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ما هي التقنية الأفضل: OLED أم AMOLED
8th May 2024
مع تقدم التكنولوجيا، تتقدم أيضًا جودة شاشات العرض التي نستخدمها في أجهزتنا. اثنتان من تقنيات العرض الرائدة اليوم هما OLED (الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء) وAMOLED (الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء النشط). وتوجد هاتان التقنيتان بشكل شائع في الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
تتعمق هذه المقالة في تفاصيل تقنيتي OLED وAMOLED، وتقارن مزاياهما وعيوبهما لمساعدتك في تحديد الخيار الأفضل لاحتياجاتك.
ما هي تقنية OLED؟
يشير اختصار "OLED" إلى الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، وهي تقنية تستخدم مصابيح الليد حيث يتم إنتاج الضوء بواسطة جزيئات عضوية، وتعتبر مصابيح الليد العضوية هذه من بين أفضل لوحات العرض المتوفرة اليوم.
كيف تعمل تقنية OLED
تُستخدم مواد OLED لتصنيع أغشية رقيقة، غالبًا داخل بيئة خاملة مثل صندوق القفازات، ويتم وضع هذه الأغشية بين موصلين؛ حيث ينبعث ضوء ساطع عند تطبيق تيار كهربائي. ويوفر هذا التصميم البسيط العديد من المزايا مقارنة بتقنيات العرض الأخرى.
كما توفر تقنية OLED شاشات انبعاثية، مما يعني أنه يتم التحكم في كل بكسل بشكل فردي ويصدر ضوءه الخاص. وينتج عن ذلك شاشات ذات ألوان زاهية وحركة سريعة وتباين عالٍ جدًا.
تطبيقات OLED
تُستخدم هذه التقنية لتصنيع الأجهزة المحمولة وبعض أفضل شاشات OLED ولوحات التلفزيون والهواتف المحمولة في العالم.
ما هي تقنية AMOLED؟
AMOLED تعني "الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء النشط". وهو خاص بإدراج شرائح رفيعة من ترانزستورات الأغشية الرقيقة (TFT) خلف كل بكسل في شاشات AMOLED، وتساعد هذه الترانزستورات على نقل الكهرباء بسرعة أكبر عبر الشاشة، مما يسمح بتنشيط كل بكسل بشكل أسرع.
مميزات شاشة AMOLED
تتميز شاشات AMOLED عادة بمعدلات تحديث أسرع من أنواع الشاشات الأخرى، مما يجعل الرسومات أكثر سلاسة وأكثر واقعية، خاصة بالنسبة للألعاب ومشاهدة الأفلام. كما أنها توفر زوايا مشاهدة رائعة بفضل تقنية TFT، مما يعزز الرؤية الشاملة للصورة من زوايا مختلفة.
ما هي تقنية سوبر AMOLED؟
Super AMOLED هي نسخة متقدمة من AMOLED إلا أنها مزودة بوظيفة شاشة اللمس المدمجة. وعلى عكس شاشات AMOLED القياسية، حيث يتم وضع الطبقة الحساسة للمس في الأعلى، تقوم Super AMOLED بدمج هذه الطبقة في الشاشة نفسها، مما يحسن الرؤية في ضوء الشمس المباشر.
ما هو الأفضل: AMOLED أم OLED؟
تستخدم كل من شاشات AMOLED وOLED نفس التقنية الأساسية ولكنها تختلف في جوانب معينة قد تؤثر على قرارك بناءً على احتياجات محددة.
الفرق بين شاشة AMOLED وOLED
المتانة
أحد الاختلافات المهمة بين AMOLED وOLED هو أن شاشات OLED تدوم لفترة أطول من شاشات AMOLED. ويمكن أن يؤدي نقل الطاقة الأسرع في AMOLED إلى تآكل الأجهزة بسرعة أكبر.
كفاءة الطاقة
تميل شاشات OLED إلى أن تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مقارنة بشاشات AMOLED، والتي يمكن أن تستهلك المزيد من الطاقة، خاصة أثناء المهام التي تحتاج أداءً عالياً مثل الألعاب.
التكلفة
تعتبر شاشات AMOLED أكثر تكلفة بشكل عام.
جودة الصورة
توفر AMOLED جودة صورة أكثر وضوحًا بفضل بنية الطاقة الأفضل داخل الشاشة. وينتج عن ذلك رسومات أكثر سلاسة وزوايا مشاهدة أفضل.
خاتمة
توفر كل من تقنيات OLED وAMOLED العديد من المزايا في جودة العرض، حيث تشتهر تقنية OLED بتباينها الفائق وألوانها السوداء الغنية، بينما توفر AMOLED معدلات تحديث أسرع وزوايا مشاهدة أفضل. ويعتمد الاختيار بين الاثنين على احتياجات محددة، مثل استخدام الجهاز، واعتبارات التكلفة، والظروف البيئية مثل التعرض لأشعة الشمس المباشرة. ويمكن أن يساعدك فهم الفروق الدقيقة في كل تقنية على اتخاذ قرار أفضل بشأن شراء جهازك التالي.
!Life's Good, LG