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أنواع المكانس الكهربائية: دليل الشراء
21 Mar, 2024
عندما تصبح الحياة فوضوية ومغبرة، يمكن للمكنسة الكهربائية الجيدة أن تنقذ الموقف! لا يمكن إنكار أن المكانس الكهربائية مهمة في كل منزل، وإذا كنت قد انتقلت مؤخرًا إلى مكان جديد ولم تتح لك الفرصة لتنظيفه بعد، فمن المستحيل تقريبًا ترتيب منزلك الجديد دون الحاجة إلى تنظيفه، لذلك تحتاج مكنسة كهربائية جيدة.
هناك أنواع مختلفة من المكانس الكهربائية ذات وظائف مختلفة، واختيار النوع المناسب يمكن أن يمثل تحديًا. لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة مجرد الذهاب إلى السوق وشراء أول منتج تراه. أنت بحاجة إلى تقييم وفهم الأنواع المختلفة للمكانس الكهربائية بعناية قبل اتخاذ قرارك.
لحسن الحظ، مع دليل شراء المكنسة الكهربائية من إل جي، يمكنك الحصول على المساعدة التي تحتاجها لاختيار أفضل مكنسة كهربائية.
أفضل أنواع المكانس الكهربائية
بمجرد أن تتعرفي على الأنواع المختلفة للمكانس الكهربائية، فلن تشعري بالتوتر عند التسوق. ومع دليل إل جي، لن تحتاج حتى إلى الذهاب إلى المتجر. بمجرد اختيار المكنسة الكهربائية المناسبة، يمكنك العثور عليها على موقعنا الإلكتروني وإجراء عملية الشراء عبر الإنترنت من المورد المفضل لديك.
● مكنسة الكهرباء اللاسلكية
لا تحتاج المكانس الكهربائية اللاسلكية إلى التوصيل، مما يجعل من السهل تغطية جميع المساحات في منزلك دون أي متاعب.
الآن، أصبح من الأسهل الحفاظ على منزلك خاليًا من الغبار وشعر الحيوانات الأليفة باستخدام المكانس الكهربائية اللاسلكية لأنها تأتي مزودة بفرشاة مضادة للتشابك، وفرشاة مدمجة، ومحرك عاكس.
● المكانس الكهربائية ذات البرميل
إذا كان منزلك كبيرًا، فالمكنسة الكهربائية الأسطوانية هي الخيار الأفضل لك. إنها أكبر حجمًا نسبيًا من المكانس الكهربائية اللاسلكية، مجهزة بشفط قوي ويمكن استخدامها عدة مرات قبل الحاجة إلى تفريغها، مما يضمن نظافة مثالية لمنزلك الكبير.
مع إل جي، يمكنك شراء مكنسة كهربائية أسطوانية بسعة غبار تبلغ 21 لترًا وقوة قصوى تبلغ 2000 واط.
● مكنسة كهرباء بدون كيس
المكنسة الكهربائية بدون كيس، كما يوحي الاسم، لا تستخدم كيس غبار قابل للاستبدال. بدلا من ذلك، فإنه يستخدم كوب أو غرفة لتخزين الأوساخ، والتي يمكن تفريغها وتنظيفها بسهولة عند الضرورة. يعد تنظيف علبة المكنسة الكهربائية بدون كيس مهمة خالية من المتاعب، وهذه المكانس معروفة بقدراتها القوية على الشفط.
تم تجهيز المكنسة الكهربائية بدون كيس من إل جي بفلتر EPA 11 الذي يمنع الغبار من التسرب إلى الهواء. يمكنك أن تطمئن إلى أن منزلك سيبقى نظيفًا وهوائك منعشًا.
كيف تختار المكنسة الكهربائية
الآن وقد أصبحتَ مُلمّاً بأنواع المكانس الكهرباء، لا بد وأنك تتساءل ما هي أفضل مكنسة كهربائية بينها. هناك عدة عوامل لا بد من أخذها بعين الاعتبار من أجل اختيار المكنسة الملائمة لمنزلك:
● مساحة منزلك
تتميز المكانس الكهربائية اللاسلكية بخفة الوزن والمرونة، مما يجعلها الخيار الأفضل للمنازل الكبيرة، من ناحية أخرى، إذا كنت تبحث عن مكنسة كهربائية ذات سعة أكبر وتفضل عدم تفريغ كيس الغبار بشكل متكرر، فإن المكنسة الكهربائية الأسطوانية هي خيار ممتاز بالنسبة لك.
● نوع الأرضية
ستحتاج إلى مكنسة كهربائية يمكنها التعامل بسهولة مع الأرضيات العارية والسجاد، فضلاً عن كونها متعددة الاستخدامات مع ملحقات مناسبة لمختلف الأرضيات. مع المكانس الكهربائية من إل جي، لن يكون هذا مشكلة؛ تم تصميم جميع المكانس الكهربائية لدينا لتوفير أقصى قدر من الراحة ومناسبة لتنظيف جميع أنواع الأرضيات.
هل لديك حيوان أليف؟
إذا كنت تمتلك حيوانات أليفة، فأنت تدرك مدى أهمية الحفاظ على نظافة منزلك من الفراء المتراكم وأهمية التنظيف بالمكنسة الكهربائية بشكل منتظم. ومع ذلك، قد يكون إخراج المكنسة الكهربائية يوميًا للتنظيف أمرًا متعبًا، ولهذا السبب نوصي باستخدام مكنسة كهربائية سهلة الاستخدام.
!Life's Good, LG