة بالأقمشة التي يمكنك وضعها في مجففة الملابس:
- الجينز
للحفاظ على شكل ومتانة الجينز أثناء التجفيف، اتبع الخطوات التالية:
● اختر دورة خفيفة أو بدون حرارة واستخدم كرات التجفيف للمساعدة في الحفاظ على دوران الجينز بشكل منتظم داخل المجففة.
● تجنب اختيار إعدادات الحرارة العالية، حيث يمكن للحرارة الزائدة أن تسبب انكماش وتلف القماش مع مرور الوقت.
● للحصول على أفضل النتائج، قم بإزالة الجينز على الفور بمجرد اكتمال الدورة لمنع انكماش القماش وبهتانه.
- القطن
يمكن أن يؤدي تجفيف القطن على درجة حرارة عالية إلى انكماشه، ولكن الخطوات التالية ستساعدك على تجفيفه بأمان:
1. تحقق من ملصق العناية للتأكد من كيفية التجفيف بشكل آمن، وتجنب تجفيف القطن من نوع إسباندكس أو إيلاستين على درجة حرارة عالية.
2. استخدم إعدادات الحرارة المنخفضة إلى المتوسطة لمنع ألياف القطن من الانكماش أو أن تقل متانتها.
3. أضف كرات نشافات الملابس أو المناشف النظيفة لتقليل التجاعيد.
4. قم بإزالة الملابس فورًا بعد انتهاء الدورة لتجنب الإفراط في التجفيف، والذي يمكن أن يسبب التجاعيد.
5. قم بطي أو تعليق ملابسك القطنية على الفور، وإذا كانت متجعدة، استخدم مكواة عادية أو مكواة بخار منخفضة الحرارة لكيها.
- البوليستر
البوليستر متين ويقاوم التجاعيد، لكنه قابل للتجفيف، إليك كيفية ذلك:
1. انقل الملابس المصنوعة من البوليستر إلى المجففة فورًا بعد الغسيل لمنع تشكل رائحة كريهة.
2. استخدم ورقة تجفيف أو كرات تجفيف صوفية لتقليل الكهرباء السكونية.
3. اضبط المجففة على درجة حرارة منخفضة أو جفف بالهواء لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وتلف الألياف المحتمل.
4. أزل ملابس البوليستر على الفور لمنع تجعّدها.
- الملاءات
قد يكون تجفيف الملاءات تحديًا، ولكن باستخدام التقنية الصحيحة، يمكنك تحقيق نتائج ممتازة ومنعشة:
● أضف كرات التجفيف أو كرات التنس النظيفة لتعزيز التساوي في التجفيف ومنع بقاء بعض البقع رطبة.
● جفف الملاءات على فترات تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، وقم بإزالتها وفك تشابكها حسب الحاجة.
● أزل الملاءات بمجرد جفافها لمنع تجعدها.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تجفيف الملاءات
● تجنب تحميل المجففة فوق طاقتها؛ فقد يتسبب ذلك في تجعد الملاءات ويؤدي إلى تجفيف غير متساوٍ.
● جفف الملاءات بشكل منفصل عن الملابس الأخرى لضمان تدفق الهواء في نسيجها بشكل صحيح وتجنب تلفها.
● تجنب استخدام الملاءات المجففة لمنع تكتلها وإتلاف نسيجها.
أفضل طريقة لتجفيف أنواع مختلفة من الملاءات
تتطلب الأقمشة المختلفة طرق تجفيف محددة، وهي كما يلي:
● الملاءات القطنية: حرارة منخفضة.
● الملاءات الحريرية: تجف في الهواء، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة.
● الملاءات المجهزة: حرارة منخفضة للحفاظ على المطاط.
● الملاءات الكتانية: حرارة منخفضة، ولكن تجنب الإفراط في التجفيف.
● الملاءات المصنوعة من الألياف الدقيقة: تجف في الهواء، حيث أن الحرارة العالية يمكن أن تتلف الألياف.
كيفية تجنب الانكماش
يمكن أن يساعد اختيار حرارة منخفضة في منع الانكماش، كما ننصحك بأن تقلل من وقت التجفيف وتجنب الإفراط فيه، لأن ذلك قد يؤدي إلى انكماش القماش وتآكله.
- الوسائد
تتطلب الوسائد عناية إضافية لضمان جفافها بالكامل، ومنع نمو العفن والبكتيريا:
● استخدم حرارة منخفضة، وافحص الوسائد كل 20-30 دقيقة.
● تأكد من أن عملية التجفيف تمت بالتساوي عن طريق تغيير وضع الوسائد أثناء الدورة.
ما لا يمكنك وضعه في المجففة
إليك قائمة بالأشياء التي يمكنك تجفيفها باستخدام مجففة الملابس:
● الإسباندكس
الإسباندكس والمواد المرنة الأخرى، مثل تلك الموجودة في الملابس النسائية الداخلية والملابس الرياضية وملابس السباحة، معرضة للتلف عند تعرضها لحرارة المجففة؛ حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تحلل الألياف، وتتسبب في فقدان العناصر لشكلها.
● الجلد المدبوغ
حتى عند تصنيفه على أنه قابل للتجفيف في الغسالة، فمن الأفضل تجفيف الجلد المدبوغ في الهواء، ويمكن أن تؤدي حرارة التجفيف إلى إتلاف الألياف الرقيقة.
● الحرير
الحرير نسيج رقيق لا ينبغي وضعه في المجففة. لكن إذا لزم الأمر، استخدم وضع التجفيف بواسطة الهواء لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، وتجنب استخدام أوراق أو كرات المجففة.
● الجلد الطبيعي والجلد الصناعي
يمكن أن يتلف الجلد الطبيعي والصناعي أو يتشوه في المجففة، ويعد التجفيف بالهواء الخيار الأكثر أمانًا، حيث يمكن أن تتسبب حرارة المجففة في تشقق المادة أو إذابة الألياف الاصطناعية.
● الصوف
يمكن تجفيف الملابس الصوفية في الغسالة في بعض الأحيان، اعتمادًا على وزنها، ولكن التوصية العامة هي تجفيف الملابس الرقيقة أو الخفيفة الوزن في الهواء.
● الملابس الملصقة بالغراء
يمكن أن تتفكك الملابس ذات التفاصيل الملصقة في المجففة، إذ يمكن للحرارة أن تتسبب في إزالة الغراء.
● الفراء (الطبيعي والصناعي)
تجنب وضع الملابس المصنوعة من الفراء في المجففة؛ إذ يمكن للحرارة أن ترقق الفراء الطبيعي، أو تشقق جلده، أو تذيب ألياف الفراء الصناعي. التجفيف بالهواء هو الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على ملابس الفراء في أفضل حالاتها.
ماذا لو احتجت إلى تجفيف أي نوع من الأقمشة؟
إذا كنت تريد أن تتمتع بحرية تجفيف أي نوع قماش تريده في مجففة الملابس، فاستخدم غسالة ونشافة ملابس إل جي مع ميزة المضخة الحرارية. تعمل هذه التقنية على تجفيف الملابس في درجات حرارة منخفضة، مما يجعلها لطيفة على الملابس، بينما تعمل وظيفة التجفيف بالاستشعار تلقائيًا على تحسين وقت التجفيف بناءً على مستويات الرطوبة.
!Life's Good, LG
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