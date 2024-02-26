Super AMOLED هي نسخة متقدمة من AMOLED إلا أنها مزودة بوظيفة شاشة اللمس المدمجة. وعلى عكس شاشات AMOLED القياسية، حيث يتم وضع الطبقة الحساسة للمس في الأعلى، تقوم Super AMOLED بدمج هذه الطبقة في الشاشة نفسها، مما يحسن الرؤية في ضوء الشمس المباشر.