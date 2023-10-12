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ألوان QNED. إنه ابتكار ضخم
توفر تقنية Quantum Dot و NanoCell تجربة سينمائية غامرة مع ظلال ألوان تخطف الأنفاس.
*تلفزيون LG QNED mini LED هو تلفزيون يعمل بلوحة LED صغيرة ويجمع بين تقنية NanoCell وQuantum Dot.
سينما 8K حقيقية
سينما منزلية بمعالجة هوليودية
جرب سحر الشاشة الكبيرة وأنت مرتاح في منزلك مع تلفزيون LG QNED. تبدو الأفلام مذهلة في تقنية Real 8K - والتي تجتمع مع شاشة كبيرة للغاية، هذه هي تجربة السينما الحقيقية التي كنت تنتظرها.
*تتوافر هذه الميزات في طرازات 8K فقط (QNED99/95).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
مشاهد مباشرة من مونتاج المخرج
يتيح لك وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE) مشاهدة الأفلام على النحو الذي ينبغي أن يكون، وذلك عن طريق إيقاف تجانس الحركة والحفاظ على نسب العرض إلى الارتفاع والألوان ومعدلات الإطارات الأصلية للفيلم من أجل تقديم رؤية المخرج الأصلية.
صورة يظهر بها مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة، ويقوم بتحرير شيء ما. شاشة تلفزيون تعرض مشهدًا لرافعة برجية باللون الأرجواني. يظهر شعار وضع (FILMMAKER Mode) في الزاوية اليمنى السفلية.
*قد يختلف دعم وضع مخرج الفيلم (FILMMAKER Mode) باختلاف الدولة.
تقنيتا Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
صورة وصوت جديران بالسينما
توفر لك أحدث حلول Dolby صورة وصوت سينمائي عبر مجموعة موسعة من المحتوى والخدمات. توفر تقنية Dolby Atmos صوتًا غامرًا متعدد الأبعاد بينما تعمل تقنية Dolby Vision IQ على تحسين جودة الصورة لتتناسب مع نوع المحتوى ومع محيطك باستخدام البيانات الوصفية وأجهزة استشعار الضوء المدمجة في التلفزيون.
*تتوافر ميزات Dolby Vision IQ & Doby Atmos في QNED99/95/90/85.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
HDR10 Pro
وضوح نابض بالحياة مع HDR. توقف
ستندهش من مدى واقعية المحتوى الخاص بك مع HDR10 Pro، إنها تقنية النطاق الديناميكي العالي الخاصة بشركة LG. لا تقوم HDR10 Pro فقط بضبط مستويات السطوع لتحسين اللون وكشف المزيد من التفاصيل في كل صورة، بل إنها تكثف محتوى HDR العادي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
*يشير مصطلح "الشاشات التقليدية" إلى تلفزيونات LG UHD التي لا تحتوي على تقنية NanoCell.
خدمات البث
ترفيه بلا حدود
تعد LG QNED موطنًا لبعض أكبر منصات البث في العالم ، بما في ذلك NETFLIX وAmazon Prime Video وApple TV+ وغير ذلك الكثير. مع وجود العديد من الخيارات، سيكون لديك دائمًا ما تشاهده في ليالي الأفلام.
هناك ثلاث مجموعات صور - كل منها يحتوي على شعار منصة بث وصورة لقطات. شعار Netflix مع the Witcher، وشعار Apple TV plus مع Foundation، وشعار prime video مع Without Remorse.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد لا يتوفر Apple TV+ و/أو تحديد المحتوى في جميع المناطق.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+. تعد
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب الدولة.